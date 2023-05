14 Mayıs Pazar Anneler Günü! 'Ama o gün seçim var annemi bir yere götüremiyorum' demeyin!

14 Mayıs günü öncesi ya da sonrası Anneler Günü'nde annenizi götürebileceğiniz en keyifli 10 mekan...



Bebek'te Bebek Koru Kahve; gözlerden uzak bir köşede antikalarla dolu salonunda neredeyse kuş sütünün bile eksik olmadığı açık büfe kahvaltı sunulan mekanda ile gidilip 4-5 saat oturup lezzetlerin ve ambiansın tadını çıkarmalılar bir mekan.

Gril Prime Ataşehir Palladium ve Vadistanbul şubelerinde en güzel konumda yer alan geniş ve ferah konumu ve nefis menüsü güleryüzlü servisi ile Anneler Günü kahvaltısı ya da öğle veya akşam yemeği için ideal seçeneklerden biri olacaktır.Açık Havada Oturma olanağı , Otopark Var, Tekerlekli Sandalye İle masaya Erişim mekanda bulunmakta.

Antalya Asmani denizi ayaklarınız altına seren manzarası ve yeşillikler içindeki doğası ile Antalya'nın en havalı ve en güzel otellerin biri olan Akra’nın 10. katında yer alan ve adını gökyüzünden alan bir mekanda annenize unutulmaz bir anneler günü yemeğini burada hediye edebilirsiniz.

Feriye Lokantası İstanbul Bir yanınızda Tarihi Boğaz Köprüsü , diğer yanınızca Ortaköy Camii, uçsuz bucaksız Deniz manzarası ile masanızda keyfinize göre seçtiğiniz kahvaltılıklar ve açık büfede tabağınıza gelmeyi bekleyen lezzetler... Bunların hepsini masanızda bulabilirsiniz. Annenizi bu mekana ister sabah, ister öğle, ister akşam götürün inanılmaz mutlu olacak ve anılarında en güzel yere sahip olacaktır.

Kirpi Koşuyolu şubesinde İstemediğiniz kadar reçel ve peynir çeşidini bir arada görmek, “Yiyemesek de gözümüz doydu çok şükür” demek isterseniz, enfes bahçesinde Annenize huzur sunmak isterseniz en ideal mekanlardan biri Kirpi cafe olacaktır.

Ayvalık Cunda adasının incisi Bay Nihat. Annenize Anneler gününde hediye edebileceğiniz en güzel hediye ve anılardan biri olacak.

Püfür püfür esen Ayvalık denizi karşısında Rumlardan kalma sarımsak taşları ile bezenmiş tarihi binası ve otantik atmosferi ile ziyaretçilerini büyülerken, misafirlerini aileden sayan Bay Nihat Cunda, Ayvalıkta kusursuz bir lezzet kaçamağı için tek adres. Annenize bahçesinde birbirinden özgün Ege mezeleri ve Balık ürünleri lezzetlerini tatırmak ve onu çok mutlu etmek Bay Nihat Cunda'da mümkün,

Big Chefs Tarabya annenizin ruhunu gençleştirecek kadar güzel deniz manzarası dinamik menüsü ve tıka basa doyuran kahvaltısı, öğle yemeği ya da akşam yemeği ile annenizi en mutlu edecek mekanların başında geliyor.

Kalbur Et Kebap, dolup dolup boşalmak bilmeyen mekanlarından! Kalbur Et Kebap'ta anneler gününü tam bir şova çevirmek mümkün, bırakın muhteşem mezeler ve et çeşitleri ile şımarsın kanatsız meleğiniz! :)

Swissotel Maçka, Gönlünüzün en gerçek sultanı olan annenizi, Anneler Günü’nde Swissotel içindeki Sabrosa; Türk, Peru ve Asya mutfaklarının özel lezzetlerini sağlıklı dokunuşlarla sunduğu mekana götürmeyeceksiniz de ne zaman götüreceksiniz? Mükellef bir brunch , açık büfe öğle yemeği ve etrafınızda pervane olan güler yüzlü bir ekip ve eşsiz Boğaz manzarası. Of of of!..

'Çocuğunum ama para bende ehehehe' demenin en sevimli yollarından biri de annenizi İstinyepark'a önce alışverişe ardındanda İstinye Park’ın markalar sokağında yer alan Masa Restaurant'ın geniş bahçesi ve yüksek tavanlı iç alanı ile ferah bir yemek deneyimi sunmak olacaktır. iddia ediyoruz Anneniz bu deneyimi ve Masa restoranda yediği yemeği ve ambiyansı 6 ay boyunca arkadaşlarına anlatacaktır:)