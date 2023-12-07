Keşfetmeniz gereken şık lezzet kaçamağı: Umus İstanbul

Küçükyalı sahilinde harika bir mekanın kapılarından girdim! Küçükyalı sahil bölgesine hakimseniz bilirsiniz; sahil boyunca ağırlıklı balık olmak üzere birçok mekan yer alıyor. Geneline baktığınızda da oldukça şatafatlı, büyük mekanlar bunlar. İşte bu sırada daha içeri girmeden, dışardan baktığınızda bile dikkat çeken bir mekan var: Umus İstanbul!

Bu civarlarda oturduğum için sürekli önünden geçtiğim ama bir türlü deneyimleyemediğim bir mekandı. Geçtiğimiz hafta Umus İstanbul'un kapılarından girdim sonunda! Yaz boyunca bahçesinde Ege sahilleri havası estiren Umus, kış moduyla da oldukça çekici bir mekan! Siyah çizgili camlarla kapatılmış oldukça geniş ve ferah br camekan. İçeri girdiğinizde sizi şaşırtacak ölçüde de şık bir mekan tasarlanmış. Her detayı ile özenle dekore edilmiş. Bir miktarda botanik havası var, bu çok hoşuma gitti! Etrafı yeşilliklerle, renkli çiçeklerle çevrilmiş bir serayı anımsattı bana; ama oldukça şık ve ışıltılı bir sera desek daha doğru olur.

Organizasyonlarınız için aklınızda bulunsun...

Umus'un üst katında özel organizasyonlarınız, şirket yemekleriniz, toplantılarınız, doğum günü organizasyonlarınız için iki farklı alanı var. Üst kattan gözüken sahil manzarasını da ortama kesinlikle harika bir hava katıyor. Alanlardan biri kalabalık bir yemek masası ve keyifli bir oturma alanından oluşuyor. Tabii bu alanları da ihtiyacınıza göre şekillendirebiliyorlar. Hem şık hem fonksiyonel diyebiliriz.. Diğer alan isi ilkine göre biraz daha geniş bir bölüm; bu alanın kendine özel bir barı bile mevcut. Hatta bu alanda dilerseniz canlı müzikli, eğlenceli organizasyonlar da yapılıyor. Bu konuda siz dışarıdan istediğiniz bir sanatçıyı da getirebiliyorsunuz; Umus ekibi de bu eğlenceli ambiyans için size yardımcı olabiliyor.

Umus İstanbul aynı zamanda çocuklu aileler için de oldukça ideal bir seçenek. İç mekanda bulunan bir oyunu alanı mevcut. Aileler sofralarda keyifle yemeklerini yerken, çocuklar da oyun alanında diledikleri gibi oynayabiliyorlar. Aklınızda bulunsun...

Gelelim lezzetlere..

Umus İstanbul'un bu karşı konulamaz şık cazibesinden sonra, tabii ki bir an önce sofraya oturmak istedik! Bu kadar adanmış ve emek harcanmış bir mekanın lezzet deneyiminin nasıl olacağını çok merak ediyorduk ki bu aşamada da Umus İstanbul'un şefi Ali Mayda devreye girdi! Gaziantepli bir şef kendisi; durum böyle olunca soframıza gelecek lezzetleri daha da merak etmeye başladık. Daha önce d.ream Restaurants bünyesinde bulunan Günaydın'da çalıştığını duyunca bizi daha da bir merak sardı açıkcası. Şef aslında uzun yıllar süren çalışma hayatı sonunda biraz ara vermek, dinlenmek, kendine vakit ayırmak istemiş. Daha sonra Umus projesini duyunca, çok sevdiği insanları da kıramayarak yeniden kendini mutfakta bulmuş. Şeflik işte gerçekten böyle bir tutku; "Bırakıyorum!" demekle pek bırakılmıyor. :) Zaten kendisinin de mutfağa, işine aşık bir şef olduğu gözlerinden bile belli oluyor.

Lezzetlerden favoriler..

Umus İstanbul tam anlamıyla keyifin yapılacağı bir mekan. Ambiyansı, dekoru, servisi ve arka fonda çalan müzikleriyle neşelenmeye de hüzünlenmeye de oldukça uygun! Ve tabii ki birbirinden lezzetli meze seçenekleriyle kendine hayran bırakanlardan. Antep usulü Kırma Zeytin, Yoğurlu Semizotu, Muhammara, Mor Sultan, Şakşuka, Havuç Tarator efsane; kesinlikle denemelisiniz.

Ara sıcaklardan ise tadı damağımızda kalan Pastırmalı Humus 'u kesinlikle denemelisiniz. Sizin istediğinize göre hem sıcak hem soğuk olarak servis edebiliyorlar; ama bizim önerimiz kesinlikle sıcak sıcak denemeniz!

Eritilmiş Antep Peyniri de kesinlikle ama kesinlikle denemeniz gerekenlerden! Hatta şefimiz Ali Mayda'da; "Kesinlikle tadına bakmalısınız, zaten anlayacaksınız. Damakları kimse aldatamaz!" şeklinde tanıttı bu nefis ara sıcağı bize. :)

Ana yemek seçimini de yine her zaman olduğu gibi şefe bıraktık ve soframıza daha gelmeden kokusuyla bizi büyüleyen bir tabak geldi! Adana Kebap ve Karski! Pamuk gibi yumuşacık...