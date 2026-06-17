Susona Bodrum’da Yunan Esintili Yaz Akşamları Başladı

Bodrum’da yaz sezonu hız kazanırken, gastronomi ve eğlenceyi aynı sofrada buluşturan deneyimler de dikkat çekmeye devam ediyor. Susona Bodrum, bu yaz her cuma akşamı misafirlerini Ege’nin zamansız ruhunu yansıtan özel bir buluşmaya davet ediyor. Ege’nin en güzel koylarından birinde konumlanan ve LXR Hotels & Resorts markasının Türkiye’deki tek oteli olma özelliğini taşıyan Susona Bodrum, sezon boyunca düzenleyeceği Greek Tavern gecceleriyle yaz akşamlarına farklı bir enerji katıyor.

Ezi Restaurant’ta gerçekleşen bu özel deneyim, Yunan mutfağının sevilen lezzetlerini canlı müzik eşliğinde bir araya getiriyor. Yunanistan’ın tanınan şeflerinden Yannis Manikis tarafından hazırlanan özel menü, Ege mutfağının karakteristik tatlarını modern dokunuşlarla yorumlarken, sahnede yer alan Yorgo Kertis ise performansıyla gecceye eşlik ediyor.

Ege Lezzetleri ve Canlı Müzik Aynı Sofrada Buluşuyor

Denize karşı kurulan sofralarda başlayan akşam, Ege mutfağının paylaşım kültürünü yansıtan lezzetlerle şekilleniyor. Özenle hazırlanan mezeler, günlük deniz ürünleri ve paylaşım tabakları masalara gelirken, canlı müzik performansları geccenin ritmini yükseltiyor.

Özellikle gün batımında başlayan deneyim, Bodrum’un eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir atmosfere dönüşüyor. Böylece misafirler yalnızca bir akşam yemeğine değil, müzik ve gastronominin iç içe geçtiği özel bir yaz buluşmasına katılıyor.

Geleneksel Taverna Kültürü Modern Bir Yorum Kazanıyor

Greek Tavern geceleri, geleneksel Yunan taverna kültüründen ilham alıyor. Ancak deneyim bununla sınırlı kalmıyor. Ezi Restaurant’ın zarif atmosferi, şef dokunuşlarıyla hazırlanan menüsü ve canlı performansları sayesinde klasik taverna anlayışı çağdaş bir yorumla yeniden hayat buluyor.

Geccenin ilerleyen saatlerinde yükselen tempo, spontane kutlamalar ve Ege'nin neşeli ruhu bu deneyimin önemli parçalarını oluşturuyor. Bu nedenle Greek Tavern, yalnızca gastronomi meraklılarının değil, Bodrum’da yaz akşamlarını farklı bir atmosferde geçirmek isteyenlerin de radarına giriyor.

Susona Bodrum Yaz Boyunca Misafirlerini Bekliyor

Bodrum’un lüks konaklama ve gastronomi destinasyonları arasında öne çıkan Susona Bodrum, yaz sezonu boyunca düzenlediği özel etkinliklerle misafirlerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Her cuma gerçekleşen Yorgo Kertis ile Greek Tavern gecceleri de bu deneyimlerin en dikkat çekici duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Lezzetin, müziğin ve paylaşım kültürünün aynı masada buluştuğu bu özel konsept, Ege'nin sıcak ruhunu Bodrum geccelerine taşıyor. Yaz boyunca devam edecek Greek Tavern gecceleri, Ezi Restaurant’ta unutulmaz akşamlar yaşamak isteyenleri bekliyor.