2024 yılının seyahat trendleri belli oldu...

Geride bıraktığımız yıllarda hayatımıza giren bir çok seyahat trend oldu. Gezginler; Kuzey Kutbu maceraları, lüks yat gezileri ve hatta uzaya ilk turist gezisi gibi yapılacaklar listesindeki önemli anları işaretlemek için gökyüzüne, demiryollarına, yollara ve denizlere yöneldi...

2024'te gezginler kendileri için önemli olanı planlarının ön planına ve merkezine koyacak, olumlu etki bırakan daha derin deneyimlere, sevdikleriyle geçirilen zamana ve ödeme sonrasında uzun süre devam edecek sağlıklı yaşam anlarına değer verecek. Gideceğimiz yerleri dikkatle seçeceğiz, sessizliğin ve yıldızların tadını çıkarmak için hızımızı yavaşlatacağız, yeni ve ilginç yerlerde yemek tutkumuzun tadını çıkaracağız ve daha uzun yaşamamıza yardımcı olacak sağlıklı yaşam uygulamalarına kendimizi kaptıracağız!

Ve karşınızda; 2024'te dünyayı nasıl gördüğümüze rehberlik etmesi muhtemel seyahat trendleri...

Astro turizm; Astronomi elbette medeniyetin doğuşundan beri var olan bir çalışma alanıdır ve yıldızlara bakma eylemi uzun zamandır ruhu dinlendirici bir mucize kaynağı olmuştur.



Astronomi elbette medeniyetin doğuşundan beri var olan bir çalışma alanıdır ve yıldızlara bakma eylemi uzun zamandır ruhu dinlendirici bir mucize kaynağı olmuştur. Günümüzde toplum giderek genişleyen sanal dünyaya ne kadar derin düşerse, gerçek evrende de ufkumuzu genişletme ihtiyacını o kadar fazla hissediyoruz. Astro turizmi veya yıldız banyosu, astronomik olayları görmek amacıyla seyahat etme eylemidir; herhangi bir kirlilikten, kalabalıktan ve trafikten arındırılmış, yalnızca yukarıdaki gökyüzüne odaklanabileceğimiz ve saatlerce yıldızları seyredebileceğimiz topraklarda kaybolmak. Tepemizde yıldızlar, gezegenler ve takımyıldızlar var.

Ev takası; Akıllı gezginler giderek daha uzun süreler boyunca uzakta kalmak isterken, pandemi sonrası uzaktan işlerin artması, yurtdışında çalışmanın ve yaşamanın hiç bu kadar çekici olmadığı anlamına geliyor. Tatilin maliyeti artmaya devam ederken ev takası, pahalı otellere veya Airbnb'lere para harcamanın uygun fiyatlı bir alternatifi haline geliyor. Kanepede sörf ve ev takası kavramları onlarca yıldır mevcut olsa da, birkaç yeni ve şık platform, günümüzde ev takasının neye benzediğini yeniden tanımlıyor.

Kült film The Holiday'den ilham alan, trend olan #houseswap ve #homeswap etiketleri sırasıyla 23 ve 20 milyondan fazla görüntüleme topladı; kullanıcılar bu platformu evlerinin reklamını yapmak, benzer düşüncelere sahip akranlarını keşfetmek ve maceralarını belgelemek için bir araç olarak kullanıyor.

Tren istasyonlarında daha fazla kalacağız; Dünyanın dört bir yanındaki tren istasyonları, yolcuların kalıp vakit geçirebileceği şekilde tasarlanmadığından, genellikle mümkün olduğunca çabuk geçiliyor.

Günümüzde, seyahat gecikmeleri arttıkça ve ziyaretçiler daha fazla yerel deneyim istediklerinden, tren istasyonlarının gezginleri keşfedebilecekleri mağazalar, restoranlar ve barlarla karşılaması gerekiyor. Daha dinamik bir ziyaretçi deneyimi yaratmak amacıyla tarihi tren istasyonları, yeniden tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak kişiye özel yiyecek ve içecek sunumlarıyla yenileniyor.​​​​​​​​​​​​​​

Serinlemeye ihtiyaç var; Halkın büyük çoğunluğu için yaz tatilleri güneşi takip etmek, sıcaklığı aramak, cıvanın yükselişini ve kumlara çarpmasını izlemekle ilgiliydi. Ancak son yılların yoğun, rekor kıran sıcaklıkları nedeniyle pek çok kişi ters yönde seyahat etmeyi düşünüyor: Daha az kalabalık olmanın da fayda sağladığı ılıman destinasyonlarda "serinleme" rezervasyonu yapmak.​​​​​​​

Seyahatlerin rock yıldızı; Yıllar boyunca atletler ve sağlıklı yaşam guruları inzivaların en büyük başrolleriydi. Ancak rock yıldızları seyahatin yeni rock yıldızlarıdır.

Buna Swift Etkisi adını verin. Embark Beyond'un seyahat danışmanı Janel Carnero, destinasyon konseri işlerinin yüzde 50'den fazla arttığını ve bunun çoğunlukla Taylor Swift'in öncülüğünde gerçekleştiğini söylüyor. ABD'de Swift's Eras Tour biletleri binlerce dolara mal oluyordu ve hala bilet almak imkansızdı. Müzik tutkunları, en sevdikleri pop ikonlarının örneğin Amsterdam veya Milano'da performans sergilediğini izleyerek daha az ödeyebileceklerini ve daha unutulmaz bir deneyim yaşayabileceklerini fark ediyorlar. Pearl Jam, U2, Doja Cat ve Madonna gibi sanatçıların turları gezi programlarının temelini oluştururken, müzik festivalleri (Glastonbury'nin biletleri bir saatten kısa sürede tükendi) seyahat için önemli katalizörler olacak.​​​​​​​

Özel grupların seyahati; Pandemi sonrası arkadaş veya aile bir araya gelme ve ortak bir tatil deneyimine başlama arzusunda herhangi bir azalma belirtisi görünmüyor​​​​​​​. Bazıları grup seyahatinin pandemi sonrası zirveye ulaşacağını öngörse de, özel grup rezervasyonlarının baskın bir trend olmaya devam etmesiyle bunun kalıcı, olumlu bir etkisi olduğunu gördük​​​​​​​. 2024 yılında da bol bol aile gruplarını tatillerde göreceğiz. Sadece aile olarak düşünmeyelim; ömür boyu sürecek dostlukların yeniden alevleneceği bir yıla giriyoruz!

Sınırlar zorlanmaya hazır; 2024 yılında rotayı hiç ummadığınız bir yöne çevirdiğinize şahit olabilirsiniz. Antartika'ya giden çalkantılı Drake Geçidi'nden geçişler milyonlarca görüntülemeye ulaşıyor! Everest'te trafik sıkışıklıkları oluşuyor! Uyanık gezginler heyecan arayışını daha anlamlı bir kendini güçlendirme ile birleştiren daha bireysel, daha az belirgin deneyimler arıyor.​​​​​​​

Yeni planımız plansızlık; 2024 yılında akışa bırakmaya kolları sıvayın. Bir yolculuğun her santimini planlamak için sonsuz kaydırmaya hayır demek ve bunun yerine kendiliğindenliğe evet demek. Algoritmanın ortaya çıkardığı Fomo seyahati döneminin gücü, bir zamanlar Instagram'da ünlü olan gizli noktaların yorgun ve çerez kesici hale gelmesiyle ve bunların etrafında bir gezi planlama dürtüsünün ivme kaybetmesiyle azalıyor. Yükselen karşı hareket, hiçbir planı olmayan seyahattir.​​​​​​​

Sürdürülebiliriz; Daha çevreci oteller, bize sadece sürdürülebilir olduklarını söylemekle kalmayıp, sahne arkasına da bakmamızı sağlıyor. Güneş panellerine veya gübrelemeye bir göz atmak değil, turizm yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemenin neden önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olan yüreklendirici deneyimsel turları kastediyoruz. Güney Amerika'da Blue Apple Beach, ziyaretçilerini etki fonu aracılığıyla Kolombiya'da gerçekleştirdiği topluluk çalışmalarına yakınlaşmaya ve kişiselleşmeye davet ediyor. Kurucu Portia Hart, paranın nasıl harcanacağına yerel halkın kendisinin karar verebileceği simgesel karbon dengelemesinden daha fazlasını istiyordu. Afrika'da Bushcamp Company'nin konukları Luangwa Koruma ve Topluluk Fonu aracılığıyla girişimlere katkıda bulunuyor. Zambiya'da popüler bir gezi, sosyal yardım fonlarıyla kurulan sondaj kuyularını ziyaret ediyor. Her pompa günde yüzlerce insana taze içme suyu sağlıyor ve toplananlarla zaman geçiren ziyaretçiler, misafirperverlik tarafından finanse edilen bu tür yardımların, ısınan bir gezegenden en çok etkilenen bölgelerdeki hayatları tam anlamıyla nasıl değiştirebileceğine dair çok somut bir fikir sahibi oluyor.

Sessiz yolculuk; Aşırı uyarılma çağında, 2024'teki seyahatlerimizde tam da ihtiyacımız olan şey sessizlik olabilir. Yenilenme ve sıfırlanma şansı sunan sessiz seyahat, daha dikkatli bir yolculuk türünü temsil eder ve sizi iyileşmek için bir tatile ihtiyaç duymaya bırakmaz. Sessiz meditasyon inzivaları giderek daha popüler bir sağlıklı yaşam trendi haline geliyor, ancak sessiz seyahat aynı zamanda tenha doğa tatil yerlerini, uyku inzivalarını, sessiz otelleri, sessiz yürüyüş turlarını ve hatta sessiz disko ve konser deneyimlerini de kapsıyor.

Restoranlar otelleri ele geçiriyor; Restoranlar ve oteller konaklama sektörünün iki temel taşıdır. Ve doğal olarak bu ikisi sıklıkla tek bir öncülde iç içe geçmiş durumda. Ancak yakın zamana kadar otellerin çoğu restoran işletmecileri tarafından açılmamıştı veya onlara ait değildi. Ancak yemek odaklı seyahatler artmaya devam ettikçe, insanlar bir sonraki sıcak rezervasyon için can atıyor ve tüm seyahatleri yemek aracılığıyla bir kültür keşfetme etrafında planlıyorken, restoran işletmecilerinin özgeçmişlerine daha fazla otel eklemeleri ve yeni mülklerinin etkileyici yiyecek tekliflerine sahip olmasını sağlamaları mantıklı geliyor. Bu akımın habercisi olarak 1994 yılında restoran olarak başlayan ve 2013 yılında global otel markasını hayata geçiren Nobu'dan bahsedebiliriz...

Nesil atlayan seyahaler ; Skip-gen seyahati, büyükanne ve büyükbabaların torunlarıyla birlikte tatil yapmalarını, başka bir deyişle bir nesli "atlamalarını" ifade eder. &Breathe'in kurucusu Clio Wood , "Geçtiğimiz birkaç ayda bu tarz rezervasyonlar için normalden iki kat daha fazla soru aldım." diyor. Scott Dunn'ın Satış Müdürü Ollie Summers da aynı fikirde: "Büyükanne ve büyükbabaların torunları ile seyahate çıkmaları yönünde artan bir eğilim var." Tabii genellikle kendileri için duygusal anlam taşıyan yerlere...​​​​​​​