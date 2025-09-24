  • 25 EYLÜL Perşembe 10:50
Boğaz’ın Sessiz Kıyısında: Zenkai’de Huzura Açılan Sofra

Sedef Ertekin
Yayın Tarihi : 24-09-2025 12:29

İstanbul’da insanın hem şehre hem kendine mesafe koyabileceği çok az köşe kaldı. O gün adımlarım beni Kanlıca’da, Ajia Hotel’in içinde yer alan Zenkai Restaurant & Bar’a götürdü. Daha kapıdan girer girmez, Boğaz’ın büyüleyici manzarası ve mekanın minimal ama zarif dekorasyonu ruhumu dinginleştirdi. Bu, sadece bir yemek ziyareti değil; kendimle kalabildiğim, içimi dinleyebildiğim, lezzetlerle de ruhumu beslediğim bir yolculuktu.

Sushi'nin Ritüeli ve Şefin İmzası

Deneyimin ilk anları sushilerle başladı. Burada sushi yalnızca bir yemek değil, bir ritüel. Şef Serhat Şimşir, hazırlık sırasında yaptığı ateşli şovlarla büyüledi. Bu, mutfağın perde arkasını sahneye taşıyan bir gösteriydi. Taze balığın, pirincin ve ustalıkla harmanlanan aromaların eşlik ettiği bu deneyimde favorilerim çok net..

  • Philadelphia Roll – kremamsı ve dengeli dokusuyla huzur verici.

  • Rainbow Roll – masaya gökkuşağını taşıyan renkleriyle hem göze hem damağa şenlik.

  • Chef Roll – şefin özgün tarzının imzası niteliğinde.

  • Truffle Crispy Shrimp Roll – çıtır karidesin trüf ile buluşması, uzun süre akılda kalacak bir kombinasyon.

Her lokma, sushi ustalarının sabırla işlenmiş emeğini ve kusursuzluğa olan bağlılığını hissettirdi.

Başlangıçlardan Gelen Sürprizler

Zenkai mutfağı, yalnızca Uzak Doğu esintileriyle değil, Akdeniz’in zarif tatlarıyla da kendini gösteriyor. Menüde yer alan Dana Tartar, yanında sunulan Bademli Patates Gratin ile bambaşka bir seviyeye taşınmıştı. Gratin’in yoğun aroması, etin ferahlığını dengeleyerek damakta güçlü bir armoni yarattı.
Armut ve Keçi Peyniri Salatası, tazeliği ve hafifliğiyle masaya adeta bir nefes aldırdı. Bir de imza lezzetlerden Tuna Tartar vardı; öylesine rafine, öylesine derin ki, damağımda iz bıraktı.

Ana Yemeklerde Doruk

Ardından gelen ana yemekler ise deneyimin doruk noktası oldu. Levrek, sadeliğin içindeki gücü gösterdi; hafif ama etkili, denizin tüm tazeliğini taşıyordu. Fakat şüphesiz benim için sofranın yıldızı Dana Kaburgaydı. Kuşkonmaz demi glace sosla servis edilen bu kaburga, öyle yumuşaktı ki, çatalın ucunda dağılıyordu. Aroması güçlü, dengeli ve uzun süre hafızada kalacak türdendi. Belki de bugüne kadar yediğim en etkileyici et yemeklerinden biri.

Mekanın Ruhunu Taşıyan Detaylar

Zenkai’nin mutfağı, şef Murat Bozok’un özenli dokunuşlarıyla Akdeniz ve Asya mutfaklarını kusursuz bir dengeyle harmanlıyor. Menüde Tuna Tataki, Gyoza Kaburga, Karides Tempura, Fillet Mignon, Beef Wellington, Ördek Konfit gibi seçenekler, farklı damak zevklerine hitap eden bir zenginlik sunuyor. Tatlılarda ise Rom Baba, Panna Cotta ve Mochi, akşamı tatlı bir finalle taçlandırıyor. Yanına ise geniş kokteyl menüsü ve seçkin şarap koleksiyonu eklenince, Zenkai’nin sunduğu deneyim daha da bütünleşiyor.

Misafirperverliğin İnceliği

Bu özel ziyaretimde yalnızca yemekler değil, misafirperverlik de akşamı unutulmaz kıldı. Ziyaretim boyunca bana eşlik eden sevgili Fırat Aktürk, mekanın ruhunu ve mutfak felsefesini tüm samimiyetiyle aktardı. Onun rehberliği, bu akşamı yalnızca gastronomik bir deneyim değil, aynı zamanda kişisel bir keşif haline dönüştürdü.

Zenkai’de Kendime Dokunan Bir An

Zenkai’de yaşadığım şey, sadece bir yemek deneyimi değildi. Boğaz’ın huzurunda, incelikle hazırlanmış tabakların eşliğinde kendime yeniden dokunduğum, hem damak tadıma hem ruhuma iyi gelen bir andı. Belki de bu yüzden Zenkai, İstanbul’un kalabalığında saklı bir kaçış noktası; insanın kendini yeniden bulduğu, şehrin bütün karmaşasını geride bıraktığı bir durak.

