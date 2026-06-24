Ritmi Yükselten Mekanlar: İstanbul’da Bu Hafta Sonu Nereye Gitmeli?

Yaz sezonu İstanbul'da tüm enerjisiyle devam ederken şehir, yine müzikle gastronomiyi aynı masada buluşturan güçlü programlara ev sahipliği yapıyor. Boğaz'a karşı gün batımından başlayan buluşmalar, gece yarısına kadar uzanan DJ performansları, canlı konserler, caz gecceleri ve özel menüler bu hafta sonu da İstanbul'un sosyal hayatını hareketlendiriyor.

Bir yanda yıldızların altında gerçekleşen açık hava konserleri, diğer yanda şehrin en iyi manzaralarına karşı hazırlanan yaratıcı kokteyller ve şef imzalı tabaklar... İstanbul'un en dikkat çeken mekanları, yalnızca eğlence sunmuyor; aynı zamanda yaşam tarzına dönüşen deneyimler yaratıyor.

Bu hafta sonu rotanızı belirlemeden önce İstanbul'un ritmini yükselten adreslere birlikte göz atalım.

After Sunset'te Hafta Sonu Ritmi Zirveye Çıkıyor

İstanbul geccelerinin en ikonik adreslerinden biri olan After Sunset, bu hafta sonu da Boğaz'ın büyüleyici atmosferini güçlü müzik programlarıyla buluşturuyor. Sunset Grill & Bar'ın yıllardır şehrin gastronomi sahnesine yön veren çizgisini eğlenceyle tamamlayan mekan, yaz sezonunun en hareketli hafta sonlarından birine hazırlanıyor.

26 Haziran Cuma akşamı saat 22.00'de DJ kabininde Ezgi Hocaoğlu yer alıyor. Modern elektronik müzik seçkileri ve yüksek enerjili performanslarıyla tanınan Hocaoğlu, gecce boyunca tempoyu yukarı taşımaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamı ise sahne Aydın ve Evren Katırcıoğlu ikilisinin oluyor. Özellikle Evren Katırcıoğlu'nun melodik geçişleri ve güçlü ritim kurgusu, After Sunset atmosferiyle kusursuz bir uyum yakalıyor.

Müziğin yanı sıra bu sezon yenilenen kokteyl menüsü de mekanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Klasik tariflerin modern yorumları ve yaz aylarına özel hazırlanan ferah seçenekler, gecce boyunca deneyimi tamamlıyor. Sunset'in mutfak ekibinin hazırladığı imza lezzetlerle birleşen bu atmosfer, After Sunset'i yalnızca bir gece mekanı olmaktan çıkarıyor.

Boğaz manzarası, rafine servis anlayışı, güçlü müzik programı ve yenilenen kokteyl seçkisiyle After Sunset, hafta sonunu şık ve enerjik bir atmosferde geçirmek isteyenler için listenin üst sıralarında yer alıyor.

BİZ İstanbul'da Caz ve Gastronomi Aynı Sahneyi Paylaşıyor

Pera'nın kültürel mirasını modern gastronomi anlayışıyla buluşturan BİZ İstanbul, bu hafta sonu caz severler için özel bir program hazırlıyor. Mekan, canlı performanslarıyla yalnızca müzik tutkunlarını değil, aynı zamanda iyi yemek ve güçlü atmosfer arayan misafirleri de ağırlıyor.

26 Haziran Cuma akşamı Eylül Ergün sahne alırken, 27 Haziran Cumartesi günü Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke ikilisi cazın zarafetini BİZ İstanbul'a taşıyor. Tarihi dokunun hissedildiği atmosferde gerçekleşen performanslar, akşamı sıradan bir yemek deneyiminden çok daha fazlasına dönüştürüyor.

Mutfak tarafında ise mekanın yaratıcı yaklaşımı dikkat çekiyor. Dana kaburga ve istiridye mantarıyla hazırlanan özel pide, geleneksel lezzetleri çağdaş yorumlarla buluşturuyor. Taş fırından çıkan hamurun dokusu ve güçlü aromalar, tabakta dengeli bir bütünlük oluşturuyor.

Tatlı bölümünde ise orman meyveli tart öne çıkıyor. Fransız pastacılık tekniklerinden ilham alan tatlı, Türk kahvesi notalarıyla farklı bir karakter kazanıyor. Taze meyvelerin canlı aromaları ise finali hafif ve zarif bir noktaya taşıyor.

Canlı caz performansları, özenli mutfak yaklaşımı ve tarihi atmosferiyle BİZ İstanbul, bu hafta sonu şehirdeki en özel buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Chalet Garden'da Yaz Boyunca Müzik Hiç Durmuyor

Swissôtel The Bosphorus'un yemyeşil bahçesinde konumlanan Chalet Garden, bu hafta sonu İstanbul'un en yoğun programlarından birine ev sahipliği yapıyor. Açık havada müzik deneyimini gastronomiyle buluşturan mekan, yaz sezonunun en güçlü etkinlik adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hafta sonunun en özel buluşmalarından biri ise 27 Haziran akşamı gerçekleşecek olan Leman Sam konseri. Türk müziğinin en güçlü ve en özel seslerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını Chalet Garden sahnesine taşıyor. Duyguyu yalın ama etkileyici yorumuyla dinleyiciye geçiren Leman Sam, açık havada gerçekleşecek bu özel performansla yazın en unutulmaz konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Saat 17.00'de kapıların açıldığı etkinlikte konser 21.00'de başlıyor ve gecce boyunca Chalet Garden'ın büyüleyici atmosferi müziğe eşlik ediyor.

27 Haziran'da gerçekleşecek Craft Brew Fest, gün boyu sürecek müzik ve gastronomi programıyla dikkat çekiyor. Islandman, Barış Demirel, Karbo + Zonderic, Ollie ve DJ Bey'in sahne alacağı festival, İstanbul'un festival ruhunu şehrin merkezine taşıyor. Atölyeler, tadım etkinlikleri ve craft bira deneyimleri gün boyunca devam ederken Swissôtel şeflerinin hazırladığı özel menüler de etkinliğe gastronomik bir boyut kazandırıyor.

Festival atmosferinin hemen ardından 28 Haziran akşamı sahne Fatih Erkoç'un oluyor. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan sanatçı, cazdan popa uzanan geniş repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Chalet Garden'ın en büyük avantajlarından biri, konser deneyimini restoran kalitesindeki gastronomi anlayışıyla birleştirmesi. Açık havada kurulan masalar, yıldızların altındaki sahne ve Swissôtel kalitesiyle hazırlanan menüler, gecceyi çok daha özel hale getiriyor.

Şehrin merkezinden uzaklaşmadan festival ruhunu yaşamak isteyenler için Chalet Garden, bu hafta sonunun en güçlü adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Frankie İstanbul Yazın En Güçlü Buluşma Noktalarından Biri Oluyor

Galataport İstanbul'un en dikkat çeken adreslerinden Frankie, yaz sezonuna yeni şefi Hakan Çabuk ve yenilenen menüsüyle iddialı bir giriş yaptı. Bu hafta sonu ise gastronomi ve eğlenceyi bir araya getiren atmosferiyle yine şehrin en çok konuşulan mekanları arasında yer alıyor.

Cuma ve cumartesi geceleri saat 22.00'den sonra DJ kabininde Kaan Demiral yer alıyor. Boğaz'a hakim geniş teras, gün batımından itibaren yükselen enerjiyle birlikte İstanbul'un en hareketli buluşma noktalarından birine dönüşüyor.

Frankie'nin yeni döneminde mutfak tarafı da en az müzik kadar dikkat çekiyor. Şef Hakan Çabuk'un hazırladığı menüde Akdeniz mutfağının yalın karakteri, Asya teknikleriyle yeniden yorumlanıyor. Akya Pastırma, Karides ve Kalamarlı Limonlu Orzo ile Urla Enginar Çiçeği gibi tabaklar menünün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Paylaşım kültürünü merkezine alan yeni menü, sosyal yemek deneyimini güçlendiriyor. Masaya gelen her tabak, hem görsel hem de lezzet açısından güçlü bir karakter taşıyor.

Boğaz manzarası, yaratıcı kokteyller, yeni menü ve gece boyunca devam eden DJ performanslarıyla Frankie, hafta sonu planlarında üst sıralarda yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

The Populist'te Şehrin Ritmi Hiç Düşmüyor

İstanbul'un en dinamik sosyal yaşam noktalarından biri olan The Populist, bu hafta sonu hem Bomontiada hem de Galataport şubelerinde güçlü bir müzik programı sunuyor.

Bomontiada'da 26 Haziran geccesi Erc Erb, 2000'ler temalı özel performansıyla nostalji ve enerjiyi aynı sahnede buluşturuyor. 27 Haziran Cumartesi günü ise DJ kabininde Levent Şen yer alıyor.

Galataport tarafında ise hafta sonu temposu üç gün boyunca devam ediyor. 26 Haziran'da Gökhan Şen, 27 Haziran'da 7-Erhan ve 28 Haziran'da Maya & Taner performanslarıyla mekanın enerjisini yükseltiyor.

The Populist'in başarısının arkasında yalnızca müzik programı yer almıyor. Mekan aynı zamanda craft bira kültürünü güçlü gastronomiyle birleştiren yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Geniş bira seçkisi, paylaşım tabakları ve rahat atmosfer, uzun sohbetler için ideal bir ortam yaratıyor.

Farklı müzik türlerini aynı çatı altında buluşturan programı sayesinde The Populist, hafta sonu boyunca İstanbul'un en hareketli sosyal buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

16 Roof'ta Boğaz'a Karşı Müzik ve Gastronomi Buluşuyor

Swissôtel The Bosphorus'un ikonik mekanlarından 16 Roof, bu hafta sonu da İstanbul siluetine karşı unutulmaz akşamlar sunmaya hazırlanıyor. Şehrin en etkileyici panoramik manzaralarından birine sahip olan mekan, gastronomi ve eğlenceyi aynı deneyimde buluşturuyor.

26 Haziran Cuma akşamı DJ kabininde Orkun Bozdemir yer alıyor. Elektronik müzik sahnesinin sevilen isimlerinden biri olan Bozdemir, Boğaz'a karşı uzayan geceye güçlü bir soundtrack hazırlıyor. 27 Haziran Cumartesi günü ise Gwen De Lien performansıyla tempo yükselmeye devam ediyor.

16 Roof'un mutfak anlayışı da mekanın en güçlü taraflarından biri. Akdeniz mutfağından ilham alan menü, modern tekniklerle yeniden yorumlanıyor. Şef ekibinin hazırladığı tabaklar, panoramik manzarayla birleştiğinde deneyim daha da etkileyici hale geliyor.

Bar bölümünde ise dünyanın farklı bölgelerinden seçilen şaraplar, premium içki seçenekleri ve yaratıcı kokteyller öne çıkıyor. Gün batımında başlayan deneyim, gecce ilerledikçe canlı DJ performanslarıyla farklı bir enerji kazanıyor.

İstanbul'u yukarıdan izlemek, iyi müzik dinlemek ve güçlü gastronomi deneyimi yaşamak isteyenler için 16 Roof, bu hafta sonunun en güçlü adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.