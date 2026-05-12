CVK Park Bosphorus Hotel’den Yaz Boyunca Sürecek Sinema Serisi

CVK Park Bosphorus Hotel, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören açık hava sinema deneyimini bu yaz çok daha kapsamlı bir programla yeniden İstanbul’a taşıyor. Şehrin en etkileyici manzaralarından birine karşı gerçekleşecek bu özel seri, 2026 yazı boyunca sinema tutkunlarını Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde buluşturmaya hazırlanıyor. Üstelik bu yıl program çok daha uzun, çok daha güçlü ve çok daha iddialı.

Geçtiğimiz yaz 8 haftalık özel bir deneyim olarak başlayan etkinlik, kısa sürede şehirde yaz akşamlarının en sevilen buluşmalarından biri haline geldi. Açık havada film izlemenin nostaljik ruhunu Boğaz’ın enerjisiyle bir araya getiren organizasyon, bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıyor. Çünkü 2026 yazında tam 12 hafta boyunca 12 farklı film gösterimi gerçekleşecek.

Boğaz Manzarasında 12 Farklı Film Deneyimi

Yaz boyunca her hafta başka bir hikaye izleyicilerle buluşacak. Böylece yalnızca bir film gösterimi değil, aynı zamanda şehirde ritmi değiştiren sosyal bir deneyim yaşanacak. İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için bu etkinlik, yaz akşamlarının en keyifli kaçış noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Ayrıca etkinlik alanında kurulacak atmosfer de deneyimin önemli parçalarından biri olacak. Şehrin merkezinde ama kalabalığın dışında hissettiren bu özel ortam, sinemayı klasik salon deneyiminin dışına taşıyacak. Üstelik Boğaz’ın gece ışıkları eşliğinde gerçekleşecek gösterimler, yaz boyunca unutulmayacak anlara ev sahipliği yapacak.

CVK Park Bosphorus Hotel Yaz Akşamlarının Ritmini Değiştiriyor

Son dönemde kültür, sanat ve gastronomi alanındaki etkinlikleriyle dikkat çeken CVK Park Bosphorus Hotel, bu projeyle birlikte şehir hayatına yeni bir yaz klasiği daha kazandırıyor. Özellikle açık hava etkinliklerine ilginin arttığı dönemde hazırlanan bu seri, yalnızca sinemaseverlere değil; deneyim odaklı şehir hayatını seven herkese hitap ediyor.

Öte yandan organizasyonun film seçkileri, sürpriz detayları ve etkinlik takvimi için geri sayım başladı. Yetkililer, programın çok yakında açıklanacağını duyurdu. Bu nedenle yaz boyunca Boğaz’da sinema keyfi yaşamak isteyenlerin şimdiden takibe başlamasında fayda var.

İstanbul’un özlediği o büyülü yaz geceleri geri dönüyor. Bu kez çok daha uzun bir hikayeyle.