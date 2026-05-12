Galataport İstanbul’da 19 Mayıs’a Özel Klasik Otomobil Şöleni

Galataport İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda şehrin enerjisini nostaljiyle buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) iş birliğiyle gerçekleşecek klasik otomobil buluşması, 19 Mayıs günü Saat Kulesi Meydanı’nda otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.

13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye’nin farklı dönemlerine ışık tutan yaklaşık 30 klasik otomobil sergilenecek. Üstelik organizasyonun en dikkat çekici modellerinden biri olan 1963 Chevrolet Apac Panel Van, etkinliğin yıldızları arasında yer alacak. Krom detayları, güçlü tasarımı ve dönem ruhunu yansıtan görünümüyle bu özel araç, otomobil meraklılarının en çok ilgi göstereceği modellerden biri olmaya hazırlanıyor.

Saat Kulesi Meydanı’nda Nostalji Rüzgarı Esecek

Boğaz kıyısındaki atmosferiyle İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Galataport İstanbul, bu kez klasik otomobillerin zamansız ruhunu ağırlayacak. Etkinlik boyunca ziyaretçiler yalnızca araçları incelemekle kalmayacak; aynı zamanda her biri farklı hikayeler taşıyan bu özel modellerle fotoğraf çekme fırsatı da yakalayacak.

Klasik otomobil kültürünü şehir yaşamıyla bir araya getiren buluşma, özellikle aileler, koleksiyonerler ve nostalji tutkunları için keyifli bir deneyim sunacak. Ayrıca etkinlik alanında oluşacak görsel atmosfer, 19 Mayıs coşkusunu farklı bir perspektifle hissettirecek.

19 Mayıs Coşkusu Klasik Otomobillerle Kutlanacak

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyon, yalnızca bir otomobil sergisi olmanın ötesine geçiyor. Çünkü etkinlik, Cumhuriyet ruhunu, geçmişin estetik anlayışını ve şehir kültürünü aynı noktada buluşturuyor.

Öte yandan klasik otomobillere duyulan ilgi her geçen yıl daha da büyüyor. Bu nedenle Galataport İstanbul’da gerçekleşecek bu özel buluşma, şimdiden 19 Mayıs’ın en dikkat çekici şehir etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şehrin merkezinde nostaljiyle dolu birkaç saat geçirmek isteyenler için bu etkinlik güçlü bir alternatif sunuyor. 19 Mayıs’ta rotasını Boğaz’a çevirmek isteyenler, Saat Kulesi Meydanı’nda geçmişin ikonik otomobilleriyle unutulmaz bir atmosfer yaşayacak.

Etkinlik Yeri: Saat Kulesi Meydanı – Galataport İstanbul

Tarih: 19 Mayıs

Saat: 13.00 – 17.00