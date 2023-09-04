Eylül’de huzurun adresi Datça’nın konsept otellerini keşfedin!

Söz verdiğim gibi, “Datça’da nerede kalalım?” derdine deva olmaya geldim! Daha öncesinde Datça’nın en en en iyi mekanlarını yazmıştım, şimdi sırada oteller var. Baştan söylemek isterim ki dev tatil köyü hayalleriniz varsa, rotanızı Datça’ya çevirmenizi pek önermem. Çok daha sofistike, çok daha minimal konaklama önerileriyle geldim; ki zaten Datça’da o şatafatlı tatil köylerinden zaten yok. Dünya trendlerine de bakınca zaten artık hayatın tüm detaylarıyla minimal bir hal aldığını görüyoruz. Tabii ki herkesin zevki, seçimi, ihtiyacı farklı… Ben sadeliği severim, detaylara bayılırım, huzuru tercih ederim. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, bu Datça otelleri yazısında mutlaka aklınızın kalacağı bir, belki iki, üç otel de olacağına eminim….

Konaklama önerilerine geçmeden önce ufak detayları da paylaşmak istiyorum.

Genel olarak denizin kenarına konumlanan oteller daha çok tercih sebebidir. Fakat konu Datça olunca bence bu algıyı biraz değiştirebilirseniz çok daha etkileyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tüm tatili tek bir sahilden denize girerek geçirirseniz, Datça’ya bir hayli ayıp etmiş olursunuz. Tabii ki ihtiyaçlarınız dahilinde yine de tercih sizin ama Datça’nın keşfetmeniz gereken o kadar inanılmaz koyları ve sahilleri var ki….

Datça’nın efsane haline gelen koyları: Kargı Koyu, Karaincir Plajı, Palamutbükü, Hayıtbükü, Ovabükü, Perili Köşk Plajı, Aktur, Mandalya Plajı, Saklı Koy, Taşlık Plajı, Akvaryum Koyu, Kızlanaltı Gebekum Plajı, Burgaz, Domuzbükü, Kızılbük, Kurubük, Akçabük, Bağlarözü Plajı, Gereme, Murdala, Hastane Altı Plajı, İnbükü Koyu…

Saklı Yaz Datça

Detaylı bilgi: 0505 656 48 48

Biraz Yunan havası, biraz İskandinav… Geçen yaz sezonu kapılarını açmıştı. Datça’nın bana kazandırdığı ve hayatıma o güzel kalbiyle, narin ruhuyla çok özel dokunuşlar yapan arkadaşım sevgili İrem Bali aracılığıyla daha otel kapılarını açmadan duymuştum ve takip etmeye başlamıştım. Datça’da daha önceden de çok güzel işlere imza atmış mimar sevgili Alp Hazan’ın eserlerinden biri Saklı Yaz. Yeri gelmişken Alp Hazan Design Works, gerçekten inanılmaz yaşam alanları yaratan bir ekip ve sadece Datça değil, İstanbul’da da çok başarılı projeleri bulunuyor. Kısa bir süre için İrem ve Alp, Yunanistan kıyılarındalardı; ve eminim ceplerinden çok özel taşlarla dönmüşlerdir…

Saklı Yaz’a dönelim…

Öncelikle belirtmeliyim ki burası bir yetişkin oteli; hatta aşkı iliklerimize kadar hissetme oteli diyebilirim. Butik bir konseptten beklentilerinizi ve standartlarınızı tepe noktaya çeken bir konaklama deneyimi sunuyorlar. Datça’yı kalbiyle anlayan ve hisseden genç bir çift tarafından hayal edilmiş ve sonra da hayalleri gerçeğe dönüşmüş. 2 farklı tipte odası bulunuyor; biri havuzlu, bir diğeri ise jakuzili. Odalar minimal detayların göz kamaştıran bir manzarayla buluşmasına tanıklık ediyor. Odaların kendi balkonlarında ya size özel mini bir havuz ya da keyif dolu bir jakuzi bulunuyor. Tüm odalar aynı konseptte ilerliyor. Saklı Yaz’a attığım ilk adımdam itibaren bu sofistike konsept her anıyla içinizi açıyor. Daha kapılarını ilk açtıkları günlerde karış karış gezmiştim Saklı Yaz’ı. “Hayatımın sonuna kadar burada kalabilirim!” dedirtecek kadar başka bir hayal burası… Odalarda televizyon bulunmuyor mesela; çünkü karşınızda sonsuzluğuyla içine çeken öyle bir deniz manzarası var ki, bunu izlemek yerine ekrana kitlenmek kendinize yapacağınız en büyük haksızlık olur! Beyaz ve kahverengi ağırlıklı dekorasyona ışıltı katan bir turkuazlık… Benim favorim kesinlikle havuzlu odalar oldu; havuzun hemen yanında çift kişilik güneşlenme yatakları da bulunuyordu! Mest oldum diyebilirim.

Saklı Yaz, denizin kenarından konumlanan bir otel değil, Datça’yı hafif bir tepeden görüyor ama denize çok yakın. Yürüyerek, birazcık ağaçların arasından merdiven inerek yaklaşık 4 - 5 dakika içinde Saklıkoy’a ulaşabiliyorsunuz. Plaj hizmetleri bulunmuyor. Saklıkoy ise minik ama inanılmaz bakir, üstü parıldayan altı yakamozlar saçan bir denize sahip. Ve tabii ki Saklı Yaz’ın harika dokunuşlarla hazırladığı ve keyfi doruklarda yaşatan bir de restoranı bulunuyor. Bir teras alanı; yine o sonsuz turkuaz ayaklarınızın altında. Restoran alanının da uç kısımlarında o aklımın gittiği güneşlenme yatakları ve mini havuzlar bulunuyor ve yine beyazın o saf enerjisi restoran kısmında da içinize işliyor. Saklı Yaz’ın restoranı sadece otel misafirlerine hizmet vermiyor; dışardan konukları da ağırlıyorlar ama gitmeden önce bir telefon edip bilgi alıp işinizi şansa bırakmayın derim. Semizotu ve Datça’nın o meşhur bademinin birleştiği bir salatası var ki; hem ruhunuza hem bedeninize tazelik katıyor. Deniz Mahsülleri Paella konusunda da oldukça iddialılar. Bir de benim gibi “Günde 3 öğün makarna yesem, bıkmam!” diyenlerdenseniz, Domates soslu Patlıcanlı Makarna’yı tavsiye ederim. Kısacası; öyle bir ruhu var ki Saklı Yaz’ın; benliğinize öyle bir dokunuyor ki her detayıyla hatıralarda unutulmazlar arasında yerini alıyor…

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Dirik Surf Club

Detaylı bilgi: 0545 538 32 15

Ve gelelim benim senelerdir çok ama çok keyif aldığım yere. Bu yaz sezonunun başında isimleri dahil yenilenmiş bir şekilde çıktılar karşımıza. Yeni yüzü ve adıyla Dirik Sırf Club, bu haliyle çok daha ince düşünülmüş ve çok keyifli bir mekan haline gelmiş. 5 farklı oda seçeneğiyle doğayla bütünleştiren konaklama deneyimi sunan Dirik, aynı zamanda günü birlik olarak denize girmek için gelenleri de ağırlıyor. Datça merkezden Marmaris Yolu’na çıkıyorsunuz ve yaklaşık 10 - 15 dakikalık bir yol gidiyorsunuz. Hemen sağınızda göreceksiniz Dirik Surf Club’ı; Kızlanaltı, Gebekum Mevkii’nde bulunuyor. Denizin hemen dibinde konumlanmış ve geniş yeşil alanlarıyla huzuru sonsuzlukla birleştiren bir konseptİ var.

Dirik’in en can alıcı konusu ise su sporları konusuna yoğunlaşmış olması. Türkiye Yelken Federasyonu’nun her yıl düzenlediği Türkiye Windsurf Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda spor odaklı gençlik kamplarının da sıklıkla tercih ettiği bir yer. Türkiye’de ilk ve tek sarf paketi konsepti konaklama deneyimini sunan otel. Paket programlarıyla yarım pansiyon olarak konaklayabiliyor, hafta boyunca sarf dersleri ve kiralama imkanlarından yararlanabiliyorsunuz. 11 adet Bungalov, 15 adet standart oda ve 6 adet Datça evi konseptindeki konaklama imkanları ise inanılmaz tatlı gözüküyor! Buraya ne zaman gitsem; mutlaka yurt dışından sarf yapmak için konaklamaya gelen turistlerle karşılaşırım, özellikle Fransa’dan. Surf için ideal bir bölge oluşundan da anlayacaksınız ki; bazı günler denizi dalgalı, rüzgarı bol oluyor. Ama özellikle bu sene o nefes bile almamıza izin vermeyen sıcaklarda adeta bir vaha gibi geldi Dirik’in o rüzgarı. Keyifli bir sahil alanı var, 2 sıra halindeki şezlonglar yumuşacık kumların üzerinde. Hemen üst tarafta ise bol bol limon detaylarıyla süslenmiş restoranı bulunuyor. Menüsü ise oldukça geniş. Pide ve Gözleme benim favorilerim oldu. Dışardan sadece denize girmek için geliyorsanız kapıda kişi başı 250 TL ödeme yapıyor ve içerde bu ödediğiniz tutar kadar yemek yiyebiliyorsunuz. İçecekler ise ayrıca ödeniyor…

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Bi’badem Datça Tiny House

Detaylı bilgi: 0530 397 93 20

Datça sahnesine yeni katılan ve özellikle sosyal medyanın gücünü oldukça iyi kullanmaları sayesinde bir anda herkesin diline düşen Bi’badem… Son dönemin en popüler ve dikkat çekeni bildiğiniz gibi bu meşhur Tiny House’lar. Bi’badem’de bu konsepte farklı bir yorum getirenlerden olmuş. 2 farklı konsept ile ağırlıyorlar misafirlerini. Birisi denizin kenarına konumlandırdıkları Tiny’ler, restoran ve Beach alanından oluşuyor. Diğeri ise yine aynı hizada denizden bir tık daha uzak konumlandırdıkları bostan alanları. İki alan da oldukça keyifli bir yapıda tasarlanmış. İç kısımda bulunan Tiny House’lar çok daha doğal bir ortamı ve doğayı yansıtıyor; meyve, sebze yetiştirdikleri bostanlar, yumurtaları toplayabileceğiniz kümes, mini bir havuz, açık hava sineması alanı, ateşin başında Datça akşamlarının keyfini çıkarabileceğiniz bir köşe… Denize yakın olan kısım da ise yine Tiny House’lar ve restoran bulunuyor. Datça merkezden yaklaşık 20 - 25 dakika süren bir araba yolculuğunun sonunda ulaşıyorsunuz Bi’badem Datça’ya; büyüleyen Emecik Koyu’nda bulunuyor. Otel misafiri değilseniz dışardan günü birlik olarak sahili ve restoranı kullanmak için giriş yapabiliyorsunuz. Kişi başı hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 700 TL harcama limiti var.

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Cape Krio Boutique Hotel & Spa

Detaylı bilgi: 0252 722 02 02

Datça’da ilk açılacağı duyulduğu zaman merakla beklenmişti. Açıldığında ise bölgeyi yepyeni bir konseptle tanıştırdı. Zaman içerisinde de bana göre bir ikon haline geldi. Etkileyici bir başarı yakaladı ve o çizgide de devam ediyor. Bunun en büyük sebebi de bence Datça’yı gerçekten oldukça iyi tanıyan ve onu nasıl şekillendireceğini bilen insanların elinden çıkmasıydı. Cape Krio’da İşleyici Ailesi’nin dokunuşları bulunuyor; yaklaşık 10 yıldır bölgenin en popülerlerinden biri olan Datça Vineyard’ın kurucuları yani… Çiftlik içinde; bağlar, şarap üretim tesisi, satış yeri, şarap barı, konaklaması bulunuyor. Tarıma dayalı turizmi öne çıkarıyorlar. Cape Krio ise çevre dostu olarak tasarladıkları 2. eserleri. Toplamda doğayla uyumlu ve hepsi deniz manzaralı toplam 40 odası bulunuyor. Cape Krio 9 yaşından büyük konuklarına ağırlayabilen bir yetişkin oteli. Evcil hayvan kabul etmiyorlar ve yılın 12 ayı boyunca açık. Datça’nın açık ara en iyi manzarasına sahip olduğunu söyleyebilirim. Otel deniz kenarında bulunmuyor, hafif tepede kalıyor ve bu karşısında nutkunuzun tutulacağı manzarayı çok daha cazibeli hale getiriyor. Cape Krio’da konaklayanlar için ise denize girilecek en yakın nokta Taşlık Plajı. Otelden çıkıyorsunuz, yolun karşısına geçip biraz yürüyorsunuz ve Kentpark’ın içine giriyorsunuz. Ordanda zaten direkt Taşlık’a ulaşıyorsunuz. Cape Krio’nun bir diğer cezbeden noktası ile Kylix Restaurant ve sonsuzluk havuzu. Kylix tam olarak Wine & Dine konsepti! Dünya Mutfağı’ndan çok özel dokunuşlar yapıyorlar. Sene içinde de bol bol partileri, canlı müzikleri eksik olmuyor. Sonsuzluk havuzu ise yaz kış hizmet veriyor. Yazın üstünü açıyorlar ve gökyüzüyle buluşuyorsunuz; kışın ise olduğu gibi camla kaplanıyor ve inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. Cape Krio aynı zamanda sanatın hayatın ritmini değiştirdiğinin farkında olan bir otel. Luvi Sanat’ta yıl boyu bir çok etkinlik ve sergi gerçekleşiyor.

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Damyan Çiftliği

Detaylı bilgi: 0532 220 28 58

Bir Datça klasiği haline gelen Damyan Çiftliği, renkleriyle büyüleyenlerden! Kendisi yine bir yetişkin oteli(+16). Doğanın içinde gizlenebileceğiniz, sessizliğin ve huzurun sınırlarını zorlayacağınız harika bir seçenek. Her ayrıntısı o kadar ince düşünülmüş ki adeta ruhunuzu okşuyor. Datça merkeze yaklaşık 6 km mesafede bulunan Karaköy Mevkii’nde konumlanıyor. Otel deniz kıyısında değil; hatta bir an bile bu oteli denizin kıyısına kurmayı akıllarından bile geçirmemişler. Onun yerine kesinlikle kimyasal kullanmadıkları tuzlu su havuzlar var. Bunun sebebini de şu şekilde açıklıyorlar; “Çünkü Datça'da 235 km'lik sahil şeridi, büyüklü küçüklü 52 koy ile dantel gibi bezenmiş bir doğa harikası var. Ister Ege'de isterseniz Akdeniz'de aynı gün içerisinde yüzme şansınız var.” Açıkcası benim aklıma yattı!

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Flow Datça Surf & Beach Hotel

Detaylı bilgi: 0252 722 05 12

Flow için Datça’nın gizemli havalılarından desek, bence tam olur! Otel, Kızlanaltı Gebekum Mevkii’nde bulunuyor; yani Datça merkeze yaklaşık 15 dakikalık bir mesafede. Adından da anlaşıldığı gibi sörf tutkunları için de kusursuz bir tercih. 17 dönüm gibi oldukça geniş bir alana kurulmuş Flow. Sörf ve yoga kampları için de ideal bir seçenek. Aynı zamanda düğün yapmak için de harika bir seçenek. Peki nedir bunca otel arasında onu havalı kılan açıklayayım… Etkileyici bir dekorasyonu var; daha parıltılı daha detaycı. Kokteylleri gerçekten oldukça başarılı. “Weekly Flow” konseptleriyle de tüm yaz boyunca konuklarını müzik ve eğlence ile buluşturdu. Cielo, Demir Uyanık, Ibis Maria, İlhan Erşahin, Kaan Düzarat ve Polina gibi hem ülkemizden hem de dünyadan bir çok sanatçı ve DJ’i de misafir ediyor. Otel misafirleri dışında, dışarıdan da misafirlerini ağırlıyor…

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Bizim Ev Datça Kargı

Detaylı bilgi: 0533 253 80 48

Geçtiğimiz yıllarda ilk açıldığı zamanlar Datça’ye yepyeni bir soluk getiren Bizim Ev Kargı; hala muhteşem konumu ve huzur veren ambiyansıyla harika bir seçenek. Datça’nın en güzel koylarından biri olan Kargı Koyu’nda, hem de denizin hemen kenarında olmasının avantajını bir hayli güzel kullananlardan. Hem taş oda hem de Tiny House şeklinde konaklama seçenekleriniz mevcut. Keyifli yeşillikler içinde bir bahçesi var; bu bahçeye Tiny House’ları hepsi denizi görecek şekilde dizmişler. Ben ilk Tiny House deneyimimi de zaten burada yaşamıştım; ama pek benlik değilmiş çünkü sığamıyorum! :) O yüzden benim size önerim taş odalarını tercih etmeniz. Otel misafirleri dışında, dışarıdan da konuklarını ağırlıyor; kişi başı 900 TL harcama limitiniz var.

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Mendelle Datça

Detaylı bilgi: 0530 034 00 48 (WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Uzun yıllar özellikle Datçalıların favorileri arasında ilk sıralarda yer alan Mandalya Koyu’nun biricik oteli, bu sezon bambaşka bir konsept ile karşımıza çıktı. Doğallığı ve sadeliği aynı tabakta sunuyorlar. Bol miktarda beyazın huzuruyla donatmış oteli. Mendelle konaklama, restoran ve sahil olarak 3 farklı konsepti bir arada sunuyor. Yani otel misafiri değilseniz bile dışarıdan denizin keyfini çıkarmak için gelebiliyorsunuz. Bu durumda ise kişi başı 750 TL harcama limitleri var.

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Kaya Guest House

Detaylı bilgi: 0252 712 00 45

Gelelim Eski Datça’nın en iyilerinden Kaya Gueat House’a. Burası en güzel yeşilliklerin ve taş mimarinin birleştiği, Eski Datça’nın sofistike ruhunu yansıtan, havuzlu, 14 odalı butik bir otel. Detaylarıyla büyüleyenler arasında. Tarihe adanmış yapıları, her köşesi Akdeniz ve Ege kokan Eski Datça. Adı Eski Datça ama dünü yarını yoktur buraların… Ruhunuzu okşayan akşam esintilerinde kendinizi yeniden bulacağınız bir yer. Bir Eski Datça evi olan otel, orijinal mimarisine sadık kalarak restore edilmiş. Tarihi dokunun huzur verici sakinliğinde doğayla iç içe verilecek molanın yegane adresi, doğaya ve doğala olan saygının temeli üzerine kurmaya çalışılan bir misafirhane olarak düşünebilirsiniz…

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Garavilla Datça

Detaylı bilgi: 0539 511 80 31

Eski Datça’nın en yenilerinden Garavilla, tam da kafa dinlemelik bir otel olmuş. Doğanın, yeşil içinde; Can Yücel’in izlerinde yollarını bulmuş ve her anıyla büyük bir emeğin sonucu ortaya çıkmış Garavilla. Çocuklu aileler için de ideal. Aynı zamanda evcil hayvan da kabul ediyorlar. Butik bir konseptle hizmet veren Garavilla’nın tam ortasında havuzu ve hemen kenarında da restoranı bulunuyor.

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Bademli Konak

Detaylı bilgi: 0252 712 24 74

Karşınızda Datça’nın en sevimli en tatlı en sempatik oteli! Datça’nın tam olarak merkezinde bulunuyor. 2018 Temmuz ayında kapılarını açmıştı; o günden bugüne kadar tüm tatlı detaylarıyla konuklarına unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatıyor. Bademli Konak, gündüzleri şezlong ve şemsiye hizmeti alabileceğiz, akşamları da keyifli vakit geçirebileceğiniz balık restoranlarının bulunduğu Kumluk Plajı’na 250 metre mesafede. Datça’ya geldiğinizde mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz, Kargı Koyu’na 2.5 km, Eski Datça’ya 2.5 km, Palamutbükü’ne 29 km, Hayıtbükü’ne 20 km Antik Kent Knidos’a 38 km mesafe uzaklıkta.

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Egeden Hotel

Detaylı bilgi: 0533 931 30 48

Datça sahnesine yeni katılanlardan Egeden Hotel, denize sadece 50 metre mesafede konumlanıyor ve kendisi 10 odası olan çok ama çok tatlı bir butik otel. Odalar oldukça sade bir konseptte, Datça’nın ruhuna sadık kalarak hazırlanmış. Mavi bayraklı bir plaj olan Hastane Altı Plajı’na da yürüme mesafesinde bulunuyor.

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