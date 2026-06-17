Babalar Günü Sofraları: İstanbul’da Kutlama Rehberi

Babalar Günü, bu yıl İstanbul’da lezzet, müzik ve keyif dolu sofralarla kutlanıyor. Kimi babalar güne uzun bir brunch masasında başlamak istiyor, kimi et ve kebap ağırlıklı klasik sofraları tercih ediyor. Bazıları ise Boğaz manzarasında şık bir akşam yemeği ya da müzikli bir pazar programıyla günü daha özel hale getirmek istiyor. İstanbul’un öne çıkan restoranları, Babalar Günü için farklı beklentilere hitap eden güçlü alternatifler sunuyor.

Bu özel günü ailece keyifli bir sofrada geçirmek isteyenler için şehirde çok sayıda seçenek var. Boğaz kıyısında brunch deneyimi, tarihi mekanlarda geleneksel Türk mutfağı, et restoranlarında güçlü lezzetler, teraslarda DJ performansları ve fine dining atmosferiyle öne çıkan restoranlar Babalar Günü planlarını daha anlamlı hale getiriyor.

Babalar Günü’ne Lezzetli Bir Başlangıç: Brunch ve Kahvaltı Adresleri

Madhu’s İstanbul

Babalar Günü’ne yemyeşil bir bahçede, dünya mutfaklarından ilham alan zengin bir brunch sofrasıyla başlamak isteyenler için Madhu’s İstanbul güçlü bir alternatif sunuyor. Her Cumartesi ve Pazar 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen brunch deneyimi, özellikle uzun sohbetli aile buluşmaları için ideal bir atmosfer yaratıyor.

Madhu’s İstanbul’un brunch menüsünde farklı damak zevklerine hitap eden tabaklar, paylaşmalık atıştırmalıklar ve imza kokteyller öne çıkıyor. Bahçe atmosferi, şehir içinde sakin ama şık bir kaçış hissi yaratıyor. Babalar Günü’nde klasik kahvaltı anlayışının dışına çıkmak isteyenler için mekan, daha rafine ve sosyal bir pazar deneyimi vadediyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için Madhu’s İstanbul ile +90 549 326 80 05 numarası üzerinden iletişime geçilebilir.

Lucca

Bebek’in zamansız buluşma noktalarından Lucca, Babalar Günü kahvaltısı için şehrin en cool adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. Sezon başında yenilenen kahvaltı menüsüyle dikkat çeken mekan, güne stil sahibi ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyen aileler için ideal bir rota sunuyor.

İstanbul’un önemli simgelerinden biri haline gelen Lucca, yalnızca menüsüyle değil, sosyal atmosferiyle de fark yaratıyor. Trend İstanbulluları ve şehri ziyaret eden misafirleri aynı masalarda buluşturan mekan, Babalar Günü’nde klasik kahvaltı deneyimini daha şehirli ve şık bir çizgiye taşıyor.

Lucca, özellikle babasıyla keyifli bir Bebek sabahı planlamak isteyenler için güçlü bir seçenek. Yenilenen kahvaltı menüsü, modern servis anlayışı ve kendine özgü enerjisiyle Babalar Günü’nü sade ama etkileyici bir buluşmaya dönüştürüyor.

Lacivert Restaurant & Bar

Babalar Günü brunch deneyimini Boğaz manzarasıyla birleştirmek isteyenler için Lacivert Restaurant & Bar, İstanbul’un en güçlü alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Denize sıfır konumu, rafine atmosferi ve zengin brunch seçkisiyle mekan, bu özel günü klasik kutlamaların ötesine taşıyor.

Lacivert’in brunch menüsü, geleneksel Türk kahvaltısının sevilen lezzetlerini modern sunumlarla buluşturuyor. Yerel üreticilerden temin edilen kahvaltılıklar, sıcak lezzetler, taze ürünler ve şef dokunuşları masaya güçlü bir çeşitlilik katıyor. Vegan ve vejetaryen alternatiflerin de yer aldığı menü, farklı damak zevklerine hitap ediyor.

Boğaz kıyısında geçirilen sakin bir pazar sabahı, Lacivert’te ailece paylaşılan uzun bir sofraya dönüşüyor. Babalar Günü’nde manzara, lezzet ve kaliteli zamanı aynı deneyimde buluşturmak isteyenler için Lacivert özel bir seçenek sunuyor.

Sabrosa

Swissôtel The Bosphorus bünyesinde yer alan Sabrosa, Babalar Günü’nü zengin bir brunch deneyimiyle kutlamak isteyen aileler için güçlü bir adres. Boğaz manzarası, geniş açık büfesi ve canlı atmosferiyle Sabrosa Brunch, pazar günlerini gastronomik bir ritüele dönüştürüyor.

Her Pazar 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen brunch, klasik kahvaltının ötesine geçen geniş bir seçki sunuyor. Sokak lezzetleri, makarna istasyonu, lobster bun, piliç çevirme, pizza, pide çeşitleri, steak tartar, Türk ve Fransız tatlıları masanın öne çıkanları arasında yer alıyor. Prosecco ve özel içecek alternatifleri de deneyimi tamamlıyor.

Canlı müzik performansları, Boğaz manzarası ve çocuklara özel aktiviteler Sabrosa’yı aileler için daha cazip hale getiriyor. Babalar Günü’nde hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden planlı ve zengin bir brunch deneyimi arayanlar için Sabrosa dikkat çekiyor.

Rüya İstanbul

Çırağan Palace Kempinski Istanbul’da yer alan Rüya İstanbul, Babalar Günü brunch planına modern Anadolu mutfağıyla sofistike bir yorum katıyor. Her Pazar 12.30-16.00 saatleri arasında sunulan brunch, Anadolu’dan ilham alan lezzetleri çağdaş sunumlarla buluşturuyor.

Rüya’nın brunch menüsü, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan lezzet hafızasını modern bir estetikle yeniden ele alıyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerle hazırlanan tabaklar, mekanın mutfak vizyonunu güçlü biçimde yansıtıyor. Tatlı seçenekleri ise pazar brunch’ına zarif bir final kazandırıyor.

Boğaz kıyısındaki tarihi atmosfer, Rüya’nın brunch deneyimini daha özel hale getiriyor. Babalar Günü’nde yeni, şık ve farklı bir pazar ritüeli arayanlar için Rüya İstanbul, hem lokasyon hem de menü diliyle güçlü bir seçenek oluşturuyor.

A’jia Hotel

A’jia Hotel, Babalar Günü’ne Boğaz’ın serin havası ve tarihi yalı atmosferiyle başlamak isteyenler için sakin ve zarif bir brunch deneyimi sunuyor. Yalı bahçesinde servis edilen kişiye özel brunch tepsileri, bu özel güne daha butik bir karakter kazandırıyor.

Taze ekmekler, ev reçelleri, çıtır kruvasanlar ve mini pancake’ler masaya renk katarken; sınırsız çay ve kahve aile sohbetlerine eşlik ediyor. Şeflerin sürpriz olarak hazırladığı levrek ceviche ya da porcini mantarlı omlet gibi seçenekler, klasik brunch anlayışına farklı bir lezzet dokunuşu ekliyor.

Çocukların bahçede özgürce vakit geçirebildiği, babaların ise Boğaz manzarasında dinlenebildiği A’jia Hotel, Babalar Günü’nü huzurlu ve şık bir deneyime dönüştürüyor. Özel tekne servisiyle sunulan kısa Boğaz gezintisi de bu kutlamayı daha unutulmaz hale getiriyor.

BigChefs

Babalar Günü’nü sıcak, samimi ve aile odaklı bir kahvaltı sofrasıyla kutlamak isteyenler için BigChefs güçlü bir seçenek sunuyor. Mekanın tanıdık ve rahat atmosferi, özellikle kalabalık aile buluşmaları için uygun bir ortam yaratıyor.

Serpme menüde yöresel peynirler, zeytinler, menemen, ev usulü börekler ve sıcak lezzetler yer alıyor. Şeflerin babalara özel hazırladığı omletler, kahvaltı deneyimine kişisel bir dokunuş katıyor. Türk kahvesi ise sofranın sonunda uzun sohbetlere eşlik ediyor.

Çocuk menüsünde yer alan mini waffle gibi seçenekler, BigChefs’i aileler için daha pratik ve keyifli hale getiriyor. Babalar Günü’nde abartıdan uzak, içten ve lezzetli bir sofra arayanlar için BigChefs sade ama güçlü bir alternatif sunuyor.

Liman İstanbul

Liman İstanbul, Babalar Günü kahvaltısını tarihi yarımada manzarasıyla buluşturmak isteyenler için deniz kokulu ve nostaljik bir deneyim sunuyor. İstanbul ruhunu sofraya taşıyan mekan, güne şehirle bütünleşen keyifli bir başlangıç yapmak isteyen ailelere hitap ediyor.

Menüde bal kabaklı lor, zahterli gözleme, sıcak sucuklu yumurta ve taş fırın simidi gibi lezzetler öne çıkıyor. Susam kokusu, çay ve deniz manzarasıyla birleşerek klasik İstanbul kahvaltısına güçlü bir atmosfer katıyor. Tatlı kapanış için tahin-pekmez eşliğinde fırın sütlaç öneriliyor.

Gün ışığının ahşap masalara vurduğu sıcak atmosferiyle Liman İstanbul, Babalar Günü’nü sade ama etkileyici bir pazar kahvaltısına dönüştürüyor. Manzara, nostalji ve lezzet arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Mezzaluna

Mezzaluna, Babalar Günü kahvaltısını deniz manzarası eşliğinde geçirmek isteyenler için Aqua Florya şubesinde keyifli bir alternatif sunuyor. İtalyan mutfağıyla tanınan mekan, bu özel günü sakin ve lezzetli bir başlangıçla kutlamak isteyen ailelere hitap ediyor.

Aqua Florya’nın denize açılan atmosferi, Mezzaluna’nın rahat ve kaliteli servis anlayışıyla birleşiyor. Babalar Günü kahvaltısı, klasik pazar planını daha ferah ve manzaralı bir deneyime dönüştürüyor. Özellikle deniz havası almak, uzun bir kahvaltı masasında vakit geçirmek ve günü acele etmeden başlatmak isteyenler için mekan güçlü bir seçenek sunuyor.

Mezzaluna, Babalar Günü’nde hem ailece buluşmak hem de İstanbul içinde kısa bir kaçamak hissi yaşamak isteyenler için sade, keyifli ve lezzetli bir rota oluşturuyor.

Babalara “Baba Gibi” Sofralar Kuran Mekanlar

Borsa Restaurant

Borsa Restaurant, Babalar Günü’nde geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağını tarihi bir atmosferde deneyimlemek isteyenler için İstanbul’un en köklü adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. 1927 yılından bu yana Türk mutfağını rafine bir çizgide sunan mekan, Kandilli Adile Sultan Sarayı’ndaki konumuyla özel günlere güçlü bir karakter kazandırıyor.

Boğaz manzarası, sarayın tarihi dokusu ve restoranın köklü servis anlayışı, Babalar Günü yemeğini sıradan bir öğünden çıkarıyor. Menüde Osmanlı saray mutfağı ile Anadolu’nun yöresel lezzetleri modern bir sunum diliyle buluşuyor. Yaprak döner gibi klasikleşmiş tatlar, Borsa’nın zamansız mutfak kimliğini yansıtıyor.

Michelin Guide ve Gault & Millau İstanbul seçkilerinde yer alan Borsa Restaurant, babasıyla geleneksel ama şık bir sofra kurmak isteyenler için güçlü bir tercih oluyor.

Beyti

Babalar Günü’nde etin en özel halini deneyimlemek isteyenler için Beyti, İstanbul’un efsaneleşmiş restoranları arasında yer alıyor. 1945’lerde başlayan yolculuğunu bugün Florya’daki zarif restoranında sürdüren Beyti, yıllardır kalite, ustalık ve gelenekle anılıyor.

Kömür ateşinde pişirilen etler, özenle seçilen malzemeler ve titiz servis anlayışı Beyti’nin mutfak karakterini oluşturuyor. Restoranın menüsü, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi mirası sunuyor. Babalar Günü’nde klasik ve iddialı bir et sofrası kurmak isteyenler için Beyti özel bir anlam taşıyor.

Yaz aylarında bahçe terası ve üst kat teraslarıyla daha ferah bir deneyim sunan mekan, ailece uzun bir yemek planı yapmak isteyenler için ideal. Beyti, Babalar Günü’nde geleneksel lezzeti zarif bir atmosferle birleştiriyor.

Kalbur Et

Anadolu Yakası’nda güçlü bir et deneyimi arayanlar için Kalbur Et, Babalar Günü sofralarına karakterli bir seçenek sunuyor. Şerifali’de yer alan mekan, geleneksel mutfağı modern dokunuşlarla harmanlayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Kalbur Et’te her tabak, özenli hazırlık ve doğru pişirme teknikleriyle masaya geliyor. Başlangıçta sunulan mezeler, sıcak puf ekmekler ve ardından gelen et seçenekleri, sofrayı güçlü bir lezzet yolculuğuna dönüştürüyor. Geniş bahçesi sayesinde mekan, yaz aylarında ferah ve konforlu bir atmosfer sunuyor.

Babalar Günü’nde kalabalık aile buluşmaları, dost sofraları ya da özel kutlamalar için Kalbur Et güçlü bir alternatif oluşturuyor. Lezzet, samimiyet ve konforu aynı masada buluşturmak isteyenler için mekan öne çıkıyor.

Grill Prime

Grill Prime, Babalar Günü’nde et sever babalar için modern ve şık bir steakhouse deneyimi sunuyor. Palladium Tower ve Vadistanbul AVM’de hizmet veren mekan, özel kesim etleri ve güçlü mutfak anlayışıyla dikkat çekiyor.

Restoran ve kasap konseptini bir arada sunan Grill Prime, kaliteli et seçimiyle fark yaratıyor. Yumuşak dokulu etler, doğru pişirme teknikleri ve özel baharatlarla hazırlanan lezzetler, Babalar Günü yemeğini iddialı bir sofraya dönüştürüyor. Mekanın şık atmosferi ise bu deneyimi yalnızca lezzet değil, aynı zamanda keyifli bir buluşma haline getiriyor.

Babasıyla güçlü bir öğle ya da akşam yemeği planlamak isteyenler için Grill Prime net bir seçenek sunuyor. Et odaklı menüsü, modern dekorasyonu ve kaliteli servis anlayışıyla Babalar Günü rotasında yer alıyor.

Kiva

Kiva, Babalar Günü’nde Anadolu mutfağının zengin hafızasını modern sunumlarla deneyimlemek isteyenler için sıcak ve stil sahibi bir seçenek sunuyor. Mekan, binlerce yıllık yemek kültürünü özgün reçetelerle yeniden yorumluyor.

Zengin meze çeşitleri, meşe kömüründe pişen etler ve mevsimsel malzemelerle hazırlanan özel tabaklar Kiva’nın mutfak anlayışını ortaya koyuyor. Gelenekle yeniliği dengeli biçimde buluşturan mekan, özellikle farklı tatları aynı sofrada paylaşmayı seven aileler için uygun bir atmosfer yaratıyor.

Babalar Günü’nde klasik et restoranı çizgisinden biraz daha farklı ama yine güçlü bir sofra arayanlar için Kiva dikkat çekiyor. Samimi atmosferi, Anadolu lezzetleri ve modern dokunuşlarıyla mekan, bu özel günü anlamlı bir yemek deneyimine dönüştürüyor.

Günaydın

Et konusunda Türkiye’nin en bilinen markalarından Günaydın, Babalar Günü’nde güçlü ve klasik bir sofra arayanlar için geniş seçenekler sunuyor. Kasap & steakhouse, köfte & döner ve kebap konseptleriyle farklı damak zevklerine hitap eden mekan, et sever babalar için güvenilir bir rota oluşturuyor.

Günaydın Steakhouse menüsünde Dallas Steak, New York Steak Dry, T-Bone Steak, Steak Spaghetti ve Kuzu Kafes gibi imza lezzetler öne çıkıyor. Kebap konseptinde ise Adana kebap, dürüm beyti, karışık ızgara ve kuzu çöp şiş gibi klasikler dikkat çekiyor. Taze salatalar, katmer ve havuç dilim baklava da sofrayı tamamlıyor.

Babalar Günü’nde bol seçenekli, doyurucu ve klasik bir et deneyimi arayanlar için Günaydın güçlü bir alternatif sunuyor.

Eğlenmeyi Seven Babalara

Chalet Garden

Swissôtel Chalet Garden, Babalar Günü’nde müzikle iç içe bir açık hava deneyimi arayanlar için özel bir program sunuyor. Yol Project’in keyifli sahnesiyle gerçekleşecek Babalar Günü programı, yemeği ve müziği aynı atmosferde buluşturuyor.

İstanbul’un kalbinde, doğayla çevrili konumuyla Chalet Garden, yaz akşamlarını güçlü bir konser deneyimine dönüştürüyor. “Chalet Garden Yaz Konserleri” serisi kapsamında ağırladığı özel sanatçılarla sezon boyunca dikkat çeken mekan, Babalar Günü’nde de enerjisi yüksek bir buluşma noktası oluyor.

Aileyle birlikte yemek yiyip ardından canlı müzikle gecceye devam etmek isteyenler için Chalet Garden ideal bir seçenek. Ferah açık hava atmosferi, güçlü sahne programı ve Swissôtel dokunuşu, Babalar Günü kutlamasına dinamik bir karakter kazandırıyor.

16 Roof

16 Roof, Babalar Günü hafta sonunda müzik ve Boğaz manzarasını bir araya getiren özel bir deneyim sunuyor. 21 Haziran’da DJ & Friends konsepti kapsamında Gwen De Lien’e Mert Harmankaya ve Ümit Akdeniz eşlik ediyor.

İstanbul’un en etkileyici seyir noktalarından biri olan 16 Roof, panoramik Boğaz manzarasıyla özellikle yaz akşamlarında güçlü bir atmosfere sahip. Pazar günlerine özel müzik programı, mekanı yalnızca bir yemek noktası olmaktan çıkarıp şehir ritmini yakalayan bir buluşma alanına dönüştürüyor.

Babalar Günü’nü klasik bir yemek planının ötesine taşımak isteyenler için 16 Roof dikkat çekici bir seçenek. Şık teras atmosferi, DJ performansları ve Boğaz’a karşı yükselen müzik, eğlenmeyi seven babalar için güçlü bir kutlama alternatifi sunuyor.

The Populist

The Populist, Babalar Günü’nü müzik, enerji ve sosyal atmosferle kutlamak isteyenler için eğlenceli bir program hazırlıyor. Yapı Kredi bomontiada şubesinde Father & Daughter konseptiyle DJ kabininde Soulbrother & Nisa yer alıyor. Galataport şubesinde ise Father & Son konseptiyle Burak Süsoy ve oğlu Alp Süsoy performans sergiliyor.

Müziğin temposunu gastronomiyle birleştiren The Populist, İstanbul’un en dinamik buluşma noktalarından biri. “%100 müzik, %100 eğlence” mottosuyla hazırlanan program, Babalar Günü’ne daha genç, hareketli ve keyifli bir yorum getiriyor.

Klasik kutlama planlarından uzaklaşıp babasıyla birlikte müzik dolu bir gün geçirmek isteyenler için The Populist güçlü bir seçenek oluşturuyor. Bomontiada ve Galataport atmosferi, bu özel günü şehir enerjisiyle buluşturuyor.

Şık Sofralarda Buluşmak İsteyen Babalara

Frankie

Galataport İstanbul’da yer alan Frankie, Babalar Günü’nü Boğaz manzarası, şık teras atmosferi ve MediterrAsian menüsüyle kutlamak isteyenler için rafine bir seçenek sunuyor. Yerel malzemeleri ve Akdeniz’in özel ürünlerini Asya teknikleriyle buluşturan mutfak anlayışı, mekana özgün bir lezzet dili kazandırıyor.

Frankie’de yemek deneyimi yalnızca tabaklarla sınırlı kalmıyor. New jazz, nu soul, Latin ezgileri ve elektronik müzik dokunuşlarıyla şekillenen müzik atmosferi, gecce ilerledikçe daha hareketli bir ritme dönüşüyor. Bu yönüyle mekan, Babalar Günü akşamını hem şık hem eğlenceli geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

Boğaz’ın en özel noktalarından birinde yer alan terası, modern menüsü ve sosyal enerjisiyle Frankie, klasik kutlamalardan daha stil sahibi bir alternatif arayanlar için öne çıkıyor.

Ulus 29

Ulus 29, Babalar Günü’nde Boğaz manzarası, şık yemek deneyimi ve gecceye uzanan eğlence atmosferiyle öne çıkan adreslerden biri. Ferah oturma alanları ve güçlü manzarası, mekana özel gün kutlamaları için etkileyici bir fon yaratıyor.

Mekanın açık pişirme alanı, misafirlere mutfaktaki hazırlık sürecini izleme fırsatı sunuyor. Bu detay, Ulus 29 deneyimini daha dinamik ve canlı hale getiriyor. Menüdeki özel lezzetler, şeflerin titiz çalışmalarıyla hazırlanıyor ve her tabak özenli bir sunumla masaya geliyor.

Babalar Günü yemeğini yalnızca yemekle sınırlamak istemeyenler için Ulus 29 güçlü bir seçenek oluşturuyor. Yemek sonrası club kısmındaki müzikler, gecceyi daha uzun ve keyifli bir kutlamaya dönüştürüyor.

Inari Omakase

Babalar Günü’nde Japon mutfağını rafine bir deneyimle keşfetmek isteyenler için Inari Omakase özel bir alternatif sunuyor. 2012 yılında Kuruçeşme’de açılan mekan, yerel ürünleri Japon mutfağının geleneksel lezzetleriyle birleştiren özgün vizyonuyla dikkat çekiyor.

Inari Omakase’de mekan tasarımından menüye kadar her detay, bütüncül bir restoran deneyimi yaratmak üzere kurgulanıyor. Japon yaşamının geleneksel çizgisine modern bir yorum getiren konsept, özellikle sushi ve Japon mutfağını seven babalar için etkileyici bir kutlama seçeneği sunuyor.

“Tercih şefin” yaklaşımıyla şekillenen omakase deneyimi, Babalar Günü’nü daha kişisel ve farklı bir lezzet yolculuğuna dönüştürüyor. Klasik kutlama sofralarından uzak, rafine ve özel bir deneyim arayanlar için Inari Omakase güçlü bir tercih oluyor.

Sunset Grill & Bar

Sunset Grill & Bar, Babalar Günü’nü Boğaz manzarası eşliğinde rafine bir yemek deneyimiyle kutlamak isteyenler için İstanbul’un en ikonik adreslerinden biri. Ulus Parkı’ndaki konumu, gün batımından geceye uzanan atmosferi ve güçlü mutfak kimliğiyle mekan, özel günlere yakışan bir deneyim sunuyor.

1994’ten bu yana İstanbul fine dining sahnesinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Sunset, Türk, Japon, Kaliforniya ve Akdeniz mutfaklarını dengeli bir çizgide buluşturuyor. Sushi bar kültürünü İstanbul’a taşıyan öncü adreslerden biri olması da mekanın gastronomi tarihindeki yerini güçlendiriyor.

Babalar Günü akşamında yemek sonrası ritmini yükseltmek isteyenler için After Sunset atmosferi de dikkat çekiyor. İmza kokteyller, premium içki seçkisi ve Boğaz’a karşı DJ performansları, Sunset’i şık ve çok katmanlı bir kutlama adresine dönüştürüyor.

Paper Moon

Paper Moon, Babalar Günü’nde İtalyan mutfağının klasik ve sofistike yorumunu tercih edenler için İstanbul’un en köklü adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. 1996 yılından bu yana Etiler Akmerkez’de hizmet veren mekan, yıllardır değişmeyen kalite anlayışıyla dikkat çekiyor.

İtalya’dan sonra ilk şubesini İstanbul’da açan Paper Moon, şehirde İtalyan restoran kültürünün güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Sofistike iç mekan tasarımı, dingin atmosferi ve özenli servis anlayışı, özel gün yemekleri için ideal bir ortam yaratıyor.

Şef Giuseppe Pressani liderliğindeki mutfak, İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerini geleneksel çizgisine sadık kalarak sunuyor. Babalar Günü’nde sakin, zarif ve zamansız bir yemek planı yapmak isteyenler için Paper Moon güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Da Mario

Da Mario, Babalar Günü’nde İtalyan mutfağını sıcak ve klasik bir atmosferde deneyimlemek isteyenler için İstanbul’un en özel adreslerinden biri. 1993 yılından bu yana hizmet veren mekan, İstanbul’un ilk İtalyan restoranlarından biri olarak gastronomi hafızasında güçlü bir yere sahip.

Taze ev yapımı makarnalar, odun fırınında pişen pizzalar, Akdeniz mutfağından ilham alan salatalar ve zengin şarap seçenekleri Da Mario menüsünün öne çıkanları arasında yer alıyor. Her sezon yenilenen menü, mekanın klasik çizgisini güncel dokunuşlarla destekliyor.

Babalar Günü’nde ailece keyifli bir öğle ya da akşam yemeği planlamak isteyenler için Da Mario sıcak, kaliteli ve zamansız bir seçenek sunuyor. İtalyan mutfağını seven babalar için mekan, güvenilir ve şık bir tercih oluyor.

Parlé

Zorlu Center’da yer alan Parlé, Babalar Günü’nü Fransız stilinin modern yorumu eşliğinde kutlamak isteyenler için şık bir alternatif sunuyor. Parisian cafe ruhunu İstanbul’a uyarlayan mekan, Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından seçkin tatları kendine özgü bir yorumla misafirlerine sunuyor.

Parlé’nin atmosferi, hem açık hava alanları hem de ışıltılı iç mekanıyla özel gün kutlamalarına güçlü bir zemin hazırlıyor. Zorlu Center’ın sanat, moda ve yaşam enerjisiyle birleşen mekan, Babalar Günü planını daha şehirli ve stil sahibi bir deneyime dönüştürüyor.

Şef Sadık Ilgaz’ın mutfak yaklaşımı, klasik lezzetleri yenilikçi dokunuşlarla yorumluyor. Babalar Günü’nde zarif, modern ve keyifli bir yemek planı yapmak isteyenler için Parlé güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Izaka Terrace

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da yer alan Izaka Terrace, Babalar Günü’nü Boğaz manzarası ve yenilenen menüsüyle kutlamak isteyenler için şehrin ayrıcalıklı adreslerinden biri. Eşsiz İstanbul silüeti, şık ama samimi ambiyansı ve teras atmosferi, özel gün yemeklerine güçlü bir karakter kazandırıyor.

Head Chef Serhat Eliçora ve ekibi tarafından yenilenen menü, İstanbul’un çok katmanlı mutfak mirasını çağdaş bir bakışla yorumluyor. Farklı kültürlerden ilham alan tabaklar, mekanın panoramik manzarasıyla birleşerek bütüncül bir deneyim yaratıyor.

Babalar Günü’nde hem manzara hem lezzet hem de şehir merkezinde güçlü bir lokasyon arayanlar için Izaka Terrace dikkat çekiyor. Gün batımından akşam yemeğine uzanan bu deneyim, babalarla geçirilen zamanı daha özel hale getiriyor.

Babalar Günü’nde İstanbul, her tarza uygun kutlama alternatifi sunuyor. Brunch sofralarından et restoranlarına, Boğaz manzaralı şık mekanlardan müzikli programlara kadar şehirde seçenek çok geniş. Önemli olan, babanızın tarzına en uygun atmosferi seçmek ve bu özel günü birlikte geçirilen kaliteli zamana dönüştürmek.