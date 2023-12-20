Yılbaşı geccesi Vogue’da neler olacak?

Geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra Vogue’daydım. Çok özlemişim! Yıllardır eskimeyen, hatta şarap misali yıllandıkça güzelleşen bir mekan. Sushi konusunda şehirdeki “best”im diyebilirim. Muhteşem bir Boğaz, nefes kesen bir İstanbul manzarası. Ve en sevdiğim özelliği de her masadan bu manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Gün batımını Vogue’da yaşarsanız, etkisinden uzun süre çıkamazsınız! Gündüz gözüyle de çok keyifli bir mekan; fakat hava kararınca İstanbul’un ışıltısını yaşamanın keyfi bir başka oluyor. Romantik buluşmalar, kutlamalar, kaçamaklar için de ideal; iş toplantıları, yemekleri için de..

Moda ve gastronomi aynı tabakta!

Mekanın en dikkat çekici özelliği de moda ve gastronomi dünyasının sofistike bir harmanını sunuyor oluşu. Minimal bir yaklaşımla hazırlanan şık dekorasyonuna, geçmişten günümüze Vogue dergisinin arşivinden çarpıcı görüntüleri dünyanın en ünlü modelleri ve fotoğrafçılarıyla gerçekleşen ikonik kapak çekimleri eşlik ediyor. Mekanın duvarlarında etkileyici Vogue kapaklarını görebiliyorsunuz. Hatta asansörden mekana girdiğiniz gibi hemen sağınızda bulunan duvarda adeta bir moda sergisi kıvamında kapaklar sıralanmış durumda. Mekanın genel ambiyansında da aynı havayı soluyabiliyorsunuz.

Kıtaları birleştiren bir menü karşınıda!

Modern Avrupa Mutfağı’nın yanı sıra Uzak Doğulu şefler tarafından özenle hazırlanan Sushi çeşitlerini kesinlikle denemelisiniz! Şehrin en iyi Sushi istasyonu diyebilirim.. Menüde esen rüzgarlar da genel olarak dünya mutfaklarının bir özenli bir harmanı. Bir anda karşınıza çok tanıdık bir lezzet çıkıyor ama yorumlamasında hiç alışık olmadığınız ögeler dikkat çekiyor. Menü için kısaca; çarpıcı ve sofistike diyebiliriz!

Yılbaşı geccesinin enlerinden!

Yeni yıl ruhu ve heyecanı artık tamamen şehri sarmış durumda. Yılbaşı geccesi için de geri sayımlar başladı. Eğer yılbaşı geccenizi dışarda geçirmek istiyor ve nereye gideceğinize karar veremiyorsanız; Vogue’un ışıltılı detaylarından biraz bahsedeyim size!

Vogue ışıltıları, dev Noel ağacı ve kapıda sizi karşılayan zencefilli kurabiye eviyle yılbaşı ruhuna bürünmüş. Hali hazırda zaten çok şık olan dekorasyonuna yılbaşının ışıltılı detayları çok yakışmış.

Yılbaşı geccesi Vogue’da iki farklı DJ performansı gerçekleşecek. İlki 19:00 - 22:30, ikincisi ise 22:30 - 02:00 arasında. Yılbaşı geccesi için misafirleri limitlendirmemek adına Fix menüleri olmayacak; onun yerine Vogue’un a la Carte menüsünden seçilen favori lezzetler servis edilecek. Gecceye özel olarak yılbaşının meşhur tatlısı Pavlova tatlı seçeneklerinin arasında yerini alacak. Aynı zamanda yılbaşı geccesini Vogue’da geçiren misafirlere evlerine dönerken minik sürpriz bir ikramlık hediyeleri de olacak; sürprizi bozmamak adına ne olduğunu açıklamıyorum! :) Ama çok hoşunuza gidecek bir lezzet olduğunun tüyosunu verebilirim…

Gusto bir lezzet deneyimi…

Vogue Sous Chef’i Erdal Kaya ile birlikte yılbaşı geccesi misafirlere sunulacak lezzetlerden birkaçını deneyimledim. Şefimiz anlatı, ben hayranlıkla dinleyerek teker teker tatlarına baktım. Detaylara girmeden önce söylemeyeliyim ki; yılbaşı geccesini Vogue’un bu karşı konulmaz cazibesi eşliğinde geçirecek olanlar kusursuz bir gastronomi deneyimi de yaşayacaklar!

Başlangıç olarak Deniz Mahsülleri Zeytinyağlı Urla Enginarı! Kusursuz bir harman; haşlanmış ve marine edilmiş Kalamar, Karides ve Ahtapot’un eşlik ettiği Enginar yorumlaması kesinlikle sınırları zorlayan cinsten ve keyifli bir ahenk yaratılmış. Tabağın minimal şıklıkta gelen sunumu ise dikkat çekici; yeşil bakla favası, bezelye ve Somon yumurtası ile süslenmiş. Ayrıca Vogue mutfağında kullanılan zeytinyağının da Milas’tan özel olarak getirildiğini de ekledi şefimiz…

Soframıza gelen bir diğer başlangıç ise benim açık ara favorilerim arasına giren Karides Tartar! Her lokmasıyla kesinlike damaklara iz bırakan bir tabak; aynı zamanda görselliğiyle de büyüledi. Bu harika tabağı da işin uzmanı sevgili şefimiz Erdal Kaya’nın cümleleriyle anlatalım; “İskenderun Karides kullanarak hazırlıyoruz; taze Karides. Sosunda ise uçan balık Tuna Havyarı kullanıyoruz. Bu tabağın sosunda da oldukça iddialıyız; kefirle köpürtüp lime ile karıştırdığımız homojenize kıvama getirdiğimiz bir sos. Tartarımızın içinde ise bize özgü lezzetlere yer veriyoruz; mesela turşu! Tartarın üzerinde ise Avokado püresi ve Ezine Peyniri’nden hazırladığımız özel bir Ezine Mousse püremiz var!”

Sofraya geldiği anda adeta bir sanat eserini andıran tarzıyla dikkat çeken Black Tiger Karides; Vogue’un imza lezzetlerinin arasında sayılabilir! En altta kırmızı balık sosu içinde Karidesler bulunuyor ve hemen üstünde ise Mantar dolgulu harika bir Ravioli bulunuyor. Trüfün işin içine girdiği ve harikalar yarattığı bir tabak. En üstte ise Siyah Sarımsak Tuille ile süslenip lezzetleniyor.

Ana yemeklerde ise favorim Izgara Somon Filetosu! Altında yeşil sebzelerden oluşturulmuş Detox Karakılçık Bulgur Pilavı yer alıyor. Sağlığı, lezzeti ve sunumu aynı çatı altında buluşturan harika bir ana yemek seçimi.

Bu muhteşem lezzetli sofranın son vuruşunu ise Pavlova ile yapıyoruz. Yılbaşı geccesi için özel olarak hazırlanan bu klasiğin Vogue yorumlamasına hayran kaldım! İçinde Balkabağı püresi, üzerinde ise Tahinli dondurma ve çıtır Balkabağı bulunuyor. Pavlova’nın üzerindeki dondurmayı da yine kendileri üretiyorlar. “Klasik Pavlova’ya Balkabaklı bir yorum getirmek istedik!” diye anlatıyor Erdal Kaya bu tabağı. Ne diyebilirim ki şefim; gerçekten harika olmuş!

Vogue hakkında ihtiyacınız olacak bilgileri de kısaca buraya bırakıyorum! :)

Instagram: @voguerestaurantistanbul

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