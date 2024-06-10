Size bugün 40 yıllık dostluğumuzun beni götürdüğü bir davetten bahsetmek istiyorum... Kuruluşunun 60.Yılı’nı bu sene kutlayacak olan uluslararası lojistik şirketi Rapid'in ortağı Ata Dilmen'i bundan tam 40 yıl önce tanıdım. Onlar o dönem bizim için Galatasaray Lisesi'nin yakışıklı voleybolcu çocuklarıydı... Bir avuç insandık o yıllarda. Masum, temiz, dostluğa değer veren… Benim o yıllarda en büyük takıntım Galatasaray Lisesi'nin kurasını kazanamamış olmaktı. İnanın Robert Kolej'den daha fazla eğitim almak istediğim liseydi. Bana her zaman daha doğal, daha halktan, daha yerel gelirdi bu lise. Sonra dedim ki kendime "Kazanamasam da dışarıdan dostlarım olabilir." Buradan yola çıkarak onların peşini hiç bir zaman bırakmadım ve dostluklar bugünlere kadar geldi...





Ata'nın azmi, girişimciliği, GS aşkı beni her zaman etkilemiştir. Onunla aynı vizyona sahip yol arkadaşlarıyla kurduğu ve yönetim kurulu başkanlık görevini üstlendiği "Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği"nin Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği Satranç Turnuvası Ödül Töreni’nde benimde konsept danışmanlığı bölümünde bir görevim oldu. Bu muhteşem organizasyonda genç, zeki, ülkemizde satrancın Dünya'ya tanıtımında da büyük katkılarının olacağını düşündüğüm Atatürk'ün zeki çocuklarıyla bir gün geçirmek ruhuma çok iyi geldi...





İnanın çocukluk dostlukları ve ailenizin sizin için oluşturduğu bugünkü çevreniz bütün hayatınızı bir noktada etkiler. Ben şanslı taraftayım. Bu ülkeye ve çocuklara değer katmayı vizyon edinmiş ve Atatürk'ün ilkelerini her zaman uygulamayı görev edinmiş 40 yıllık dostlarım var. Teşekkürler Ata Dilmen...

Ayrıca Arda Atıf Dolanay'a da bu muhteşem organizasyon için teşekkür ederiz...