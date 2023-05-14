King Charles, artık şarap ve peynirle çalışan lüks bir eski model Aston Martin araba kullanıyor! 

Kral Charles alçakgönüllü biri olarak tanınmaz. Ne de olsa, 125 milyon dolara mal olduğu bildirilen, nadir (ve son derece tartışmalı) elmaslarla donatılan ve kürklerle yüzdüğü bir taç giyme etkinliğine ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Kral iyi bilinen lüks bir araba filosunun da en gururlu sahibi. Ve bu arabalardan en az biri, Kral'ın çevre konusundaki endişesini de vurguluyor.

Bunu biliyormuydunuz?

Şarap Atıkları Çevre Dostu Yarış Arabası Yakıtı Yapmak İçin Kullanılabilirmiş!

The Guardian'a göre E85 Aston Martin araç, artık şarap, peynir altı suyu ve %15 kurşunsuz gazdan yapılan %85 biyoetanol karışımı ile çalışıyor!

Ve Merak etmeyin!

Araba yakıtı olarak Kullanılan şarap insan tüketimine uygun olmadığından ve peynir altı suyu yalnızca bir peynir yan ürünü olduğundan, şarabı veya peyniri israf etmiyor.

Kral Charles'in Şarap ve Peynir altı suyu ile çalışan Aston Martin aracının dönüşümü ancak kolay olmadı ve Aston Martin ekibi de bunu pek hoş karşılamadı!

Charles, 2018'de The Telegraph ile yaptığı röportajda şöyle demişti! "Aston'daki mühendisler, 'Ah, her şeyi mahvedecek' dediler" dedi.

Ama kral Aston Martin aracının mühendislerinin hayırlarını cevap olarak kabul etmedi ve . "'Pekala, o zaman sürmeyeceğim' dedim, bu yüzden devam ettiler ve şimdi daha iyi çalıştığını ve benzinle olduğundan daha güçlü olduğunu kabul ediyorlar."dediği bir açıklama yaptı.

Kral, bu lüks dönüşümün bir başka muhteşem yan etkisine daha dikkat çekti. Dediği gibi, "Sürerken aracım nefis kokuyor."