d.ream, Bodrum’da Yaz Sezonuna Damga Vurmaya Hazırlanıyor

Bodrum’da yaz sezonu yaklaşırken gastronomi dünyasının en güçlü oyuncularından biri olan d.ream, yeni sezon hazırlıklarını hızlandırıyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren marka, bu yaz da Bodrum’un en prestijli lokasyonlarında dikkat çeken restoranlarıyla misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Üstelik yalnızca restoran deneyimi değil; müzik, mimari, servis anlayışı ve atmosferin birleştiği bütünsel bir yaşam stili sunuyor.

Yalıkavak Marina’dan Mandarin Oriental’a uzanan seçkin adreslerde konumlanan ROKA, Fenix, Sait, Parlé, Zuma, Günaydın, Mezzaluna, Nusr-Et, The Populist ve Cafe di Dolce, Bodrum’un enerjisini farklı mutfak kültürleriyle buluşturacak. Böylece sezon boyunca hem yerli hem de yabancı misafirler için Bodrum’un gastronomi haritası yeniden şekillenecek.

Japon Mutfağından Modern Fransız Ruhuna Uzanan Güçlü Bir Seçki

Bu sezonun en dikkat çeken adreslerinden biri olan ROKA, 20 Mayıs itibarıyla kapılarını açıyor. Çağdaş Japon mutfağını deniz manzarasıyla bir araya getiren mekan, gün içinde sakin bir atmosfer sunarken akşam saatlerinde DJ performanslarıyla ritmi yükseltiyor. Özellikle sahil alanı ve dinamik akşam kurgusu, ROKA’yı sezonun en güçlü buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

Yalıkavak Marina’nın enerjik adreslerinden Fenix ise 15 Mayıs’ta sezona merhaba diyor. Modern Asya ve Peru mutfağını aynı masada buluşturan mekan, palmiye ağaçlarıyla çevrili atmosferi ve yüksek enerjili müzik seçkileriyle dikkat çekiyor. Gün batımıyla birlikte değişen atmosfer, Fenix’i yalnızca bir restoran değil; sosyal hayatın merkezlerinden biri haline getiriyor.

Modern Fransız ruhunu Akdeniz hafifliğiyle yorumlayan Parlé de yeni sezonda Bodrum’un en şık adresleri arasında yer almaya devam ediyor. Zarif dekorasyonu, güçlü şarap seçkisi ve sofistike mutfağıyla mekan, özellikle uzun akşam yemekleri ve sosyal buluşmalar için öne çıkıyor.

Bodrum’un Klasikleri Yaz Sezonunda Yerini Alıyor

1993 yılından bu yana Bodrum’un vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sait, bu sezon da Ege’nin taze balıkları ve güçlü meze kültürüyle misafirlerini ağırlıyor. Sadeliği merkeze alan mutfak anlayışı sayesinde mekan, yıllardır Bodrum’un klasik lezzet durakları arasında yer alıyor.

Çağdaş Japon mutfağını Bodrum’un yüksek enerjisiyle buluşturan Zuma ise yenilenen tasarımıyla sezona hızlı bir giriş yaptı. Gün batımından başlayan atmosfer, gece boyunca devam eden dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle Zuma, yaz boyunca Bodrum geccelerinin en hareketli adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Et tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Günaydın da Yalıkavak Marina’daki yerini alıyor. Kebap çeşitlerinden steak seçeneklerine uzanan geniş menüsüyle marka, keyifli ve güçlü bir yemek deneyimi sunuyor.

İtalyan Ruhundan Craft Kültürüne Uzanan Deneyimler

İtalyan mutfağının Bodrum’daki güçlü temsilcilerinden Mezzaluna, el yapımı reçeteleri ve yerel ürünlerle hazırlanan tabaklarıyla yeni sezonda da dikkat çekiyor. 15 Mayıs itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan mekan, sıcak atmosferiyle yaz akşamlarının favori adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bir akşam yemeğini adeta şova dönüştüren Nusr-Et, seçkin lokasyonu ve enerjik atmosferiyle Bodrum’un en çok konuşulan restoranları arasında yer alıyor. Nusret Gökçe’nin detay odaklı yaklaşımı, markanın deneyim tarafını daha da güçlendiriyor.

Craft kültürünü Bodrum’un yaz enerjisiyle buluşturan The Populist ise paylaşım odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Rahat atmosferi ve zengin tat seçenekleri sayesinde mekan, arkadaş buluşmalarının yeni favorilerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Tatlı severlerin yeni kaçış noktası olan Cafe di Dolce ise şık sunumları ve özel reçeteleriyle sezon boyunca Bodrum’a tatlı bir dokunuş katıyor.

d.ream, Bodrum’da Sadece Yemek Değil Yaşam Stili Sunuyor

Bu yaz sezonunda d.ream markaları, Bodrum’un gastronomi sahnesine yalnızca yeni lezzetler kazandırmıyor. Aynı zamanda müzik, tasarım, servis kalitesi ve sosyal deneyimi aynı çatı altında buluşturuyor. Her restoran kendi karakterini korurken Bodrum’un dinamik ruhuna da güçlü bir katkı sağlıyor.

Böylece Bodrum, 2026 yazında yine gastronomi, eğlence ve yaşam stilinin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.