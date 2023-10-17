Cadılar Bayramı'nın keyfini yine çocuklar çıkaracak!

Bizde kutlamalara, partilere bahane olsun! Aslında bizim kültürümüzde yeri pek olmasa bile, Cadılar Bayramı özellikle son bir kaç yıldır festival tadında kutlanıyor. Oldukça popüler bir hal aldığı da söylenebilir; bence ne güzel! Bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz farklı bir festival tadında...

Öncelikle Pagan, sonrasında ise Hristiyan köklerine dayanan bu konsept, günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayrama dönüştü. Tabii bu Halloween işi de en çok çocuklara yarıyor; farklı kostümler, bol bol şeker, eğlence...

İstanbul'da çocuklarla Cadılar Bayramı kutlamak bu yıl yine çok eğlenceli olacak. İşte size önerilerim...

Sugar Excuse - Halloween Market

Tarih: 28 - 29 Ekim

Hiç abartısız yediklerimin en en en iyisi! Sugar Excuse, atölyesi Etiler'de bulunuyor. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde atölyenin önünde hem çocukların hem yetişkinlerin inanılmaz keyif alacağı Halloween Market'ini kuracak! Sugar Excuse'un "Daha iyisini asla yemedim!" dedirten bir çok lezzetini bu 2 gün boyunca tadabilecek ve satın alabileceksiniz. Cadılar Bayramı 2023 Koleksiyonu'ndan yepyeni ve inanılmaz korkunç Cupcake'lerinin tadına mutlaka bakmalısınız.

Ve tabii ki bu büyülü tatlı cenneti çocuklar için baş döndürücü olacak! Ayrıca Halloween Market, çocukların eğlencelerine yüz boyama gibi aktivitelerle de imzasını atmaya hazırlanıyor. Aslında Sugar Excuse, pastacılık dünyasına açılan gusto bir atölye. Kişiye özel hazırladıkları pastalarıyla dikkat çekiyor; ama bu bahsettiğim pastalar öyle doğum günlerinden görmeye alışık olduklarınızdan oldukça farklı! Hem lezzet hem görüntüsüyle çok daha gusto ve prestijli bir yaklaşımları var. Hem yurt içi hem yurt dışında inanılmaz eğitimler alan ve tutkusunu hayata geçiren Merve Yanıkoğlu'nun hayat verdiği bir atölye burası. Beyaz Çikolatalı Brownie'lerini kesinlikle deneyin! Cakesicle'lar bir efsane! Sadece tek bir ısırıkta ne demek istediğimi anlayacaksınız... Detaylı bilgi için; 0536 202 89 22.

Aloha

Tarih: 20 Ekim & 27 Ekim

Anadolu Yakası'nın çocuklar için hazırlanan yaratıcı dünyalarından favorim olan Aloha; ince düşünülmüş zarif detaylarla dolu bir mekan. Oyun grupları ve atölyeleri dışında aynı zamanda ebeveyn ve çocuk gelişim merkezi olan ve atölye ve ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetleri de bulunan Aloha, farklı ve yaratıcı bir Halloween konseptiyle karşımıza çıkanlardan. Kraft bölümünde farklı farklı istasyonlarda hazırlanmış olan malzemelerle çocuklar cadı şapkası, maske yapımı, yarasa tacı, canavarlar kolajı, sevimli iskelet yapımı gibi yaratıcı aktivitelere katılarak hayalgüçlerine hayat verecekler. Ardından müzik, ritim ve hareket bölümünde Cadılar Bayramı müzikleriyle eğlenecekler. Özellikle çocuklar kostümleriyle gitmek isterlerse, parti daha da eğlenceli bir hal alıyor! 18 ay - 4,5 yaş çocuklar için harika bir etkinlik! Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0530 860 64 70 .

Le Petit 100

Tarih: 23- 27 Ekim

İstanbul'da tamamen çocuklara adanan dünyaların başında kesinlikle Le Petit 100 geliyor. 2018 yılında; henüz çocuklar için bu kadar fazla seçenek yokken Arnavutköy'de hayata geçen ve hem çocuklarım hem anne - babaların keyifli vakit geçirebileceği bir konsepti hayatımıza katan Le Petit 100; aynı zamanda alanında şehrin de en popüleri! Çocukların özgürce oynayabileceği oyun alanları, mağaza ve cafe bölümü bulunan mekanda aynı zamanda oyun grupları, atölyeler ve konsept doğum günü partileri düzenleniyor. Cadılar Bayramı içinse yine iddialı bir giriş yaptılar! O kadar ki Halloween partileri için kontenjanları şimdiden doldu ve yeni oturumlar eklediler. Bilet almak ve müsait oturumları incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Halloween partisinin detaylarından da biraz bahsedelim. 18 ay ve üzeri çocuklar için uygun olan bu organizasyon mekanın bahçesinde gerçekleşecek. Alanda animasyon, şov, yüz boyama, farklı temalarda atölyeler ve şişme oyun parkuru olacak ve tam tamına 2 saat sürecek. Parti süresince lezzetli atıştırmalıklar da servis edilecek.

Happy Nest

Tarih: 31 Ekim

Etiler'in arka sokaklarına gizlenmiş huzur dolu bir dünya! Happy Nest'e her gidişimde gerçekten büyüleniyorum. Minimal ve sofistike detaylarla kalbimde yer edenlerden. Girdiğiniz gibi sizi muhteşem bir kitapcının da karşılıyor oluşu bende bu etkiyi yaratıyor olabilir! Bir de inanılmaz keyifli bir bahçesi; hele ki sonbaharda harika bir ortam oluyor. Hem çocuklar hem aileler için çok keyifli bir mekan yaratılmış. Ve tabii ki Cadılar Bayramı'nı es geçmiyorlar! Hem de tam gününde kutluyorlar. 31 Ekim saat 11:00'de 18 ay ve 4 yaş çocuklar için; 1 6:00'da ise 4 ve 8 yaş çocuklar için ayrı ayrı Halloween partisi düzenliyorlar. Detaylı bilgi için; 0530 379 65 47.

Dalyan Club Kids

Tarih: 21 - 22 Ekim

Fenerbahçe'nin en keyiflisi 21 - 22 Ekim tarihleri arasında yine harika bir organizasyona imzasını atmaya hazırlanıyor! 10:00 - 18:00 saatleri arasında Dalyan Club'de Halloween ruhunu yaşamanızı tavsiye ederim. 18 aydan 10 yaşa grubuna kadar yüzlerce çocuk; yüz boyama, balon küresi, sihirbazlık gösterisi, bilim şov ve tabii ki Bubble Show eşliğinde eğlenecek! Tüm bu aktivitelerin yanı sıra aile oyunları ve yarışmaları da olacak. Halloween temalı atölyeleri de unutmamışlar tabii ki. Çocuklarınızı kostümleriyle getirin, çok eğlenceksiniz! Biletler ve detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

Megi Kids

Tarih: 27 - 28 Ekim

Acarkent'İn içinde tamamen çocuklar için tasarlanmış harika bir dünya. Şehrin kalabalığından uzakta, çocuklarınızın keyifle vakit geçirebileceği bir mekan olan Megi Kids, aynı zamanda mağaza kısmıyla da çok keyifli. Cadılar Bayramı için ise eğlence dolu bir parti hazırlığındalar. Ateş şovlu Jonglör göstersi, yüz boyama, Halloween temalı sürpriz atölyeler, animasyonşar, kişiye özel karikatür çizimi ve sürprizlerle dolu bir çok etkinlik Megi Kids'in Halloween festivalinde olacak. Bu keyif ve eğlence dolu festival 2 gün boyunca farklı oturumlar ve farklı yaş gruplarıyla gerçekleşecek. Bilet satışları ise Whatsapp hattından yapılıyor; 0543 656 63 44.

27 Ekim

10:30 - 13:00 : 0 - 3 Yaş

15:30 - 18:00 : Tüm yaş grupları

28 Ekim

0:30 - 13:00 : Tüm yaş grupları

15:30 - 18:00 : Tüm yaş grupları

Mombie

Tarih: 20 - 21 Ekim

Bağdat Caddesi'nin favori çocuk cafesi Mombie; hem çocukların hem yetişkinlerin yüzünü güldürenlerden. Suadiye, Pempegül Sokak'ta konumlanan Mombie çocuklar için keyifli oyun alanı ve farklı konseptte atölyeleri ile dikkat çekenlerden. Ayrıca cafe kısmında menüsü de oldukça keyifli. Cadılar Bayramı içinse çok heyecanlılar! Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yine bol oyunlu, sürprizli, çok eğlenceli ve her zamanki gibi açık büfesiyle lezzet dolu bir parti hazırlamışlar. 2 gün boyunca farklı saatlerde organize edilen partiye 18 ay ve üzeri tüm çocuklar katılabiliyor. Rezervasyon için; 0543 628 77 94.

20 Ekim / 14:30 - 17:00 & 17:30 - 20:00

21 Ekim / 10:00 - 12:30 & 13:00 - 15:30

Pukkan Cafe

Tarih: 21 Ekim

Acıbadem'in en keyiflisi! Çocuklar için harika bir kaçamak Pukkan; cafe, doğum günü organizasyonları, özgürce oynayabilecekleri oyun alanı, mağaza ve tabii ki keyifli bir kitapevi! Cadılar Bayramı için ise 21 Ekim Cumartesi günü 14:30 - 17:00 saatleri arasında eğlence dolu bir Halloween partisi için kolları sıvadılar. Bu sene temaları ve dress code siyah! Minikler için kostümleri hemen hazırlayın derim; yetişkinler de partiye siyah giyerek katılacaklar bu arada. Müzik, dans, eğlenceli oyunlar, baloncuklar, yüz boyama, şekilli balonlar, Halloween işaretleme oyunu, çuval yarışı, popcorn ve meyve suyu ikramı... Halloween partisi dışında; bu haftaya özel olarak Halloween atölyeleri de olacak; Cuma ve Cumartesi 11:00 - 12:30 arası "Halloween & Sevimli Canavarlar" temalı oyun grubuna da katılabilirsiniz. Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0532 603 40 77.

Aloha

Tarih: 20 Ekim & 27 Ekim

Anadolu Yakası'nın çocuklar için hazırlanan yaratıcı dünyalarından favorim olan Aloha; ince düşünülmüş zarif detaylarla dolu bir mekan. Oyun grupları ve atölyeleri dışında aynı zamanda ebeveyn ve çocuk gelişim merkezi olan ve atölye ve ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetleri de bulunan Aloha, farklı ve yaratıcı bir Halloween konseptiyle karşımıza çıkanlardan. Kraft bölümünde farklı farklı istasyonlarda hazırlanmış olan malzemelerle çocuklar cadı şapkası, maske yapımı, yarasa tacı, canavarlar kolajı, sevimli iskelet yapımı gibi yaratıcı aktivitelere katılarak hayalgüçlerine hayat verecekler. Ardından müzik, ritim ve hareket bölümünde Cadılar Bayramı müzikleriyle eğlenecekler. Özellikle çocuklar kostümleriyle gitmek isterlerse, parti daha da eğlenceli bir hal alıyor! 18 ay - 4,5 yaş çocuklar için harika bir etkinlik! Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0530 860 64 70 .

Story Garden Kids Books

Tarih: 21 Ekim

Çocuk kitapları üzerine kurulan harika bir dünya! Cafesinde atıştırmalıkların tadını çıkarabileceğiniz, kitapların arasında kaybolacağınız, bahçesinde çocukların mini bir doğa serüveni yaşayabileceği ve her hafta farklı konseptteki atölyelerinde çocukları ağırlayan Story Garden Kids Books; Cadılar Bayramı için harika bir partiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0534 500 17 06.

21 Ekim

11:00 : 18 - 36 Ay

16:00 : 4 - 7 Yaş

19:00 : 8 - 12 Yaş

Mini Kulüp Atölye

Tarih: 27 - 28 Ekim

Erenköy'de çocuklar için eğlenceli konseptleriyle dikkat çeken Mini Kulüp Atölye, Cadılar Bayramı için çok ama çok heyecanlılardan! Kostümler hazırlansın; Halloween Party başlıyor. 2 gün boyunca farklı yaş grupları için hazırlanan partide; yüz boyama, oyunlar, yarışmalar, süpriz hediyeler ve atıştırmalıklar olacak. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0532 230 40 73 .

27 Ekim

18:00 - 21:00 : 4 Yaş ve üzeri

28 Ekim

11:00 - 12:30 : 3 - 5 Yaş

Palp

Tarih: 22 Ekim

Bomonti'de konumlanan Palp, çocuklara alternatif bir eğlence dünyası sunanlardan. Halloween için ise yine çok keyifli bir program ile karşımızdalar. 22 Ekim Pazar, 2 - 4 yaş ve 4 - 7 yaş için farklı saatlerde etkinlik düzenliyorlar. Halloween partisinde; Cadılar Bayramı temalı atölyeler, konsept yüz boyama, grup oyunları, ikramlar ve sürprizler sizi bekliyor. Detaylar ve bilet almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Masal Kids Suadiye

Tarih: 21 Ekim

Suadiye'de çocuk gelişimi üstine yoğunlaşan ve oyun grubu, atölye, kitabevi konseptinde ilerleyen Masal Kids; unutulmaz bir Cadılar Bayramı ile karşımıza çıkanlardan. 22 Ekim Cumartesi saat 11:00'de 2 ve 5 yaş aralığı çocuklar için eğlenceli partiyi sakın kaçırmayın! Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0544 157 12 83 .

Bonjurköy

Tarih: 27 - 28 Ekim

İstanbul'un en doğal ve en eğlenceli çocuk köyü Bonjurköy; Cadılar Bayramı için her anı dolu dolu geçecek bir organizasyona hazırlanıyor! 27 Ekim'de Halloween Kids, 28 Ekim'de Halloween Genç konseptleriyle gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'un hemen yanı başında, Ömerli gölü yakınında yüksek ağaçlar ile kaplı bir köy burası. Bu Köy; çocukların en çok eğlencediği, keyif aldığı ve köt oyunları ile heyecanlandığı bir köy. Programın detaylarına ve biletlere buradan ulaşabilirsiniz.

My Gym Bağdat Caddesi

Tarih: 25 - 31 Ekim

Sporun Bağdat Caddesi'ndeki en eğlenceli hali kuşkusuz My Gym! Cadılar Bayramı için; bu sene de çok iddialı bir parti için kollar sıvanmış. Farklı gün ve saatlerde, farklı yaş grupları için düzenlenen partilerin yanı sıra; kendi gruplarınızla özel partiler de organize edebiliyorsunuz. Halloween temelaı grup oyunları, sanat etkinlikleri, ufak atıştırmalıklar, şarkı ve danslarla dolu aktiviteler sizi bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0216 357 37 37 .

25 Ekim

16:30 - 18:00 : 0 - 3 Yaş (Ebeveyn katılımlı)

27 Ekim

18:00 - 19:30 : 3 - 7 Yaş

31 Ekim

18:30 - 20:00 : 7 Yaş ve üzeri

My Gym Ataşehir

Tarih: 25 Ekim

Çocuklar için sporu keyifli ve eğlenceli hale getiren My Gym Ataşehir; harika bir oyun ve spor merkezi! Cadılar Bayramı'nda ise yine çok eğlenceli anlar çocukları ve yetişkinleri bekliyor. 25 Ekim Çarşamba 16:30 - 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek partide; eğlenceli oyunlar, pinyata, lezzetli Halloween kurabiyeleri ve şeker masası olacak. Yetişkinler içinse özel ikramlıklara yer verecekler. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0549 742 47 99.

Gymboree İstinye

Tarih: 31 Ekim

Çocuklar için oyunun gücüne inanan ve bu gücü keşfetmelerini sağlayan harika bir ekip! Cadılar Bayramı için ise harika bir partiyle çocuklara eğlence dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyorlar: Gymboween Party! Partiye 1 yetişkin ve 1 çocuk olarak bilet almanı gerekiyor; ekstra katılımcılarda ise her yetişkin için ekstra olarak 500 TL ödemeniz gerekiyor. Eğlence dolu parti tam gününde, 31 Ekim'de 15:30 - 17:30 saatleri arasında... Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için; 0530 264 92 60.

Piccola

Tarih: 27 Ekim

Büyükler için mola, çocuklar için oyun zamanı! Zeytinburnu'nda bölgeye eğlence katan bir yepyeni bir alternatif. 16 Ekim'de kapılarını açan Piccola renklerin, eğlencenin ve oyunun hayat bulmuş halini yaşatanlardan; adetabir karnaval ile karşılaşıyorsunuz ilk adımda. Özel mimari tasarımıyla her detayı çocuklar için tasarlanmış. Doğum günü kutlamaya mekan arayanlar için de yepyeni ve harika bir alternatif oldu. Aynı zamanda oyun grupları ve atölyeler de düzenleyecekler yakın zamanda. Cadılar Bayramı için de; balkabakları, cadılar, hayaletler ve canavarları şehre getirmişler! 27 Ekim 17:00^de başlayacak partide; Halloween temalı atölyeler, yüz boyama, softplay oyun alanı kullanımı ve ikramlar olacak! Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0530 221 74 26 .

Merit Sanat

Tarih: 21 Ekim

Çocukları sanat ile bütünleştiren ve her anıyla eğlenceli dakikalar yaşatan Merit Sanat; müzik, görsel sanatlar, drama, ingilizce drama, robotik ve kodlamayı eğlenceli hale getirenlerden. Ataşehir'de bulunan Merit Sanat, Cadılar Bayramı için iddiasını ortaya koyanlar arsında. Sihirbaz gösterisi, yüz boyama, animasyon oyunları, şekillli balonlar ve Bubble Show'un olacağı parti 2 seans şeklinde gerçekleşecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0552 185 80 90.

21 Ekim

12:00 - 14:00 : 4 Yaş ve üzeri

15:30 - 17:30 : 4 Yaş ve üzeri

House of Play

Tarih: 28 Ekim

Tarabya'nın en eğlencelisi House of Play ile tanışın! Çocuklar için harika bir dünya yaratan HOP ekibinden, beklenen Cadılar Bayramı partisi haberi de geldi... Merakla beklenen, senenin en büyük organizasyonu 28 Ekim 14:30 - 17:30 arası House of Play'de! DJ performans, Arkacep ile animasyon ve mini hediyeler, dev şişme parkur, sürpriz şovlar, popcorn, Halloween kurabiyeleri ve çok daha fazlası... Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0533 598 86 92 .

Bella Kamp

Tarih: 27 - 29 Ekim

İstanbul'a sadece 1 saatlik mesafede, Şile'de bulunan Bella Kamp; doğayı en doğal haliyle sunanlardan. Çam ağaçlarının gölgesinde, denize karşı kamp yapmak için çocuklarla terih edilebilecek yerler arasında. Hafta sonları hem yetişkinler hem çocuklar için çok keyifli kamp programları düzenliyorlar; ritim atölyesi, ateş başı hang drum dinletisi, açık hava sineması, canlı müzik, çocuk zumba, yüz boyama, doğadan tasarım biblo gibi keyifli atölyeleri bulunuyor. Cadılar Bayramı için de yine keyifli bir kampları olacak. 27 - 28 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu kamp programında, Halloween konseptli çok keyifli atölye ve etkinlikler de olacak. Göz atmanızı tavsiye ederim. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0537 677 82 88 .

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