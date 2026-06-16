Yazın En Keyifli Açık Hava Konserleri Chalet Garden’da Devam Ediyor!

Yaz akşamlarının en keyifli buluşmalarından biri bu sezon Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Chalet Garden’da gerçekleşiyor. Doğayla iç içe atmosferi, açık hava konsepti ve güçlü sanatçı kadrosuyla dikkat çeken Chalet Garden Yaz Konserleri, İstanbul’da müzikseverleri yıldızların altında unutulmaz geccelere davet ediyor.

Şehrin merkezinde olmasına rağmen doğanın içinde hissettiren Chalet Garden, yaz boyunca farklı müzik türlerinden sevilen isimleri ağırlayacak. Canlı performanslar, özel gastronomi deneyimleri ve açık havanın enerjisi aynı sahnede buluşacak.

Chalet Garden’da Yaz Boyunca Müzik Hiç Durmayacak

Chalet Garden Yaz Konserleri, yalnızca konser deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda müzik, lezzet ve sosyalleşmeyi bir araya getiren özel bir yaz buluşması yaratıyor.

Her konser gecesinde misafirler, Swissôtel’in yüksek hizmet kalitesi eşliğinde canlı performansların enerjisini deneyimleme fırsatı buluyor. Açık havada gerçekleşen etkinlikler, yaz akşamlarına farklı bir atmosfer katıyor.

Özenle hazırlanan yiyecek ve içecek seçenekleri ise konser deneyimini tamamlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.

19 Haziran'da Sahne Fettah Can’ın

Serinin açılışını, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Fettah Can yapıyor. Dillerden düşmeyen hitleri ve aşk şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 19 Haziran’da Chalet Garden sahnesinde olacak.

“Aşkın Bana Yakıştığı Kadar”, “Boş Bardak”, “Mandalinalar” ve daha birçok sevilen şarkının sahibi Fettah Can, yaz konserleri geccesinde müzikseverlerle buluşacak.

Açık havada gerçekleşecek bu özel performans, sezonun en dikkat çeken konserlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Yaz Konserlerinin Devamında Güçlü İsimler Var

Chalet Garden Yaz Konserleri kapsamında sahne alacak isimler yalnızca Fettah Can ile sınırlı değil.

21 Haziran’da Yol Project, Babalar Günü’ne özel repertuvarıyla sahneye çıkacak. Anadolu’nun sevilen ezgilerini modern yorumlarla buluşturan grup, dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunacak.

26 Haziran’da ise Türk müziğinin güçlü yorumcularından Leman Sam, unutulmaz şarkılarıyla Chalet Garden sahnesinde olacak. Sanatçının yıllardır hafızalara kazınan eserleri, yaz akşamına eşlik edecek.

İstanbul’un Kalbinde Açık Hava Konser Deneyimi

Son yıllarda açık hava konserlerine olan ilgi hızla artıyor. Bu noktada Chalet Garden, konumu ve atmosferiyle öne çıkıyor. Şehrin merkezinde yer almasına rağmen doğayla çevrili yapısı sayesinde misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor.

Canlı performanslar, açık hava atmosferi, seçkin gastronomi deneyimi ve yıldızların altında geçirilen saatler, Chalet Garden Yaz Konserleri’ni sezonun dikkat çeken etkinlikleri arasına taşıyor.

Yaz boyunca müzikle dolu akşamlar geçirmek isteyenler için Chalet Garden, İstanbul’un en özel buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Mekan: Chalet Garden

Kapı Açılış: 17.00

Konser Saati: 21.00

Line-Up:

• 19 Haziran – Fettah Can

• 21 Haziran – Yol Project (Babalar Günü Özel)

• 26 Haziran – Leman Sam

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon:

[email protected]

+90 543 326 81 11