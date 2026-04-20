Festival Tadında Bir Yaz: Chalet Garden Sahnesi Yeniden Kuruluyor!

İstanbul’da yazı gerçekten hissettiğim çok az yer var. Geçen sezon o yerlerden biri benim için net bir şekilde Swissôtel The Bosphorus içinde konumlanan Chalet Garden’dı. Şehrin tam ortasındasınız ama bir anda o kalabalık, o gürültü, o tempo siliniyor. Yerine yemyeşil bir bahçe, iyi müzik, özenli kokteyller ve “iyi ki geldim” hissi geliyor. Özellikle kız kıza buluşmalar için, kutlamalar için ya da hiçbir sebep yokken sadece iyi vakit geçirmek için defalarca tercih ettiğim bir yer oldu.

Mayıs itibarıyla Chalet Garden, festival tadında bir sezonla geri dönüyor. Üstelik bu sezon sadece bir açılış değil; tüm yaz boyunca temposu giderek artacak bir programın başlangıcı.

Şehrin merkezinde, doğanın içinde, iyi müzik ve iyi gastronomiyle birleşen bu alan, sadece bir restoran değil; başlı başına bir yaşam alanı. Menüde taş fırın pizzalardan deniz ürünlerine, paylaşım tabaklarından hafif bowl’lara kadar geniş bir seçki var. Kokteyl tarafı ise zaten başlı başına güçlü. Ama asıl farkı yaratan şey, bu atmosferin içine yerleşen müzik ve etkinlik kurgusu.

Ve evet, bu yaz takvim gerçekten iddialı.

Yaz Konserleri Başlıyor

2 Mayıs – Kaan Öztürk & Zeynep Talu

Sezonun açılışı güçlü bir birliktelikle geliyor. Kaan Öztürk’ü daha önce canlı izlediğim için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sahnede gerçekten başka bir enerji yaratıyor. Zeynep Talu’nun söz dünyasıyla birleştiğinde ortaya nostaljiyle bugünü buluşturan çok özel bir atmosfer çıkacak. Açık havada, yıldızların altında iyi bir başlangıç.

8 Mayıs – Bora Öztoprak

90’lardan bugüne uzanan güçlü repertuvarıyla Bora Öztoprak, Chalet Garden sahnesinde. Tanıdık şarkılar, güçlü bir sahne ve yaz akşamına çok yakışan bir konser.

9 Mayıs – Emir Ersoy Cuban Beat

Latin, caz ve funk ritimleriyle enerjiyi bir anda yükselten bir gecce. Dans etmek kaçınılmaz.

10 Mayıs – Didomido

Yeni nesil sound’un en dikkat çeken isimlerinden biri. Daha genç, daha dinamik bir atmosfer.

15 Mayıs – Bilge Nihan

Duygusal ama güçlü bir sahne. Yazın daha soft ama etkileyici geccelerinden biri.

16 Mayıs – Yol Project

Anadolu ezgilerini modern yorumlarla sahneye taşıyan bir performans.

Jazz & Chill Serisi

17 Mayıs – Dolapdere Big Gang & Fatih Erkoç

Sezonun en eğlenceli açılışlarından biri. Popüler şarkılar caz ve soul dokunuşlarla yeniden hayat buluyor.

31 Mayıs – Elif Sanchez & Guinga & Antonio Serrano & Cenk Erdoğan & Dimitris Bakoulis

Uluslararası bir müzikal buluşma. Cazdan Latin’e uzanan çok katmanlı bir deneyim.

6 Haziran – Kenan Doğulu

“İhtimaller” projesiyle sahnede. Bildiğimiz şarkıları bambaşka bir yerden dinleyeceğiz.

28 Haziran – Fatih Erkoç

Ustalık, zarafet ve güçlü bir repertuvar.

12 Temmuz – Birsen Tezer

Duygusal, derin ve çok etkileyici bir gece.

26 Temmuz – Cenk Erdoğan & Duygu Soylu

Fretless gitar ve vokalin büyüleyici uyumu.

9 Ağustos – Kerem Görsev Quintet

Gerçek bir caz gecesi.

30 Ağustos – Yol Project

Zafer Bayramı’na yakışan güçlü bir sahne.

6 Eylül – Ferit Odman Quintet

Ritmi güçlü, sofistike bir performans.

11 Ekim – Emir Ersoy Cuban Beat

Sezon kapanışına yüksek enerji.

Mayıs’ın Ritmi: 90’lar Partileri

6, 13, 20, 27 Mayıs (Her Çarşamba)

Serhat Gönüllü’nün canlı perküsyon performansıyla 90’lar bu sezon Chalet Garden’da yeniden hayat buluyor. Açıkçası bu serinin benim için ayrı bir yeri var. Geçen sezon da yine aynı konseptte Serhat Gönüllü’yü Chalet sahnesinde dinleme şansım olmuştu ve o akşamın enerjisi gerçekten uzun süre aklımdan çıkmadı. Sahneye inanılmaz yakışan, ritmi bir an bile düşürmeyen ve kalabalığı çok iyi okuyan bir isim.

Sadece Chalet ile sınırlı kalmayan performanslarında da aynı enerjiyi taşıdığını farklı mekanlarda da gördüm ama Chalet Garden’ın o yemyeşil, özgür ve rahat atmosferiyle birleştiğinde ortaya bambaşka bir deneyim çıkıyor. Geçtiğimiz yazın en çok konuşulan, en çok eğlendiren etkinliklerinden biriydi diyebilirim. Hem mekan hem de sanatçı tarafında çok doğru bir eşleşme var.

Bu yüzden bu sezon yeniden aynı sahnede görmek benim için ekstra heyecan verici. Açık havada, sevdiklerinizle birlikte, 90’ların o unutulmaz şarkılarına eşlik ederek dans ettiğiniz bir gecce… Mayıs ayının çarşambaları için daha iyi bir plan düşünemiyorum.

Haftanın "Az Acılı" Ritüeli Her Perşembe | 19:00 – 23:30

Haftanın ortasında biraz yavaşlamak, biraz hissetmek ve biraz da müzikle akmak isteyenler için “Az Acılı” bence sezonun en karakterli işlerinden biri. Hayatın o hafif sızılı, hafif melankolik ama bir o kadar da keyifli tarafını çok iyi yakalayan bir konsept. DJ Özgür Bay’ın nostaljik plaklarından yükselen melodilerle şekillenen bu gecce, klasik bir parti değil. Daha çok, iyi seçilmiş şarkılar eşliğinde kendi ritmini bulan bir akşam gibi. Bazen bir şarkıya eşlik ediyorsunuz, bazen sadece dinliyorsunuz. Ama her durumda o atmosferin içine giriyorsunuz. Müzik, manzara ve iyi hislerin dengesi burada çok iyi kurulmuş. Açıkçası haftanın en iyi kaçış planlarından!

Büyük Etkinlikler & Festivaller: Chalet Garden’ın bu sezon en güçlü taraflarından biri hiç şüphesiz festival kurgusu. Yani burada sadece bir konser izlemiyorsunuz; gün boyu süren, farklı deneyimlerin iç içe geçtiği, ritmi baştan sona hissedilen etkinliklerin parçası oluyorsunuz. Geçen sezondan da bildiğim bir şey varsa, o da Chalet’nin bu büyük günleri gerçekten iyi kurguladığı. Her detay düşünülüyor ve ortaya “gitmiş olmak için değil, gerçekten yaşamak için gidilen” günler çıkıyor.

30 Mayıs – Beats & Champions Şampiyonlar Ligi Finali bu yıl klasik izleme deneyiminin çok ötesine geçiyor. Dev ekran, açık hava, kalabalığın enerjisi… Ama asıl farkı yaratan şey bu geccenin bir festival gibi kurgulanması. Gün batımında This Is İnanç'ın setiyle başlayan atmosfer, maçın heyecanıyla zirveye çıkıyor. Final düdüğüyle birlikte Hey Douglas sahneye geçiyor ve gece açık hava konseriyle devam ediyor. Yani 90 dakika ile sınırlı kalmayan, müzikle ve kalabalıkla büyüyen bir deneyim. 27 Haziran – Craft Brew Fest Craft Brew Fest, Chalet Garden'ın artık klasikleşen etkinliklerinden biri. Ama klasik derken sıradan değil; aksine her yıl kendini yenileyen bir festival. Türkiye'nin önde gelen craft bira üreticileri, tadım alanları, atölyeler ve gün boyu süren bir program… Islandman, Barış Demirel ve diğer isimlerle müzik tarafı da oldukça güçlü. Sadece bira içilen bir gün değil; öğrenilen, keşfedilen ve sosyalleşilen bir festival atmosferi. 11 Temmuz – Cocktail & Chill Fest Yazın en renkli, en enerjik günlerinden biri. Chalet Garden'ın zaten güçlü olan kokteyl kültürü bu etkinlikte tamamen ön plana çıkıyor. Gün boyunca farklı kokteyl deneyimleri, DJ performansları ve kesintisiz bir müzik akışı var. Gündüz başlayıp gecceye yayılan, temposu hiç düşmeyen bir yaz günü hayal edin. Açıkçası bu etkinlik, sezonun en "yaz hissi" veren anlarından biri olmaya aday. 29 Ağustos – Full Moon Beats Dolunayın altında gerçekleşen bu etkinlik, Chalet Garden'ın en atmosferik gecelerinden biri. Gün batımından itibaren başlayan ritim, gece ilerledikçe daha da yükseliyor. Işık, müzik ve kalabalığın enerjisi birleşince ortaya neredeyse sinematik bir deneyim çıkıyor. Bu sadece bir parti değil; gerçekten hissedilen bir yaz geccesi. Bu festivallerin en güzel tarafı ise her birinin kendi kimliğinin olması. Hiçbiri birbirinin tekrarı değil. Her biri farklı bir ruh, farklı bir kitle ve farklı bir deneyim sunuyor. Bu da Chalet Garden'ı sadece "gidilecek bir mekan" olmaktan çıkarıp, yaz boyunca takip edilen bir sahneye dönüştürüyor.

90’lara Dönüş: Türkçe Pop Festivali

10 Haziran - O dönemin şarkılarıyla büyüyenler için nostalji, yeni nesil içinse keşfedilecek bambaşka bir enerji!

Geccenin headliner’ı Çelik. Yani aslında tek başına bile o dönemin ruhunu sahneye taşımaya yetecek bir isim. Ona Mansur Ark eşlik ediyor. Şarkıların ilk notasında herkesin bir ağızdan söyleyeceği, enerjinin hiç düşmeyeceği anlar düşünün Sahnenin ritmini yükselten isimlerden biri de Serhat Gönüllü. Canlı perküsyon performansıyla festivali sadece bir konser olmaktan çıkarıp gerçek bir partiye dönüştürüyor. DJ Hakan Küfündür ise festival boyunca akışı elinde tutarak tempoyu sürekli yukarıda tutuyor.

Açık havada, yıldızların altında, herkesin sözlerini ezbere bildiği şarkılarla dans ettiğiniz bir festival… Chalet Garden’ın enerjisiyle birleştiğinde bu etkinlik, sezonun en kalabalık ve en eğlencelilerinden biri olmaya aday.

Yaz Boyunca Ritmi Düşmeyen Bir Mekan

Chalet Garden bu sezon sadece güçlü bir başlangıç yapmıyor; tüm yaz boyunca ritmini artıracak bir program kurguluyor. Açıklanacak daha çok etkinlik var ve görünen o ki bu bahçe, İstanbul yazının en çok konuşulan adreslerinden biri olacak.

Kısacası, şehirde kalıp şehirden kaçmak istiyorsanız, iyi müzik, iyi içki ve iyi atmosfer arıyorsanız, bu yaz rotanız belli.

Chalet Garden yine çok iddialı geliyor.