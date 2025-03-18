CVK Park Bosphorus’ta Neler Oluyor?

Geçtiğimiz hafta iftar için CVK Park Bosphorus Hotel içinde bulunan Stella Lounge’daydım. İstanbul’un kalbinde, Boğaz’ın büyüleyici manzarasına karşı kurulan iftar sofralarının tadı her zaman bir başka olur ama Stella Lounge, bunu bambaşka bir seviyeye taşımış.

Daha kapıdan girerken nostaljik canlı fasıl melodileri kulaklarıma doldu. Masalar özenle hazırlanmış, mis gibi pideler fırından yeni çıkmıştı. İstanbul’un en güzel noktalarından birinde, hem geleneksel iftar lezzetleri hem de şık bir ambiyans ile Ramazan’ı karşılamak isteyenler için Stella Lounge, gerçekten şahane bir seçenek.

Sanatla Başlayan Bir İftar Deneyimi

Stella Lounge’a geçmeden önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen “Amazon Kadınlar” sergisini gezme fırsatım oldu. Sanatın birleştirici gücüyle kadınların ilham veren hikayelerinin buluştuğu bu sergi, sadece estetik bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda TOÇEV’e sağlanan destekle çocukların eğitimine de katkıda bulunuyor.

Sanatın içinden geçerek iftar sofralarına ulaşmak, Ramazan’ın sadece yemek ve oruç tutmak değil, ruhani bir arınma ve paylaşım dönemi olduğunu bir kez daha hatırlattı bana.

Stella Lounge’da İftar: Geleneksel ve Modern Lezzetlerin Buluşması

İftar için açık büfenin önüne geldiğimde tam anlamıyla bir lezzet şöleni beni bekliyordu. Oruç açmak için önce zengin iftariyelikler, çeşit çeşit zeytinyağlılar, soğuk ve sıcak başlangıçlar sofraya geldi. Hele ki fırında özel olarak hazırlanan pideler, tam anlamıyla Ramazan’ın ruhunu yansıtıyordu.

Ana yemeklerde ise her damak tadına hitap eden seçenekler vardı:

Hünkarbeğendi ,

Kuzu kol sarma ,

Pastırmalı kuru fasulye ,

Döner ,

Adana ve tavuk şiş kebap ,

Kuzu pirzola..

Her biri ayrı bir özenle hazırlanmıştı. Özellikle kebap çeşitlerinin masaya servis edilmesi, açık büfenin yoğunluğunu azaltarak daha konforlu bir yemek deneyimi sunmuş.

Şef Sercan Dikmen, Stella Lounge mutfağında detaylara ne kadar önem verdiğini açıkça hissettirdi. Özellikle hurma ve zeytinin buluştuğu özel mezeyi mutlaka tatmalısınız! Önce “Nasıl olur?” diye düşündüm ama tabaktaki son lokmaya kadar yedim. Böyle ilginç tatları keşfetmek, gerçekten iftar sofralarını daha da keyifli hale getiriyor.

Tatlı kısmına geldiğimizde ise Türk tatlı büfesi tam anlamıyla bir rüya gibiydi!

Güllaç ,

Zerde ,

Aşure ,

Fırın sütlaç ,

Bademli keşkül ,

Şerbetli tatlılar,

Günün spesiyal sıcak tatlısı..

Üstüne meyve ve dondurma da eklenince, Ramazan sofrasının hakkını tam anlamıyla vermiş oldum. Stella Lounge’da iftar yapmak, sadece yemek yemek değil; geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla deneyimlemek gibi.

Izaka: Boğaz’ın Işıltısında Şık Bir Lezzet Deneyimi

İftar sonrası otelden ayrılmadan önce üst kattaki Izaka’ya uğradım. Uzun zamandır gitmemiştim ve mekandaki değişim beni gerçekten etkiledi. Boğaz’ın gecce ışıkları altında, loş bir ambiyansta, şık dekorasyonu ve kusursuz hizmet anlayışıyla Izaka, İstanbul’un en özel fine-dining restoranlarından biri olmaya devam ediyor.

Mekanın mutfağında ise şef Serhat Eliçora bulunuyor. Kendisi hem Türkiye’de hem de dünyada birçok prestijli restoranın mutfağında önemli işlere imza atmış deneyimli bir isim. Yakında Izaka’nın yepyeni ve iddialı bir menüyle karşımıza çıkacağını öğrendim. Yeni lezzetleri anlatırken gözlerindeki heyecan gerçekten görülmeye değerdi.

Menüye hangi tatların ekleneceğini henüz tam olarak açıklamasa da, özel deniz mahsulleri ve modernize edilmiş Türk mutfağı lezzetlerinin olacağını ipucu olarak aldım. Hem Boğaz’ın ışıltılı atmosferi hem de gurme tatlar arayanlar için Izaka, İstanbul’da mutlaka keşfedilmesi gereken bir adreslerden. Yeni lezzetler hazır olduğunda şeften sözü aldım; hemen bu gizemli tatlarla beni tanıştıracak.

Tam da Sakura Zamanında: Kumiko Sushi and More

Öte yandan Kumiko Sushi & More ise, Japon mutfağını sevenler için tam bir cennet. O akşam iftar nedeniyle deneme fırsatım olmadı ama en kısa zamanda uğrayıp bu zarif mutfağı keşfetmek istiyorum. CVK Park Bosphorus, farklı mutfakları bir araya getiren yapısıyla her damak zevkine hitap etmeyi başaran bir adres olmuş.

Kısacası, Stella Lounge’da Ramazan Bir Başka Güzel!

Eğer bu Ramazan’da şık ve unutulmaz bir iftar deneyimi yaşamak istiyorsanız, Stella Lounge kesinlikle listenizde olmalı. Hem Boğaz manzarası, hem kaliteli hizmeti, hem de lezzet dolu menüsüyle Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. İstanbul’un kalbinde, geleneksel tatlarla donatılmış bir açık büfe ve canlı fasıl eşliğinde huzurlu bir atmosfer arıyorsanız, Stella Lounge’da bir akşam geçirmek kaçırılmayacak bir fırsat.