Tarihi Saraylardan Futuristik Pavyonlara Milano Tasarım Haftası Notları

Sedef Ertekin
Yayın Tarihi : 12-05-2026 14:34

Milano’ya yılın hiçbir döneminde sıradan bir şehir diyemezsiniz. Ancak nisan ayı geldiğinde şehir başka bir karaktere bürünüyor. Sabahın erken saatlerinde espresso barlarının önünde başlayan hareketlilik, geccenin ilerleyen saatlerinde tarihi avlularda devam eden davetlerle başka bir ritme dönüşüyor. Taksi bulmanın zorlaştığı, otellerin aylar öncesinden dolduğu, restoran rezervasyonlarının küçük bir savaşa dönüştüğü birkaç günden bahsediyoruz. Çünkü artık mesele yalnızca bir tasarım fuarı değil. Milano Tasarım Haftası, günümüzün en büyük kültürel güç gösterilerinden biri haline gelmiş durumda.

Bir zamanlar yalnızca sektör profesyonellerinin takip ettiği Salone del Mobile, bugün moda dünyasından otomotiv devlerine, sanat koleksiyonerlerinden lüks otel zincirlerine kadar herkesin görünmek istediği küresel bir platforma dönüştü. Ve açık konuşmak gerekirse; artık Milano’da kimse yalnızca sandalye, masa ya da lamba göstermiyor. Markalar bugün burada yaşam biçimi satıyor. Duygu satıyor. Kültürel pozisyon satıyor. Hatta bazen doğrudan statü satıyor.

Bu yıl Milano sokaklarında dolaşırken en güçlü hissedilen şey tam olarak buydu.

Milano’nun Gerçek Gücü: Şehrin Kendisi Bir Sahneye Dönüşüyor

Milano Tasarım Haftası’nı dünyanın diğer tasarım organizasyonlarından ayıran en büyük şey şu: Etkinlik fuar alanında kalmıyor. Şehrin tamamına yayılıyor.

Bir anda kendinizi 18. yüzyıldan kalma bir sarayın içinde futuristik bir enstalasyonun ortasında bulabiliyorsunuz. Bir sonraki durakta eski bir manastır avlusu, dev bir ışık yerleştirmesine dönüşüyor. Ardından rotanız tarihi bir otelde gerçekleşen özel bir aperitivo davetine kayıyor.

İşte Milano’nun büyüsü tam olarak burada başlıyor.

Çünkü şehir tasarımı steril bir showroom estetiğine hapsetmiyor. Tam tersine onu hayatın içine yayıyor. Sabah bir galeride gördüğünüz tasarımcıyı akşam bir trattoria’da makarna yerken görebiliyorsunuz. Dünyanın en önemli mimarlarından biriyle aynı avluda Aperol Spritz içmek burada şaşırtıcı olmuyor.

Milano Tasarım Haftası artık yalnızca izlenen bir etkinlik değil; yaşanan bir şehir deneyimine dönüşüyor.

Louis Vuitton Artık Mobilya Sergilemiyor, Bir Yaşam Evreni Kuruyor

Bu yıl şehirde en çok konuşulan sunumlardan biri yine Louis Vuitton’undu. Ancak burada önemli olan şey yalnızca sergilenen objeler değildi. Marka artık tasarımı bir dekorasyon meselesi olarak ele almıyor. Çok daha büyük bir dünya yaratıyor.

Palazzo Serbelloni’nin ağır fresklerle kaplı salonlarında dolaşırken hissettiğiniz şey tam olarak buydu. Louis Vuitton’un yıllardır devam ettirdiği “Objets Nomades” koleksiyonu artık taşınabilir tasarım fikrinin çok ötesine geçmiş durumda. Marka bugün seyahatin romantizmini, lüks yaşam estetiğiyle yeniden yazıyor.

Açıldığında kütüphaneye dönüşen trunk’lar, aynalı gardıroplara evrilen sandık sistemleri ya da heykelsi oturma alanları aslında şunu söylüyor: Artık insanlar yalnızca ürün satın almak istemiyor. Bir yaşam senaryosunun parçası olmak istiyor.

Ve lüks dünyası bunu Milano kadar güçlü hiçbir yerde anlatamıyor.

Özellikle Nicolas Ghesquière referanslı Cocoon koltuğun önünde oluşan kalabalık bunu çok net gösteriyordu. İnsanlar yalnızca fotoğraf çekmiyordu; o dünyanın içine dahil olmak istiyordu.

Rosewood ve Sessiz Lüksün Yükselişi

Milano Tasarım Haftası’nın en dikkat çekici taraflarından biri de artık “yüksek sesle bağıran” markaların değil, daha rafine anlatı kurabilenlerin öne çıkması.

Bu yüzden Rosewood’un yaklaşımı haftanın en akılda kalan işlerinden biri oldu.

Marka devasa ışık şovları ya da sosyal medya odaklı enstalasyonlar yerine Andrea Branzi’ye adanmış sakin ama derinlikli bir sergi hazırladı. Ve dürüst olmak gerekirse; Milano’nun gürültüsü içinde bu yaklaşım çok daha güçlü hissettirdi.

Yeşil tonlarla kaplanmış sessiz mekanda Branzi’nin ışık heykellerine bakarken şunu fark ediyorsunuz: Tasarım artık yalnızca “güzel obje” üretmek değil. Düşünce üretmek. Kültürel hafıza yaratmak.

Zaten bugün lüks otel grupları da tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü artık insanlar yalnızca iyi yatak, iyi servis ya da güzel restoran aramıyor. Hikaye arıyor. Karakter arıyor. Ruh arıyor.

Rosewood’un Milano’daki varlığı tam olarak bu yeni lüks anlayışını temsil ediyordu.

Audi ve Zaha Hadid Architects Geleceği Tarihin Ortasına Yerleştirdi

Milano Tasarım Haftası’nın en güçlü anlarından biri bazen yalnızca birkaç saniyelik bir his yaratabiliyor.

Portrait Milano’nun tarihi avlusuna yerleştirilen Origin pavyonuna ilk girdiğiniz anda yaşanan his tam olarak buydu.

Zaha Hadid Architects’in Audi için tasarladığı mat titanyum yapı, Rönesans döneminden kalan taş kolonların ortasında neredeyse başka bir gezegenden gelmiş gibi duruyordu. Ama tam da bu yüzden etkileyiciydi.

Milano Tasarım Haftası’nın temel meselesi aslında tam olarak burada yatıyor: geçmişle geleceği aynı karede buluşturmak.

Bir tarafta yüzlerce yıllık taş işçiligi, diğer tarafta akışkan yüzeylere sahip futuristik bir yapı.

Ve ilginç olan şu ki; Milano bu kontrastı hiçbir zaman yapay hissettirmiyor.

Şehir sanki doğal olarak buna aitmiş gibi davranıyor.

Asıl Görüşmeler Sergilerde Değil, Aperitivo Saatlerinde Yapılıyor

Milano Tasarım Haftası’nın görünmeyen ama en önemli kısmı ise akşam saatlerinde başlıyor.

Çünkü bu şehirde gerçek networking hiçbir zaman konferans salonlarında gerçekleşmiyor. Asıl ilişkiler avlularda kuruluyor. Şampanya kadehleri arasında konuşuluyor. Uzun aperitivo masalarında şekilleniyor.

Bu yıl Four Seasons Hotel Milano’daki David Rockwell buluşması bunun en iyi örneklerinden biriydi.

Gün boyu sergi gezen editörler, mimarlar, tasarımcılar ve kreatif direktörler akşam saatlerinde yemyeşil avluda bir araya geldi. İnsanlar sergilerden çok hislerden bahsediyordu. Hangi enstalasyonun gerçekten duygu yarattığını konuşuyordu.

Ve herkesin ortaklaştığı bir şey vardı: Milano artık yalnızca tasarım haftası düzenlemiyor. Kültürel iktidar kuruyor.

Bugün Milano’da Görünmek, Kültürel Olarak Doğru Yerde Durmak Demek

Eskiden moda haftaları trend yaratırdı. Tasarım haftaları ise sektör profesyonellerine hitap ederdi. Şimdi bu çizgiler tamamen silinmiş durumda.

Bugün Milano Tasarım Haftası’nda görünmek; yalnızca estetik zevk göstermek değil, aynı zamanda kültürel olarak nerede durduğunu ilan etmek anlamına geliyor.

Bu yüzden moda markaları burada.
Bu yüzden otomobil devleri burada.
Bu yüzden otel zincirleri burada.
Bu yüzden sanat dünyası burada.

Çünkü artık tasarım yalnızca obje üretmek değil; bir dünya görüşü inşa etmek anlamına geliyor.

Ve bugün o dünyanın başkenti birkaç günlüğüne yeniden Milano oluyor.

