Da Mario İstinyePark’ta Champagne Geccesi Hafızalarda Yer Etti

Da Mario İstinyePark, 16 Haziran akşamı gastronomi dünyasının dikkat çeken buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Chef Maurizio Morelli’nin bu özel gecce için hazırladığı menü ve Meltem Zeynep Coşkun’un kürasyonunu üstlendiği eşleşmeler, davetlilere Champagne bölgesinin gastronomi kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

İstanbul’un seçkin gastronomi adreslerinden Da Mario İstinyePark, Fransa’nın dünyaca ünlü Champagne bölgesinden ilham alan özel bir davetle misafirlerini ağırladı. Gastronomi tutkunları, iş ve cemiyet hayatından isimler ile lezzet meraklılarının bir araya geldiği gecce, deneyim odaklı kurgusuyla öne çıktı.

Chef Maurizio Morelli’den Champagne Esintili Özel Menü

Gece boyunca servis edilen menü, Chef Maurizio Morelli’nin imzasını taşıdı. Morelli, Champagne bölgesinin gastronomik mirasını İtalyan mutfağına özgü rafine dokunuşlarla yorumladı. Her tabak, malzeme seçiminden sunumuna kadar titizlikle kurgulandı.

Özel olarak hazırlanan menü, davetlileri lezzet odaklı bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda Champagne kültürünün karakteristik özelliklerini de sofralara taşıdı. Katılımcılar, her servisle birlikte farklı tat katmanlarını keşfetme imkânı buldu.

Meltem Zeynep Coşkun İmzalı Eşleşmeler Gecceye Damga Vurdu

Etkinliğin dikkat çeken detaylarından biri de Meltem Zeynep Coşkun tarafından hazırlanan özel eşleşmeler oldu. Menüyle uyum içinde kurgulanan seçkiler, servis edilen lezzetlerin karakterini ön plana çıkardı.

Her eşleşme, gastronomi deneyimini bir adım ileri taşırken Champagne bölgesinin zarif ve sofistike yapısını da yansıttı. Bu özenli yaklaşım, davetlilerden tam not aldı.

Sınırlı katılımla gerçekleşen davet, gastronomi dünyasının öne çıkan buluşmaları arasında yerini aldı. Da Mario İstinyePark’ın sıcak atmosferi ve özenle hazırlanan organizasyonu, gecceye katılan misafirlerin beğenisini kazandı.

Lezzet, kültür ve paylaşımı aynı sofrada buluşturan etkinlik, Champagne bölgesinin gastronomi mirasını İstanbul’a taşırken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Da Mario İstinyePark, gerçekleştirdiği özel davetlerle gastronomi dünyasında fark yaratmaya devam ediyor.