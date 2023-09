Bodrum'un adını nereden aldığını bilir misiniz?

Aziz Petrus Kalesi adı verilen kale ile birlikte şehrin Aziz Petrus'a adanmasıyla şehre 'Petrium' adı verilmiştir. Bu isim zaman içerisinde önce 'petrum' sonra 'potrum' ve en sonunda 'Bodrum' olarak söylenir olmuştur.



Her şey hoş, güzel ama ben Bodrum'u sevemeyenlerdenim... O olmamışlık bana her yerde kendini hissettiriyor. Hak etmeyen anormal hesaplar, trafiğin yoğunluğu, bir yerden bir yere giderken çektiğim eziyet... Daha saymakla bitiremiyeceğim alt yapısı olmayan, lüks evlerde gelişememiş beyinlerle yaşamak zorunda kaldığım acınası bir yer.



Nerelere gittim ve bu fikre nasıl kapıldım diye sorarsanız iyi olandan başlayayım.



Wu Yalıkavak... Kendi içinde gördüğüm en iyi ve bana en yakın mekan. Zeynep Bastık, Ece Sükan gibi isimler oradaydı. Rezervasyon için aradığımda "Arap müşteri almıyoruz" dediler. O an sevdim onları :) Müzik ve ambiyans çok iyiydi.





Bagatelle Bodrum... Arap Ninjalar üzerime üzerime geldi. Neyse ak pak Ruslar aradan sıyrıldı da biraz kendime geldim. Ayrıca lüksten gözlerim yandı. Herneyse, bu hayat tarzını benimseyenlerdenseniz size yardımcı olamam. Zamanla gelişirsiniz. O da belki :) Görgüsüz demek istemiyorum ancak siz ne zaman hayatı hazmedeceksiniz? Keşke :(



Loft Papermoon... Papermoon her zaman olduğu gibi aynı. Yemek kalitesini bozmaz. Loft'ta ev kiralayabilen Türkiye'nin ℅00,1'inin içindeki zengin dostlarımızın mutfağı. Her sene kim en iyi evi tutabilecek diye öyle büyük dertleri var ki... Onlara ortam gerekiyor. Nerede boy gösterecekler? Tabii ki Papermoon'da.



Maça Kızı... O rezalet odalara 2000 Euro almasalar çok iyi olacak. Ama işte toplumun zeka düzeyi düşük olduğu için gidiyorlar... Acilen odaları yenilemeleri gerekiyor. Maça Kızı'na bir Kupa Kızı eli değerse olacak bu iş.



Bodrum'la günlerce dalga geçerim ama zaten akıllı insanlar en büyük cezayı verdi Bodrum'a. Dörtte bir fiyatına Yunanistan'dalar... Tanıdığım ne kadar zeki insan varsa daha iyi servise daha az ödeyeceği Yunanistan'a kaçtı.



Dünyadan...



Dr. Woo X Golden Goose



Golden Goose markasına bayılırım. Dünya'nın en iyi dövme sanatçısı Dr. Woo Venedik'ten ilham alarak hazırladığı koleksiyonda Golden Goose'la iş birliği yaptı. Tasarımlar çok güzel.







Allbirds



Allbirds ayakkabı markası rejeneratif yün kullanarak "dünyanın ilk net sıfır karbon ayakkabısını" yarattı.





Kopenhag'daki Küresel Moda Zirvesi'nde, atmosfere etkili bir şekilde sıfır emisyon ekleyen biyoplastik tabanlı yünlü çorap tarzı spor ayakkabı ilk kez tanıtıldı.