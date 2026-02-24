  • 05 MART Perşembe 08:57
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Rossini’nin Notalarında Çocukluk: Süreyya Operası'nda Külkedisi!

Sedef Ertekin
Sedef Ertekin
Yayın Tarihi : 24-02-2026 13:04

Bazı anlar vardır; çocuğunuzun elini tutup bir salona girersiniz ve aslında yalnızca bir oyun izlemeye değil, birlikte hatırlayacağınız bir anıya doğru yürüdüğünüzü hissedersiniz. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği Külkedisi Çocuk Operası için Süreyya Operası’nın ağır kapılarından içeri adım attığımızda tam olarak bunu yaşadım.

Moda’nın kalbinde yükselen bu zarif yapı, çoğu kişinin sandığından çok daha eski bir hikayeye sahip. 1927 yılında Süreyya İlmen Paşa tarafından yaptırılan bina, uzun yıllar sinema olarak kullanıldıktan sonra 2007’de aslına uygun biçimde restore edilerek yeniden bir opera sahnesine dönüştürüldü. Bugün ise Anadolu Yakası’nın tek opera sahnesi olarak, Avrupa yakasına geçmeden büyük prodüksiyonlar izleyebilmenin ayrıcalığını sunuyor.

Biz locadaydık. Yukarıdan sahneye bakarken yalnızca dekoru değil, salonun tavan süslemelerini, altın varaklı detaylarını ve kırmızı kadifenin sıcaklığını da izledim. Çocukların gözleri sahnedeydi; benim gözlerim ise bir yandan bu mimari mucizeyi inceliyordu. Çünkü Süreyya Operası yalnızca bir sahne değil, adeta İstanbul’un kültürel hafızasında açılmış bir parantez gibi.

Rossini’nin Müziğinde Bir Çocuk Masalı

Eser, Gioacchino Rossini’nin bestesi üzerine, Charles Perrault’nun masalından uyarlanmış bir çocuk operası. Libretto Jacopo Ferretti imzası taşıyor. Ancak sahnede izlediğimiz versiyon, klasik bir uyarlamadan çok daha fazlasıydı.

Nazlı İktu’nun rejisi, baroktan günümüze uzanan bir köprü kuruyor. Robot süpürge detayı, projeksiyon kullanımı ve oyuna eklenen “kedi” karakteri çocukların dikkatini bir an bile düşürmüyor. Günümüz çocuklarının tablet ekranlarından kopup sahnedeki canlı performansa bu kadar içten bağlanması gerçekten etkileyiciydi.

Caner Akın’ın metin ve müzik düzenlemesi, Rossini’nin evrensel dilini çocukların anlayabileceği bir berraklığa taşıyor. Dekor ve kostüm tasarımı Nilsu Baldan imzası taşıyor; ışık tasarımı Ahmet Defne, koreografi ise Çiğdem Erkaya Öztürk’e ait. Her detay özenle düşünülmüş.

Ama en çok etkilendiğim şey şu oldu: Külkedisi burada yalnızca sihirli ayakkabının peşindeki bir prenses değil. Değersizlik duygusunu aşan, sabreden ve içsel gücüyle yolunu çizen bir karakter. Çocuklar iyiliğin, cesaretin ve affediciliğin sahnedeki karşılığını müzikle deneyimliyor.

Sahneye yukarıdan bakmak, hikayeye başka bir perspektif katıyor. Çocukların heyecanını yandan izlemek, orkestranın canlı enerjisini hissetmek ve salonun akustiğinde Rossini’nin notalarının yankılanmasını duymak… Bu deneyim, bir AVM etkinliği değil; gerçek bir sanat karşılaşması.

Süreyya Operası’nın akustiği çoğu kişi tarafından bilinmez ama salonun at nalı formu ve ahşap yüzeyleri, sesi doğal biçimde taşıyor. O an fark ettim ki çocuklara sanat anlatılmaz; yaşatılır. Onlar o gün yalnızca bir masal izlemedi, bir sanat formuyla tanıştı.

Çocuklarla Sanata Gitmek Bir Lüks Değil

Bazen opera kelimesi yetişkinlere ait, “ağır” bir kavram gibi algılanıyor. Oysa o gün salondaki en saf heyecan çocukların gözlerindeydi. Alkışlarken tereddüt etmediler. Gülmeleri gerektiğinde güldüler. Etkileşime girdiler.

Ve ben şunu düşündüm: Çocukları erken yaşta bu sahnelerle tanıştırmak bir ayrıcalık değil, bir sorumluluk. Çünkü sanat, hayal gücünü besliyor. Masallar ise çocuklara yalnızca “mutlu son” anlatmıyor; sabrı, iyiliği ve affetmeyi öğretiyor.

Külkedisi finalde affetmeyi seçtiğinde, salondaki o küçük kalplerin bu duyguyu müzikle öğrenmesi tarifsizdi.

Bir Masaldan Fazlası

O gün Süreyya Operası’ndan çıkarken Moda sokakları sakindi. Ama içimizde bir şey kıpır kıpırdı. Çocuklar hala sahnedeki kostümleri konuşuyordu. Ben ise bu şehrin hala böyle zarif mekanlara, böyle özenli prodüksiyonlara sahip olmasına şükrettim.

Külkedisi belki yüzlerce kez anlatılmış bir masal. Ama o gün, Rossini’nin müziğiyle yeniden doğdu.

Ve anladım ki bazen bir masal, yalnızca çocuklara değil, biz yetişkinlere de iyi gelir.

DİĞER YAZILARI Aşkın Estetiği: Sanat Bize Ne Söylüyor? Gösterişten Korunmaya: Lüks Seyahatin Yeni Dili Şehirden Kaçmadan Yenilenmek: 2026’nın Kaçamak Haritası! Ege’den Boğaz’a Uzanan Sofra: Bay Nihat x Sabrosa Buluşmasının Şiirsel Hikayesi Kışın İçimize Düşen Işık: Sokak Kokularının Peşinde Bir Mevsim Advent Calendar ve Modern Mutluluğun Anatomisi 4 Hands Dinner: Soner Kesgin ve Murat Bozok’un Şehirle Kurduğu Lezzet Diyaloğu Masallar, Denizler ve Kahkahalar: Çocuklar İçin Rüya Gibi Oteller Bir Tabağın Hafızası, Bir Ustanın Mirası: Fabrice Canelle'in Ardından Sanatın Yeni Sahnesi Restoranlar: Kültürle Beslenen Sofralar Sanatın Sofrasında, Zamanın Katmanlarında: Contemporary İstanbul 20 Yaşında Boğaz’ın Sessiz Kıyısında: Zenkai’de Huzura Açılan Sofra Hafızanın Estetik Sabotajı: Lucca × :mentalKLINIK Yaz Bitmeden İstanbul’da Uğranacak En Güzel Mekanlar Bir Dilim Praluline, Bir Bardak Çikolata ve Paris’in Bambaşka Ritmi Einstein’ın Gözünden: Kusursuz Olmayan Bir Akşam Yemeği Nasıl Mükemmel Olur? Boğaz’ın Ruhunu Dinledim: Güneşi SAX’ta Batırmak... Lüksün Yeni Duyusal Manifestosu: Gastronomik Şıklık! Çocuklarla Seyahat Etmenin Altın Çağı: Yaşa Göre En İyi Destinasyonlar Tatilde Değil, Hikayenin İçindesin: Yaz Bodrum’da Başlar! Kulak Ver! Hafta Sonunun Sesi Bu Mekanlardan Yükseliyor Lezzet ve Sanatın Buluşma Noktası: Mezzaluna’nın Yeni Terası Açıldı Şehrin Ritmi Yükseliyor: İstanbul Bu Bahar Bir Başka Güzel! Dijital Fırçalarla Resmedilen Yarın: Sanat Yapay Zekaya Hazır mı? Dünya Günü 2025: Sessiz Bir Çığlık, Küresel Bir Umut Şeflerin Fısıldadığı Hikayeler: Mekanlar ve Efsane Tabakların Buluşması Mezeyle Başlayan, Sohbetle Uzayan Sofralar İçin Öneriler CVK Park Bosphorus’ta Neler Oluyor? Tek Şehir, Çok Lezzet: Ramazan Sofralarının İstanbul Mekanlarından Yansımaları Oscar After Party’sinde Karaca Tabaklarıyla Puck İmzalı Bir Gecce! 2024 yılının seyahat trendleri belli oldu... Yılbaşı geccesi Vogue’da neler olacak? Yılbaşının gusto detayları: Da Mario’da Festive Menü! Keşfetmeniz gereken şık lezzet kaçamağı: Umus İstanbul Bin yıllık tariflere yakışan nostaljik bir keyif akşamından; Kiva'dan... İstanbul’u mutfağına yansıtan kültürel bir gusto: 29! Cadılar Bayramı'nın keyfini yine çocuklar çıkaracak! Çocuklarla sonbaharın tadını çıkarın! Lacivert'e yepyeni ve tanıdık bir merhaba! Gücünü harika bir kadından, özünü doğadan alan bir markanın hikayesi: Cru Organics Eylül’de huzurun adresi Datça’nın konsept otellerini keşfedin! Sarı Yaz’ı yaklaşan Datça’nın en keyifli mekanları Yaz sezonu için geri sayım başladı! Sanatla iyileşeceğine inanan bir nesiliz biz! En yeni İtalyan mabedi: Oly House Satır aralarını bile okuduğum, kitap gibi bir mekan: Başka Ol Sınırlarımı aşıp bir tutkuyu yaşatan Asmani Mavilikleri ayaklarınızın altına serenler! Oscar'a Wolfgang Puck imzalı Türk yemekleri damga vurdu! Tüm duyulara hitap eden Akra deneyimi Perde deprem bölgesi için aralanıyor! Deprem bölgesindeki lokal üreticiye destek! Yeniden filizleneceğimize inanmak istiyorum! Lokal lezzetler mercek altında 2023 Seyahat trendleri Şehrin en romantik ikilisi Meze mühim mesele! 2023'ün gastronomi trendleri Başlangıçların en güzeli: Kahvaltının yıldızları 2022’nin son düzlüğünde göze çarpanlar Antalya'da Christmas Market heyecanı devam ediyor Yine, yeniden Gecce’deyim!
ÇOK OKUNANLAR
Şehirde Bir Gastronomi Yolculuğu: Aynı Sofrada Farklı Dünyalar
  • 04-03-2026 10:01

Şehirde Bir Gastronomi Yolculuğu: Aynı Sofrada Farklı Dünyalar

Karaca ve Fatih Tutak’tan Doğadan İlham Alan Sofra Serisi
  • 04-03-2026 09:59

Karaca ve Fatih Tutak’tan Doğadan İlham Alan Sofra Serisi

Paper Moon London İkinci Yılını Kutluyor!
  • 04-03-2026 09:55

Paper Moon London İkinci Yılını Kutluyor!

Nobu’nun Küresel Mutfak Hafızası İstanbul’da Yeni Bir Dönem Başlatıyor
  • 04-03-2026 09:48

Nobu’nun Küresel Mutfak Hafızası İstanbul’da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

60 Yıllık Rock Devi Scorpions İstanbul Sahnesine Çıkıyor!
  • 04-03-2026 09:45

60 Yıllık Rock Devi Scorpions İstanbul Sahnesine Çıkıyor!