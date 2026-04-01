Bodrum’un Yeni Sezon Haritası: Hangi Mekan Ne Zaman Açılıyor?

Sedef Ertekin
Yayın Tarihi : 01-04-2026 16:04

Bodrum’un o kendine has hissi vardır… Takvim Mayıs’a yaklaşırken, daha şehirdeyken bile insanın içine düşen o hafif telaş, o tatlı heyecan. Çünkü Bodrum yalnızca bir destinasyon değildir; bir ruh halidir. Ve o ruh, her yıl yeniden, aynı anda ama bambaşka bir şekilde uyanır.

Bu yıl o uyanış biraz daha erken, biraz daha net, biraz daha iddialı geliyor. Açılış tarihleri birer birer belli oldu ve aslında herkesin beklediği o cümle artık resmileşti: Bodrum sezona hazır. 15 Mayıs, sezonun ilk güçlü nefesi gibi… Paper Moon, The Populist, Mezzaluna ve Zuma kapılarını 15 Mayıs'ta açıyor. Ardından 20 Mayıs’ta Roka sahneye çıkıyor. 23 Mayıs’ta Parle devreye giriyor. Ve yazın en merak edilen hikayelerinden biri olan Lucca Bodrum ise Haziran ayında bu ritmi tamamlıyor.

Ama mesele sadece tarih değil. Mesele şu: Her biri aslında Bodrum’un yaz boyunca nasıl hissedileceğini belirliyor. Hangi akşam nerede olunacak, hangi masada saatler uzayacak, hangi gün batımı hafızaya kazınacak… Hepsi bu açılışlarla birlikte şekilleniyor.

Bodrum’un en güzel tarafı da bu zaten. Aynı yer, aynı koylar, aynı rüzgar… Ama her sezon bambaşka bir hikaye. Bu yazın hikayesi ise şimdiden kendini belli ediyor: Daha güçlü, daha stil sahibi ve her zamankinden daha iştah açıcı. Şimdi sahne hazır. Şimdi sıra, o hikayeyi yazacak mekanlarda.

 

 

Lucca Bodrum

Lucca, bu yaz Bodrum’a sadece bir mekan olarak gelmiyor; adeta yeni bir yaşam biçimi getiriyor. Demirbükü’nün o bakir, dokunulmamış doğasının içine yerleşen bu yeni adres, şehirde alıştığımız Lucca ritmini doğayla yeniden yorumluyor. Çam ağaçlarının gölgesinde başlayan günler, turkuazın dinginliğiyle yavaşlıyor, müzikle hızlanıyor ve gecceye doğru bambaşka bir enerjiye evriliyor.

Burası klasik bir beach club değil. Sabah yoga ile başlayan, gün içinde denizle devam eden ve akşam sofrada derinleşen bir akıştan bahsediyoruz. Mutfağında Akdeniz’in en saf hali var; abartısız ama güçlü. Kokteyller ise yine Lucca imzasını taşıyor: karakterli, dengeli ve sahneye yakışır. Haziran itibarıyla açılacak bu yeni sahne, Bodrum’un bu yazki ritmini belirleyecek yerlerden biri olmaya çoktan aday.

 

Paper Moon

Bazı mekanlar vardır, zamana karşı yarışmaz; onunla birlikte akar. Paper Moon tam olarak böyle bir yer. 15 Mayıs’ta Bodrum Loft’ta kapılarını açtığında, aslında yeni bir sezon değil, yıllardır süregelen bir zarafetin devamı başlıyor.

Ege’nin dinginliğiyle birleşen İtalyan mutfağı burada kendini çok daha iyi anlatıyor. Ne fazla iddialı ne de geri planda… Tam kararında. Gün batımında masaya gelen tabaklar, sadece lezzet değil, bir ritüel hissi taşıyor. Uzayan akşamlar, kalabalık ama gürültüsüz sofralar ve o tanıdık şıklık… Paper Moon, Bodrum’da yine “nerede yemek yiyelim?” sorusunun en risksiz ama en stil sahibi cevabı olmaya devam ediyor.

 

Roka

ROKA’nın Bodrum’a dönüşü, sıradan bir açılış değil; sezonun enerjisini yukarı çeken bir başlangıç. 20 Mayıs itibarıyla Mandarin Oriental içinde yeniden sahneye çıkan bu güçlü marka, yazı ateşle başlatıyor. Gerçek anlamda.

Robatayaki ateşi burada sadece bir pişirme tekniği değil, deneyimin kalbi. Duman, aroma ve ritim… Hepsi bir arada. Akşamları daha rafine, daha odaklı bir atmosfer kurulurken; gündüz sahne tamamen değişiyor. ROKA by the Beach ile daha rahat, daha sosyal bir Bodrum hali devreye giriyor.

Burası iki farklı ruhu tek bir çatı altında topluyor. Gündüz sade ve keyifli, akşam ise güçlü ve etkileyici. O yüzden ROKA, her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum’un en çok konuşulan masalarından biri olacak.

 

Zuma

Zuma, Bodrum’da her zaman güçlüydü. Ama bu sezon biraz daha farklı. Yenilenen tasarımıyla Yalıkavak Marina’da yeniden açıldığında, sadece bir restoran değil, baştan yazılmış bir deneyim sunuyor.

Mimari daha rafine, atmosfer daha derin. Gün batımında ışığın masalara düşüşü, müziğin yükselişi ve tabakların gelişi… Her şey kusursuz bir kurgu içinde ilerliyor. Menüde ise alıştığımız Zuma imzası var ama Bodrum’a özel dokunuşlarla daha da zenginleşmiş.

Burası yalnızca yemek yenilen bir yer değil; görülmek, hissedilmek ve hatırlanmak için gidilen bir sahne. Ve o sahne, bu yaz yine dolup taşacak gibi.

 

Parlé

Parlé, İstanbul’daki enerjisini Bodrum’a taşıyor ama bunu birebir kopyalayarak değil; yeniden yorumlayarak yapıyor. 23 Mayıs’ta Yalıkavak Marina’da açıldığında, Fransız zarafeti ile Bodrum’un rahatlığını aynı çizgide buluşturacak.

Menü rafine ama mesafeli değil. Deniz ürünleri, trüf dokunuşları, güçlü başlangıçlar ve paylaşım odaklı tabaklar… Hepsi bir araya geldiğinde ortaya sofistike ama akışkan bir deneyim çıkıyor.

Ama Parlé’nin asıl gücü atmosferinde. Gün batımıyla başlayan akşam, DJ performanslarıyla başka bir boyuta geçiyor. Yani burada yemek sadece başlangıç. Gecce ilerledikçe mekanın ruhu da değişiyor. Bu yüzden Parlé, bu yaz “yemek sonrası nereye?” sorusunun da cevabı olacak.

 

Mezzaluna

Mezzaluna, Bodrum’un en konforlu klasiklerinden biri. 15 Mayıs’ta Yalıkavak’ta açıldığında, aslında herkes neyle karşılaşacağını biliyor ve tam da bu yüzden geliyor.

İtalyan mutfağının en sevilen tatları burada fazla müdahale edilmeden, doğru şekilde sunuluyor. Mekanın enerjisi rahat, servis hızlı ve atmosfer tanıdık. Bu da onu Bodrum’da günün her saati tercih edilebilir kılıyor.

 

The Populist Bodrum

The Populist, İstanbul’daki enerjisini alıp Bodrum’un manzarasına bırakıyor. 15 Mayıs’ta Yalıkavak Marina’da açıldığında, daha ilk günden sezonun en sosyal noktalarından biri olacağı belli. Burası biraz daha canlı ve kesinlikle daha rahat. Craft bira kültürü, paylaşım odaklı tabaklar ve müzik bir araya geldiğinde ortaya yaşayan bir mekan çıkıyor.

Gün batımında başlayan o hafif hareket, gecce ilerledikçe yükseliyor. The Populist, Bodrum’un klasik fine dining çizgisinden uzaklaşıp daha özgür, daha enerjik bir alternatif arayanlar için bu yazın en doğru adreslerinden biri olacak.

DİĞER YAZILARI Liste: Bir Kadının İç Sesi Hiç Bu Kadar Yüksek Duyulmamıştı Swissôtel’de Ramazan Sofraları: Türkiye’nin Yedi Bölgesi Tek Masada İkinci Perdenin Başı: İnsan Olmanın En Sessiz Mücadelesi Rossini’nin Notalarında Çocukluk: Süreyya Operası'nda Külkedisi! Aşkın Estetiği: Sanat Bize Ne Söylüyor? Gösterişten Korunmaya: Lüks Seyahatin Yeni Dili Şehirden Kaçmadan Yenilenmek: 2026’nın Kaçamak Haritası! Ege’den Boğaz’a Uzanan Sofra: Bay Nihat x Sabrosa Buluşmasının Şiirsel Hikayesi Kışın İçimize Düşen Işık: Sokak Kokularının Peşinde Bir Mevsim Advent Calendar ve Modern Mutluluğun Anatomisi 4 Hands Dinner: Soner Kesgin ve Murat Bozok’un Şehirle Kurduğu Lezzet Diyaloğu Masallar, Denizler ve Kahkahalar: Çocuklar İçin Rüya Gibi Oteller Bir Tabağın Hafızası, Bir Ustanın Mirası: Fabrice Canelle'in Ardından Sanatın Yeni Sahnesi Restoranlar: Kültürle Beslenen Sofralar Sanatın Sofrasında, Zamanın Katmanlarında: Contemporary İstanbul 20 Yaşında Boğaz’ın Sessiz Kıyısında: Zenkai’de Huzura Açılan Sofra Hafızanın Estetik Sabotajı: Lucca × :mentalKLINIK Yaz Bitmeden İstanbul’da Uğranacak En Güzel Mekanlar Bir Dilim Praluline, Bir Bardak Çikolata ve Paris’in Bambaşka Ritmi Einstein’ın Gözünden: Kusursuz Olmayan Bir Akşam Yemeği Nasıl Mükemmel Olur? Boğaz’ın Ruhunu Dinledim: Güneşi SAX’ta Batırmak... Lüksün Yeni Duyusal Manifestosu: Gastronomik Şıklık! Çocuklarla Seyahat Etmenin Altın Çağı: Yaşa Göre En İyi Destinasyonlar Tatilde Değil, Hikayenin İçindesin: Yaz Bodrum’da Başlar! Kulak Ver! Hafta Sonunun Sesi Bu Mekanlardan Yükseliyor Lezzet ve Sanatın Buluşma Noktası: Mezzaluna’nın Yeni Terası Açıldı Şehrin Ritmi Yükseliyor: İstanbul Bu Bahar Bir Başka Güzel! Dijital Fırçalarla Resmedilen Yarın: Sanat Yapay Zekaya Hazır mı? Dünya Günü 2025: Sessiz Bir Çığlık, Küresel Bir Umut Şeflerin Fısıldadığı Hikayeler: Mekanlar ve Efsane Tabakların Buluşması Mezeyle Başlayan, Sohbetle Uzayan Sofralar İçin Öneriler CVK Park Bosphorus’ta Neler Oluyor? Tek Şehir, Çok Lezzet: Ramazan Sofralarının İstanbul Mekanlarından Yansımaları Oscar After Party’sinde Karaca Tabaklarıyla Puck İmzalı Bir Gecce! 2024 yılının seyahat trendleri belli oldu... Yılbaşı geccesi Vogue’da neler olacak? Yılbaşının gusto detayları: Da Mario’da Festive Menü! Keşfetmeniz gereken şık lezzet kaçamağı: Umus İstanbul Bin yıllık tariflere yakışan nostaljik bir keyif akşamından; Kiva'dan... İstanbul’u mutfağına yansıtan kültürel bir gusto: 29! Cadılar Bayramı'nın keyfini yine çocuklar çıkaracak! Çocuklarla sonbaharın tadını çıkarın! Lacivert'e yepyeni ve tanıdık bir merhaba! Gücünü harika bir kadından, özünü doğadan alan bir markanın hikayesi: Cru Organics Eylül’de huzurun adresi Datça’nın konsept otellerini keşfedin! Sarı Yaz’ı yaklaşan Datça’nın en keyifli mekanları Yaz sezonu için geri sayım başladı! Sanatla iyileşeceğine inanan bir nesiliz biz! En yeni İtalyan mabedi: Oly House Satır aralarını bile okuduğum, kitap gibi bir mekan: Başka Ol Sınırlarımı aşıp bir tutkuyu yaşatan Asmani Mavilikleri ayaklarınızın altına serenler! Oscar'a Wolfgang Puck imzalı Türk yemekleri damga vurdu! Tüm duyulara hitap eden Akra deneyimi Perde deprem bölgesi için aralanıyor! Deprem bölgesindeki lokal üreticiye destek! Yeniden filizleneceğimize inanmak istiyorum! Lokal lezzetler mercek altında 2023 Seyahat trendleri Şehrin en romantik ikilisi Meze mühim mesele! 2023'ün gastronomi trendleri Başlangıçların en güzeli: Kahvaltının yıldızları 2022’nin son düzlüğünde göze çarpanlar Antalya'da Christmas Market heyecanı devam ediyor Yine, yeniden Gecce’deyim!
ÇOK OKUNANLAR
Academy BigChefs'te Nisan Ayı Atölyeleri Başlıyor
Shop The Swiss ile Paskalya'ya Şık Bir Dokunuş
Çırağan Sarayı'nda Paskalya'ya Özel Brunch Deneyimi Rüya'da!
Panora Restoran'dan Paskalya'ya Özel Şık Bir Brunch
İzmir'de Sanatın Yeni Adresi: Lucien Arkas Sanat Merkezi Açılıyor
