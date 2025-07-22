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Einstein’ın Gözünden: Kusursuz Olmayan Bir Akşam Yemeği Nasıl Mükemmel Olur?

Sedef Ertekin
Sedef Ertekin
Yayın Tarihi : 22-07-2025 09:03

Bazen mutluluğun kaçtığı yer, bir çatalın ucu kadar küçüktür.

Geçtiğimiz günlerde, bir restoran yorumunda karşılaştım bu cümleye sığmayan hayal kırıklığıyla. Üç kişilik bir masada, iki kişi tatlı siparişi veriyor. Garson, belki içten bir nezaketle, belki sadece alışkanlıktan, üçüncü kişiye de bir çatal getiriyor. “Arkadaşlarınızdan bir lokma almak isterseniz…” diyor. Masanın tatlı yemeyen konuğu ise bu hareketi “iğrenç” bulup, çatalı geri aldırıyor. Yetinmiyor; o gün yaşadığı tüm deneyimi silip süpüren bir öfkeyle yorumunu yazıyor.

Bir çatal. Bir çatal nasıl olur da koca bir akşamın neşesini gölgede bırakır?

Beklentilerimizle Aramıza Koyduğumuz Duvarlar

Dışarıda yemek yemek, yalnızca bir ihtiyaç değildir. Bazen kutlamadır, bazen kaçıştır, bazen yalnızlığa eşlik eden kalabalıktır. Mekanın müziği, yemeğin tuzu, garsonun gülümsemesi… Hepsi bir araya gelir, ruhun dengesini kurar. Ama bazı günler, ne yapılırsa yapılsın doyulmaz. Çünkü beklentinin sesi, tabaktaki tüm lezzetlerin üstüne konuşur.

O ekstra çatal, belki de bir davetti. “Hayatı paylaşmaktan korkma!” diyen küçük bir tekliftir. Ama eğer insanın içindeki öfke zaten masaya oturmuşsa, çatal sadece bahanedir. Su bardağındaki damla, bardağı taşırmaz; taşmak isteyen bardak, eninde sonunda bir yolunu bulur.

Mutluluğa Giden Yol: Küçük Kusurları Affedebilmek

İnsan, mükemmeli ararken eksiklikten nefret etmeye başlar. Ama ne ilginçtir ki en unutulmaz anlar, genellikle kusurların içine sızan güzelliklerde gizlidir. Bir garsonun yanlış anladığı sipariş, sonunda sizi yeni bir lezzetle tanıştırabilir. Beklerken masanıza gelen sıcak ekmek, en güzel sohbetin bahanesi olabilir. Ama tüm bunları görebilmek için, içten bir teşekkür kadar basit bir bakış açısına ihtiyaç var: “Bugün olanlar, belki de böyle olması gerektiği içindi.”

Bardağında ruj izi olan suyu görüp sinirlenmek kolay. Ama o bardağı değiştiren garsonun nazik ellerini fark etmek, hayata dair incelikli bir şükran duygusu uyandırır. Zor olan budur.

Einstein’ın Sofrası: Bir Sandalye, Bir Masa ve Bir Kase Meyve

Albert Einstein bir zamanlar şöyle der: “Bir masa, bir sandalye, bir kase meyve ve bir keman… Bir insanın mutlu olması için başka neye ihtiyacı olabilir?” Ne çok şey anlatır bu sade cümle. Doymak değil sadece; hissetmek, paylaşmak, hayatın akışına kapılmak…

Ve düşünün, çoğu restoranda bu dörtlünün üçü hazırdır zaten. Masanız, sandalyeniz ve yemeğiniz… Eksik olan tek şey belki de o kemandır. Ya da daha doğru bir ifadeyle: sesi bastırılmış iç huzurunuzdur.

Hatalarda Yaşanan Güzellik

Kötü bir hizmet, lezzetsiz bir tabak, fazla gürültülü bir ortam… Bunların hepsi yaşanabilir. Ama yaşadığımız her aksilikte, hayatın bizden bir ders beklediğini unutmamalıyız. Bir mekana defalarca gidip, her seferinde şikayet edecek bir şey buluyorsak; sorun mekanda değil, bizim beklenti eşiğimizdedir.

Hayatın sonsuz tekrarlarında, her şeyin sorunsuz işlemesini beklemek insanı yorar. Oysa bazen bir şeylerin ters gitmesi, iç sesimizi biraz daha iyi duymamıza neden olur. Bizi rahatsız eden şey, belki de kendi önyargılarımızdır.

Ve Sonunda…

Bir gün bir garson size fazladan bir çatal getirebilir. Belki de hayat, o çatal üzerinden size bir teklif sunuyordur:
“İyiliği paylaşmaya, küçük jestleri fark etmeye, hayatın ritmine kapılmaya ne dersin?”

Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Ama bilin ki mutluluk her zaman oradadır. Masanın bir köşesinde, sade bir tabakta, belki sadece sıcak bir ekmekte. Yeter ki görmek isteyin.

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