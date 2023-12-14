Yılbaşının gusto detayları: Da Mario’da Festive Menü!

İtalyan Mutfağı dendiğinde akan suları durduranlardanım ben. Şehirde gerçek bir İtalyan deneyimi yaşamak istiyorsanız Da Mario’nun İstinyePark şubesini kesinlikle denemelisiniz. 1993 yılında aramıza katılan Da Mario, Etiler şubesiyle uzun yıllardır konuklarının damaklarına imzasını atıyordu. İkinci şubesini de İstinyePark içinde açan Da Mario, ilk adımda sizi bu şıklığın bir parçası haline getiren bir dünya yaratıyor. - @damarioist

İstinyePark’ın dış meydan alanında, dünyaca ünlü markaların arasına konumlanan Da Mario için hem kendi halinde hem de ihtişamlı diyebiliriz. Yılbaşı ruhu ve ışıltısıyla da birleşen Da Mario; kapıdan girdiğiniz anda sizi etkisi altına almayı başaranlardan. Merdivenlerden çıkıyorsunuz ve detayları incelikle düşünülen bir mekanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Dekorasyonu minimal bir ihtişamı gözler önüne seren cinsten; Da Mario’nun barı göz kamaştırıyor. Girdiğiniz anda sizi kocaman bir çam ağacı karşılıyor. Farklı alanlarıyla her köşede sadelikle donatılmış bir şıklık bekliyor sizi. İtalyan hükümeti tarafından verilen ve dünyanın dört bir yanındaki İtalyan restoranlarının servis, lezzet ve kalite standartlarını belirleyen “İtalyan Konukseverliği’’ ödülüne sahip bir mekan. Da Mario. İtalyan tarzı yeme-içme kültürünü İstanbul’da İtalyan geleneklerine uygun bir şekilde yaşatıyor…

Festive Menü’yi ilk kez biz denedik!

Yılbaşının gastronomik detaylarına bayılıyorum! 15 Aralık Cuma gününden itibaren Da Mario Etiler ve İstinyePark şubelerinden yılbaşına özel olarak hazırlanan Festive Menü servis edilmeye başlayacak. 15 Ocak tarihine kadar da bu özel menüyü Da Mario konukları deneyimleyebilecek. Herkesten önce Festive Menü’yü ilk kez biz deneyimledik; hem de mekanın başarılı şefi sevgili Tuncer Akma - @cheftuncer ile birlikte. Akma, tam 19 yıldır Da Mario mutfağında; artık mekanla tam anlamıyla bir bütün olmuş durumda diyebiliriz. İşini aşkla yapan, her lezzetine tutkusunu katan ve ekip çalışmasına çok önem veren bir şef. Festive Menü’yü de bizler için özenle hazırladı ve birlikte harika bir tadım yaptık.

İtalyan tatlarıyla dolu bir Festive Menü!

Gelelim Festive Menü’de bizi nelerin beklediğine..

Somon Carpaccio; sofraya ilk gelen ve gelir gelmez renkleriyle büyüleyen bir başlangıç. Taze Norveç Somon’undan hazırlanan Carpaccio; elma sirkesi, bıldırcın yumurtası, somon havyarı, karnabahar, dereotu ve yeşil elmayı buluşturan bir tabak. Fresh tatları tercih edenler için harika bir başlangıç.

Sofraya ikinci sırada gelen lezzet ise şahsen benim favorim oldu! Mascarpone ve Kestane Mantarlı Ravioli; masaya daha gelmeden kokusuyla bile büyülemeyi başaranlardan. Bir Trüf mucizesi de diyebiliriz kendisi için. Ravioli ve tüm makarnaların hamurunu da mutfakta kendileri hazırlıyorlar; tazeliği ve doğallığı ağızda dağılan aromasıyla buluşunca tam olarak keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Ana yemeklerde ise gerçek anlamda bir sanat eseri çıkıyor karşımıza! Brasato di mango alla bira; Dana Yanak! Ama bildiğiniz ve alıştığınız seçeneklerinden çok yenilikçi ve farklı bir yorumla geliyor sofranıza; yaklaşık 4 - 5 saat kırmızı birada pişiriliyor. Taze sebzelerin suyu da bu pişirme aşamasına eşlik ediyor ve her lokmasına lezzet katıyor. Etin yanında gördüğünüz sos ise Taze Kestane Püresi! Dana Yanak’ın altında ise Savoy Lahanası ve soğanı soteleyerek hazırladıkları enfes bir eşlikçi lezzet bulunuyor. Tüm detayları tek çatalda buluşturup, damağınızda bir şölene dönüştürmenizi kesinlikle öneririz!

Festive Menü’nün son dokunuşu ise zarif ve etkileyici bir tatlı ile yapılıyor. Ev yapımı Kedidili ve Zabayon! Kedidilini tamamen kendileri yapıyorlar ve taptaze. Zabayon; yumurta, şeker ve tatlı şaraptan oluşan bir tatlı. Belirli bir ısıya gelene kadar bu malzemeleri karıştırıyorlarmış, üzerine de kakao serpiştirerek servis ediyorlar. Kedidilini bu karışıma batırarak yiyorsunuz ve damaklarınıza oldukça hafif bir kapanış yapıyor…

Kısacası…

Da Mario, her anıyla çok ayrıcalıklı hissettiriyor. Menüsünden servisine, ışıltısından şeflerine kadar… Mekanın şefi Tuncer Akma ise tam anlamıyla İtalyan lezzetlerini yorumlama uzmanı bir yetenek!

Festive Menü’yü kaçırmayın!

Rez için... Etiler: 0212 263 74 84 / İstinyePark: 0212 232 02 32