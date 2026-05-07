Suyah ile yazın ritmi başlıyor

Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts bünyesinde yer alan Suyah 16 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Ege’de lüksün rafine yorumunu gastronomi, sahil ve yaşam tarzıyla buluşturan Susona Bodrum, sezonun en dikkat çekici açılışlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Suyah, açılışını Bodrum’un ikonik mekanlarından Yula ile gerçekleştirdiği özel iş birliğiyle kutluyor. “Ege’nin Uyanışı” temasıyla kurgulanan bu etkinlik, 16 Mayıs’ta 12.00 – 20.00 saatleri arasında gün ışığından gün batımına uzanan katmanlı bir deneyim sunacak.

Suyah Yula ile buluşuyor: Ege’nin gün boyu ritmi

Açılış programı gün boyunca yükselen bir akışla ilerleyecek. Erkan Demirci’nin live setiyle başlayan müzik yolculuğu, Vlad zadarika ’nın Balcony of Love performansıyla devam edecek . Moulin Rouge dans gösterisi günün enerjisini yükseltirken Ali Bakır’ın perküsyon eşliğindeki DJ seti ritmi derinleştirecek.

Gün batımına yaklaşırken Kamer Kaya’nın saksafon performansı atmosferi yumuşatırken, David Saboy’un “Golden Hour” seti günü güçlü bir enerjiyle hafızalara kazıyacak.

Gün ışığının en seçkin hali: Suyah

Havuz ve denizin buluştuğu noktada konumlanan Suyah, benzersiz tasarımlı havuzu ve mavi bayraklı deniziyle Bodrum’da gün boyu yaşnan deneyime yeni bir perspektif kazandırıyor.

Özel kabana alanları, kişiselleştirişmiş servis yaklaşımı ve denize doğrudan erişim imkânı ile Suyah, sosyal ve dinamik atmosferi rafine bir deneyimle buluşturuyor. Gün boyu süren bu akış, her misafirin kendi ritmini yaratabileceği bir yaz deneyimine dönüşüyor.

Susona deneyimi Suyah ile genişliyor

Suyah’ın açılışıyla birlikte Susona Bodrum’un gastronomi, beach ve well-being dünyası sezon boyunca yeniden hayat buluyor. Executive Şef Kaan Yıldırım liderliğindeki mutfaklar, Ege’den ilham alan lezzetleri modern tekniklerle yorumlarken, geniş iskelesi etrafında şekillenen deneyimler günün farklı anlarına yayılan rafine bir yaşam akışı sunuyor.

Bu sezon Susona, yalnızca gastronomi ve havuz ile denize uzanan iskelesi etrafında kurgulanan yaşamıyla değil, iyi yaşamı merkeze alan bütüncül bir ritimle de misafirlerini karşılıyor. "Wellbeing" programının kalbinde ise Vlad Zadiraka’nın küratörlüğünde şekillenen özel bir akış yer alıyor. Gün doğumundan gün batımına uzanan bu yolculukta; "Qigong" seansları, "sound healing" ritüelleri, nefes çalışmaları ve yoga pratikleri, zihinsel ve bedensel dengeyi yeniden kuran yenileyici bir deneyim sunuyor.

Doğanın ritmiyle senkronize ilerleyen bu deneyim, Suyah’ın enerjisiyle birleşerek Susona’yı yalnızca bir destinasyon değil, günün akışını yeniden tanımlayan bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Suyah’a rezervasyon için; 0 (538) 544 87 47