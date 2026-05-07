90’lar Türkçe Pop Rüzgarı Chalet Garden’da Esecek

Bazı şarkılar vardır; başladığı anda insanı yıllar öncesine götürür. Bir anda okul çıkışlarını, yaz akşamlarını, walkman’leri ve kaset doldurulan dönemleri hatırlatır. İşte şimdi o dönem yeniden canlanıyor. İstanbul yazının en eğlenceli gecelerinden biri olmaya hazırlanan 90’lar Türkçe Pop Festivali, 10 Haziran akşamı müzikseverleri Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde bir araya getiriyor.

Üstelik bu festival yalnızca bir konser deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda bir dönemin enerjisini, ruhunu ve hafızalara kazınan şarkılarını yeniden yaşatıyor. Türkçe pop müziğin unutulmaz isimleri aynı sahnede buluşurken, gecce boyunca nostalji ve eğlence iç içe geçiyor.

Şehrin en sevilen açık hava etkinlik alanlarından biri olan Chalet Garden, bu kez 90’ların ritmiyle dolacak. Gün batımından gece yarısına uzanan festival atmosferi, yaz sezonunun en dikkat çekici müzik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Çelik ve Mansur Ark Aynı Sahnede

Festivalin en güçlü detaylarından biri kuşkusuz sahnede yer alacak isimler oluyor. Türkçe pop müziğin hafızalara kazınan sanatçılarından Çelik, yıllardır dillerden düşmeyen hit parçalarıyla geceye damga vuracak. Onun hemen ardından sahneye çıkacak olan Mansur Ark ise enerjisi yüksek performansıyla festival temposunu daha da yükseltecek.

90’lı yılların en sevilen şarkıları canlı performanslarla yeniden hayat bulurken, dinleyiciler de gece boyunca adeta zamanda yolculuğa çıkacak. Çünkü bu festivalde yalnızca müzik değil; aynı zamanda anılar da sahneye çıkıyor.

Perküsyon Şovu ve DJ Performanslarıyla Tempo Yükseliyor

Festivalin ritmini güçlendiren isimlerden biri de başarılı perküsyon sanatçısı Serhat Gönüllü oluyor. Canlı perküsyon şovu ile gecceye farklı bir enerji katacak olan sanatçı, performansı boyunca sahnedeki atmosferi daha da hareketlendirecek.

Bununla birlikte gecenin kapanış temposunu ise DJ Hakan Küfündür belirleyecek. 90’lar ruhunu taşıyan özel setleriyle tanınan başarılı DJ, festival boyunca enerjiyi sürekli yukarıda tutacak. Böylece Chalet Garden’da müzik hiç durmayacak.

Yazın En Eğlenceli Açık Hava Geccelerinden Biri

İstanbul’un en sevilen açık hava etkinlik alanlarından Chalet Garden, yemyeşil atmosferi ve şehirden uzak hissettiren enerjisiyle bu festival için güçlü bir sahne sunuyor. Özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri hâline gelen mekan, müzik ve eğlenceyi doğayla bir araya getiriyor.

17:00’de başlayacak festival gece yarısına kadar devam edecek. Böylece misafirler gün batımından gecceye uzanan uzun bir müzik deneyimi yaşayacak. Arkadaş grupları, eski şarkılara eşlik etmek isteyenler ve yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen herkes için bu etkinlik sezonun en keyifli buluşmalarından biri olacak.

Kasetlerin kalemle sarıldığı, şarkı sözlerinin ezbere bilindiği o yıllar şimdi yeniden sahneye taşınıyor. 10 Haziran’da Chalet Garden’da gerçekleşecek 90’lar Türkçe Pop Festivali, müziğin en samimi dönemlerinden birini yeniden yaşatmaya hazırlanıyor.