Bipolar İstanbul'dan size yeni haberler... 

Bu hafta iki ayrı telden etkinliğe katıldım. Hello/Hakkasan İstanbul daveti ve Valeron performansı...





Hello/ Hakkasan davetinde 750 kişi vardı. Yani davet edildiğim için kendimi fazla özel hissetmedim. :) Her telden insan vardı sizin anlayacağınız... Kalabalıktı. Hatta mutfağın çıkış kapısında sürekli bekleyen, tepsilerin salona çıkmasına izin vermeden saldıran davetliler gördüm. :) Ben de bir börek kapabildim. Kendi adıma başarı. Hakkasan manzara vs müthiş olmuş. Ancak konaklamak için geccesine 49K verdikleri odanın bu gürültüye bakması? Zenginler için üzüldüm. :)))

Gelelim partinin en yakışıklısına! Tabii ki Doğuş Cabakçor iyi müziğin adresi... Yıllara dayanan dostluğumuz ve onun bu noktaya geldiğini görmek beni her zaman iyi hissettirir. İyi ki var dediğim insanlardan... Yıllar önce ilk adımlarında bana gelmişti. Ona t-shirt tasarımı yapmıştım. O genç yaşında bir dj olarak tasarımcıyla çalışma isteği ve kendisine yaptığı yatırım beni şaşırtmıştı. Bugün geldiği noktada ne kadar doğru adımlar attığını gözlemliyorum... Hello'yu da övmeden geçemem. Gerçekten en iyi davetlere imza atan bir ekip var. Hepsini ayrı ayrı tebrik ederim.



Doğuş'tan Valeron'a geçiyorum...

Valeron sosyetemizin gözbebeği:) Bilen/ bilmeyen tutturmuş bir Valeron. Her telden işte. Bir Black Coffee olmasa da Valeron'da iyidir. Havalı,cool:))) DJ arkasında olanların aşağıdakilere bakışını gözlemledim. "Biz üstünüz, zenginiz, farklıyız" :)) bakışı. Ama bak ben size söyliyim. Aşağıdakiler daha çok eğleniyor. Üsttekiler eğlenmeyi bilmiyor. Bu arada ünlü chef 2 Michelin yıldızlı Fatih Tutak tam yanımdaydı. "Vay be!" dedim içimden. Gerçekten Vip burası dedim :))) Ama havyarlı dim sum yok. Neyse işi sulandırmıyalım. Yani dans ettim, Pazar geccesi yapılacak daha iyi bir planım yoktu.



Biraz da trend, giyim kuşam sıkıştırim araya... Adidas Samba out oldu. Geçen sene alsaydınız olurdu. Bu sene baharı çıkarmaz. Size yeni cool'u açıklıyorum. "Asics Tiger Mexico 66" sarı.

Conan Gray'in "Never Ending Song" klibinde ayağında... Sonrada Solomun'a gidelim. Dans, dans,dans...