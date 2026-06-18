Frankie’de Yeni Dönem: Hakan Çabuk İmzalı Menüyle Yaz Başlıyor!

Galataport İstanbul’un en dikkat çeken adreslerinden Frankie, yaz sezonuna önemli bir dönüşümle giriş yapıyor. Şehrin gastronomi ve eğlence sahnesinde kendine özgü bir yer edinen mekan, mutfağını Şef Hakan Çabuk’a emanet ederken aynı zamanda menüsünü de baştan sona yeniliyor. Boğaz manzarası, enerjik atmosferi ve gastronomi odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Frankie, bu yaz İstanbul’un en çok konuşulan buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Yeni Dönemin Başında Şef Hakan Çabuk Var

Frankie’nin mutfağında artık Şef Hakan Çabuk imzası bulunuyor. Daha önce Maçakızı’nda hayata geçirdiği başarılı gastronomi projeleriyle dikkat çeken Çabuk, şimdi deneyimini Frankie’nin mutfağına taşıyor. Şefin yaklaşımı; Akdeniz’in yalın lezzetlerini Asya mutfağının teknikleriyle buluştururken mevsimselliği de merkeze alıyor.

Haziran itibarıyla servis edilmeye başlayan yeni menü, yalnızca lezzet odaklı bir değişim sunmuyor. Aynı zamanda Frankie’nin gastronomi vizyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Taze ürünler, güçlü aromalar ve özenli sunumlar menünün temelini oluşturuyor. Böylece misafirler, her tabakta dengeli ve modern bir yorumla karşılaşıyor.

Boğaz Manzarası Eşliğinde Yaz Akşamları

Yaz aylarının vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Frankie, Galataport’un en özel noktalarından birinde konumlanıyor. Mekanın geniş terası, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasını aynı karede buluşturuyor. Gün batımında başlayan deneyim, gece boyunca yükselen müzik ve enerjik atmosferle devam ediyor.

Özellikle yaz akşamlarında teras bölümü, İstanbul’un sosyal hayatının en hareketli buluşma noktalarından birine dönüşüyor. Frankie’nin imza kokteylleri, özenle hazırlanan menüsü ve canlı performansları bu deneyimi daha da güçlü hale getiriyor. Böylece misafirler yalnızca yemek yemiyor, aynı zamanda şehrin ritmini hissediyor.

Yeni Menüde Paylaşım Kültürü Ön Planda

Şef Hakan Çabuk’un hazırladığı yeni menüde paylaşım kültürü önemli bir yer tutuyor. Sofrada birlikte deneyimlenen tabaklar, Frankie’nin sosyal ve dinamik ruhunu yansıtıyor.

Menünün öne çıkan lezzetleri arasında Akya Pastırma, Karides ve Kalamarlı Limonlu Orzo ile Urla Enginar Çiçeği bulunuyor. Yerel ürünleri modern tekniklerle yorumlayan şef, her tabakta hem lezzeti hem de görselliği ön plana çıkarıyor.

Ayrıca menü boyunca Akdeniz’in ferah karakteri hissediliyor. Mevsimin en iyi ürünleriyle hazırlanan tabaklar, yazın enerjisini sofralara taşıyor. Bu yaklaşım, Frankie’nin gastronomi deneyimini daha güçlü ve daha güncel bir noktaya taşıyor.

Frankie Bu Yaz İstanbul’un Gündeminde

Yeni şefi, yenilenen menüsü ve etkileyici atmosferiyle Frankie, yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Gastronomiyi müzik, manzara ve sosyal yaşamla bir araya getiren mekan, İstanbul’un yaz rotalarında üst sıralarda yer alıyor.

Boğaz’a karşı uzayan akşamlar, yaratıcı tabaklar ve imza kokteyller eşliğinde Frankie, misafirlerine yalnızca bir restoran deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda yazın ruhunu yansıtan güçlü bir yaşam tarzı deneyimi vadediyor.