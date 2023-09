Eating & Drinking: En iyi Como Gölü restoranlarından 12'si!

Tepetaklak bir Y şeklindeki Como Gölü (ya da yerel halkın deyimiyle Lario), muhteşem manzaraları, teraslı narenciye bahçeleri, parıldayan suya bakan lüks villaları, tekne turları ve serinletici denizi ve plajlarıyla ünlü...

Como Gölü genellikle gezginlerin yapılacaklar listelerinin başında gelir. Peki ya her zaman nefes kesen manzaralarla gelen ilahi yemeği? Gölün etrafında dolaşan, uykulu köylerde ve koylarda mola veren bir gurme safari, geleneksel balık tavernalarını, gösterişten uzak panoramik restoranları ve lüks restoranları keşfetmenin en iyi yoludur.

En iyi Como Gölü restoranlarından oluşan bu karışımımız not alın ve gittiğinizde mutlaka deneyin.

Il Beccaccino

Kuşların lokantaları merakla gözetlediği Pian di Spagna koruma alanının renkleri ve kokuları arasında, sıra dışı Sorico köyündeki bu çevre dostu Como Gölü restoranı, doğa ve kaliteli yemek tutkunlarının mutlaka uğraması gereken bir yerdir. Eskiden şefin eski aile eviydi ve şimdi, yenilenen rönevasyondan sonra çevreyle uyum sağladı. Öncelikle, zarif ahşap ve cam verandada şefin günlük avından birçok balık çeşidinin tadını çıkarın. Ardından, gün batımında, göl yatağından çıkarılan ve ince bir şekilde yeniden biçimlendirilmiş eski bir tekne enkazı olan yüzen açık barda bir amaro veya likörle kendinizi şımartın.

Adres: Ristorante Beccaccino, Via Boschetto, 49, 22010 Sorico CO, İtalya

Polentoteca Chalet Gabriele

Gölün vahşi doğasındaki Piano Rancio mezrasındaki bu mütevazı taş ahşap dağ kulübesinde zorlu köylü yemek geleneklerine dalın. Ana yemek, daha çok bir yemek yeme ritüeli olan Toc'tur: konuklara masanın ortasına yerleştirilmiş missoltini gölü gölgeleri, evde yetiştirilen tavuklar ve salam ile mısır unu lapası polentadan oluşan büyük bir ortak bakır kazan servis edilir. Dar gelirli ailelerin günde bir öğün paylaştığı geçmiş zor zamanlarda olduğu gibi, sizleri çıplak elleriyle yemek yemeye davet ediliyorlar. 'Toc' adı, diyalektik 'Tucà' kelimesinden gelir ('dokunmak, ellerinizle almak' anlamına gelir). Usta 'tocchisti' tarafından hazırlanan yemek, ender bir lezzet halindedir; bu dağ evi hala atalardan kalma tekniklere göre işletiliyor! Yemek sonrası kesinlikle çevredeki ormanlarda yürüyüşe çıkın.

Adres: Polentoteca Chalet Gabriele, Località Prà Filippo, 60, 22030 Bellagio CO, Italy

Crotto Valdurino

Daha önceki bir döneme ve Nonna'nın usulüne göre hazırlanan lezzetli geleneksel mutfağa geri dönüşe hazırlanın. Yerel lehçede Crotto 'mağara' anlamına gelir ve bu taverna kısmen bir mağaranın içinde inşa edilmiştir. 1882'den beri açık olan ve hala aynı tarihi aile tarafından işletilen bu yer, eskiden yiyeceklerin istiflendiği bir dondurucu mahzeniydi. Gözlerden uzak Moltrasio köyündeki bir bölge olan Vergonzano'da yer alan otel, ev gibi, uykulu bir atmosfere ve harika göl manzarasına sahip gösterişten uzak bir yerdir. Sahipleri balık çeşitliliğinden gurur duyuyor: En iyi spesiyaliteler arasında levrekli risotto, beyaz balık yağı ve adaçayı ve missoltini (kurutulmuş tuzlu tirsi balığı) bulunur. Kışın daha çok küçük kuşlar ve polenta mısır unu lapası. Sindirim olarak, fesleğen likörü verdino sipariş edin.

Adres: Crotto Valdurino, Via Antonio, Via Besana, 37, 22010 Moltrasio CO, Italy

Trattoria del Porto

Balık spesiyaliteleri, aile tarafından işletilen bu otantik hostaria'nın menüsünün başında gelir. Levrek risotto ve çeşitli balık ezmelerinin yanı sıra miascia meyvesi ve ekmekli turtayı deneyin. Como Gölü'nün en sessiz, sıra dışı köşeleri arasında, Careno köyünün eteklerinde, göl kıyısında rüya gibi, zamansız bir taş kır evi. Buraya ulaşmanın en iyi yolu tekneyle veya yaya olarak, Lariana yolundan dar kaldırım taşlı sokaklar ve kıvrımlı basamaklı patikalarda yürümektir. Sarmaşık kaplı çatılı küçük panoramik verandada kırmızı masa örtüleri ve ferforje sandalyeler vardır.

Adres: Trattoria del Porto, Via del Pontile, 26, 22020 Careno CO, Italy

Il Gatto Nero

Romantik bir akşam yemeği veya özel bir gün için ideal olan zarif ahşap dekoru ile bu üst düzey, rustik-şık tesis, en iyi göl manzaralarından birine sahiptir. Cernobbio'dan Bisbino Dağı'na uzanan bir burnun üzerinde yer alan panoramik bir taş teras ve George Clooney ile karşılaşabileceğiniz, palmiyeler ve çiçeklerle çevrili rahat bir salon vardır. Sahipleri burayı “cennetten bir köşe” olarak tanımlıyor. Tamamı yerel kaynaklı özel yemekler arasında tavşan yahni soslu maltagliati kısa makarna ve kavrulmuş ahtapot yer alır.

Adres: Il Gatto Nero, Via Della Liberta', 69, 22012 Cernobbio CO, Italy

I Tigli in Theoria

Como'nun antik semtindeki bu tek Michelin yıldızlı restoranda sofistike ihtişama hazırlanın. Eskiden piskoposun ikametgahı olan Renaissance Palazzo del Vescovo'da yer alan otel, bahçeli bir iç avluya, sütunlu revaklara, fresklere ve kasetli tavanlara sahiptir. Şefin kreasyonlarını açık hava mutfağında hazırladığını görebilirsiniz. Masalar, her biri tipik eski sobalar ve aperitivo için bir lounge bar bulunan çeşitli odalarda iki katta yer almaktadır. Çok servisli tadım menüsü, 'odunsuz tavuk yumurtası, kuşkonmaz, demirhindi ve hindistan cevizi sütü' gibi karışımları içerir.

Adres: I Tigli in Theoria, Via Bianchi Giovini, 41, 22100 Como CO, Italy

Crotto del Misto

Crotto mezrasında bulunan, aynı zamanda bir şarap severlerin mekânıdır. Kayalardan fışkıran tatlı su kaynağının, şarap mevsiminin daha iyi geçmesine yardımcı olan dengeli bir nem oluşturduğu on yedinci yüzyıla kadar uzanan tarihi bir mağara şarap imalathanesi vardır. Uzun cam pencerelerle çevrili ahşap tavan kirişlerine sahip, göl kenarındaki taş zeminli veranda, müşterilerin tekneleri için özel bir güverteye sahiptir. Balık yahnili el yapımı fettuccine makarna ve yanmış tereyağ soslu ızgara beyaz balık gibi yemekler modern bir dokunuşa sahiptir.

Adres: Crotto del Misto, Frazione Crotto, 10, 22025 Lezzeno CO, Italy

Il Sereno al Lago

Torno'nun göl kıyısındaki gösterişli Hotel Il Sereno'nun içinde izole bir noktada yer alan bu tek Michelin yıldızlı yaratıcı mutfak tapınağı, Lombard'ın ikonik tarifleri, vegan yemekleri ve modern dokunuşların bir karışımını sunuyor. Karşı kıyıdaki köylerin manzarasına sahip, suyun üzerinde asılı bir teras güvertesinde açık havada yemek yiyeceksiniz. Süslü egzotik kıvrımlar arasında kaju ezmeli spagetti, tonka fasulyesi ve perilla sirkesi, Savoy lahana tempura, arctic char ve cod dashi yer alır. Tavşan "cacciatore" ("avcı usulü pişirilmiş") şalgam yeşillikli terrine daha geleneksel tariflerdir.

Adres: Il Sereno al Lago, Via Torrazza, 10, 22020 Torno CO, Italy

La Fattoria

Gravedona ed Uniti kasabasında, daha az kalabalık olan kuzeybatı göl kıyısında yer alan bu aile işletmesi Como Gölü restoranı, lezzetli mezeler Sciatt (peynirli çıtır buğday topları), pizzoccheri makarna ve gnocchetti chiavennaschi dahil olmak üzere basit yerel el yapımı tarifler sunmaktadır. ekmek kırıntılarından yapılan küçük gnocchi. Valtellina Alpleri'nin manzarasıyla çevrili, sadece bir avuç yiyicinin bulunduğu rahat bir teras ve çocuklar için bir oyun alanı vardır.

Adres: La Fattoria, Via Brenzio, 4, 22015 Gravedona ed Uniti CO, Italy

Imperialino

Moltrasio köyündeki Como Gölü'nün 'Romantik Riva' (kıyı) adı verilen yeri boyunca uzanan zarif masaların bulunduğu geniş bir palmiye bahçesinde yemek yediğinizi hayal edin. Cep telefonları sessize alınmalı ve açık havada dahi sigara içilmemelidir. En çok ağız sulandıran yemekler arasında kürlenmiş alabalık, pembe biber, siyah sarımsak, ricotta peyniri ve göl havyarı ile tagliatelle, prosecco soslu mersin balığı ve vanilya aromalı rezeneler bulunuyor.

Adres: Ristorante Imperialino, Via Regina, 26, 22010 Moltrasio CO, Italy

La Costa

Lecco'nun tipik taş kır evlerinden birinde yer alan, 1800'lerden kalma pastoral bir çiftlik evi bir restorana ve pansiyona dönüştürülmüş, yavaş tempolu, pastoral havanın tadını çıkaracaksınız. Her ay değişen yerel kaynaklı mevsimlik bir menü var. Özel yemekler arasında ısırgan otu ve acı hindiba, kuru üzüm ve badem ile kavrulmuş keçi yer alır. Ayrıca eski ahır, şarap tadım kantinine dönüştürülmüştür.

Adres: Agriturismo La Costa, Via Galbusera Nera, 2, 23888 La Valletta Brianza (Lc), Italy

Crotto dei Pescatori

Ayaklarınız neredeyse suyun içindeyken taze göl balığı yiyeceksiniz. Çevredeki tepelerin manzarasına sahip, sakin Lezzeno sahilinde göl kıyısında yer alan bu mütevazi taverna, gomballi balıkçılarının yelkenli teknelerinin günlük avlarını pazarlara ve yerel ailelere teslim ettiği eski bir depodur. Yüzünüzü okşayan göl esintisi eşliğinde badem soslu balık ezmesi, nefis beyaz-kırmızı sazan ve yeşil soslu alabalık ile kendinizi şımartın ya da birçok balıklı risottodan birini deneyin. Uyumak için üst katta birkaç pansiyon odası var.

Adres: Crotto dei Pescatori, Località Casate, 77, 22025 Lezzeno CO, Italy