Komşiler, Chalet Garden’da Yunan Ezgileriyle Sahne Alacak

İstanbul yaz akşamlarının en güçlü açık hava adreslerinden biri olan Swissôtel Chalet Garden, bu sezon müzik ve eğlence serisine bambaşka bir enerji ekliyor. Şehrin merkezinde ama şehirden tamamen uzak hissettiren büyüleyici bahçesiyle dikkat çeken mekan, şimdi de Greek Night – Taverna Gecceleri ile misafirlerini Ege kıyılarının sıcak atmosferine davet ediyor. Üstelik bu gecce yalnızca bir yemek ya da konser deneyimi sunmuyor. Baştan sona yaşayan, ritmi giderek yükselen gerçek bir taverna atmosferi yaratıyor.

Adam Etkinlik ve Vox Creative Agency iş birliğiyle gerçekleşen Greek Night – Taverna Gecceleri, 12 Mayıs Salı ve 26 Mayıs Salı akşamı misafirlerini Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde ağırlayacak. Geccenin müzikal enerjisini ise Yunan ezgilerini modern yorumlarla sahneye taşıyan Komşiler yükseltecek. Kapılar saat 17:00’de açılacak, konser ise 21:00’de başlayacak. Böylece misafirler gün batımından itibaren müziğin ritmine yavaş yavaş dahil olabilecek.

Canlı buzuki performansları, gitar ve ritim sazlarla güçlenen Yunan ezgileri gece boyunca Chalet Garden’ın yemyeşil atmosferine yayılıyor. Müziğin temposu yükseldikçe sahneye çıkan sirtaki dansçısı ise geccenin enerjisini tamamen değiştiriyor. Böylece misafirler yalnızca izleyen değil, geccenin parçasına dönüşen bir deneyimin içine giriyor.

Uzun Sofralar, Yunan Ezgileri Ve Eğlence Dolu Bir Atmosfer

Greek Night – Taverna Gecceleri, dostlarla bir araya gelinen uzun sofraların, yüksek enerjinin ve paylaşımın merkezine dönüşüyor. Özellikle yaz akşamlarında İstanbul’da farklı bir deneyim arayanlar için bu etkinlik güçlü bir alternatif yaratıyor. Çünkü burada her detay, Ege ruhunu hissettirmek için özel olarak kurgulanıyor.

Şarkılara hep birlikte eşlik edilen, dansın giderek tüm masalara yayıldığı bu atmosfer samimi yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca Swissôtel Chalet Garden’ın açık hava atmosferi, gecenin enerjisini çok daha etkileyici hale getiriyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşırken aynı anda müziğin ritmine kapılmak isteyenler için bu etkinlik yaz sezonunun en dikkat çekici buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Greek Night Menüsünde Yunan Mutfağının En Sevilen Lezzetleri Yer Alıyor

Gece boyunca yalnızca müzik değil, özel olarak hazırlanan Greek Night menüsü de deneyimin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Menüde Yunan mutfağının en sevilen klasiklerine modern dokunuşlar eşlik ediyor.

Soğuk başlangıçlarda; tzatziki, melitzanosalata, taramosalata, dolmadakia ve Horiatiki salata gibi geleneksel lezzetler öne çıkıyor. Ardından gelen sıcak başlangıçlarda ise domates soslu karides ve feta ile hazırlanan Garides Saganaki ile Spanakopita dikkat çekiyor.

Ana yemekte sunulan Kreas Platter ise gecenin en güçlü tabaklarından biri olarak öne çıkıyor. Izgara kuzu pirzola, tavuk şiş, bonfile ve domatesli Yunan pilavı aynı tabakta buluşuyor. Finalde servis edilen Galaktoboureko ise çıtır yufka, irmikli muhallebi ve limonlu şerbet dengesiyle gecceyi tatlı bir kapanışa taşıyor.

Yazın En Eğlenceli Açık Hava Deneyimlerinden Biri

Yaz boyunca konserleri, DJ performansları ve özel etkinlikleriyle şehrin ritmini belirleyen Swissôtel Chalet Garden, şimdi de Greek Night – Taverna Geceleri ile sezonun en eğlenceli buluşmalarından birine hazırlanıyor. Müziğin, dansın ve Ege esintilerinin birleştiği bu özel gece; klasik İstanbul akşamlarının dışına çıkmak isteyenler için unutulmaz bir alternatif sunuyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyen misafirler, [email protected] adresi veya +90 543 326 81 11 numarası üzerinden iletişime geçebiliyor.