Çocuklarla sonbaharın tadını çıkarın!

Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum; daha önce bir çok farklı içerik hazırladım, yazılar yazdım. Hepsine de tıkır tıkır bir ön yazılar, girişler hazırlamışlığım var. 5 yıldır aktif olarak, her anıyla birebir yaşadığım annelik deneyimim ile ilgili kısa bir giriş yapayım derken, resmen olmadı; inanılmaz zorlandım! İşte sanırım annelik tam olarak bu tarz bir şey; anlamak için yaşamış olmak şart! Büyüklerin dediğine geliyoruz yine; "Anne olunca anlarsınız!" :) Ama zaten bu yazı da genel olarak ebeveynler okuyacağı için sorun yok.

Size yaklaşık 5 yıllık ultra aktif annelik tecrübemle, İstanbul sınırlarında hem çocukları hem ebeveynleri mutlu edecekler listesi hazırladım! Aşağıda önerdiğim mekanların çoğunu da birebir deneme imkanı bulduklarımdan derledim. Başlayalım...

Doğayla bütünleşmek isteyenlere

Rita Çiftlik - @ritaciftlik

Hem çocuklar hem yetişkinler için inanılmaz keyifli bir yer Rita Çiftlik. İstanbul'da ama doğanın merkezindesiniz. Bostan, kümes, sera, ahır, tarım atölyesi... Ne arasanız var!

Çocuklar doğaya kucak açarken, yetişkinler için çok keyifli de bir restoranı bulunuyor. Çiftlikte özellikle hafta sonları inanılmaz keyifli geçiyor. Sebzelerin yetiştiği bostanlarının arasında gezebiliyor, geniş yeşil alanında doğanın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Restoran bölümü ise çiftlik olmanın hakkını veren tarzıyla dikkat çekiyor. Biz Minik Çiftçi Eğitim Programı'na katılmıştık. Bu programda çocuklar önce diğer çocuklarla birlikte yemek yiyorlar; sonrasında ise tavşan besleme, tarla temizliği, fındık toplama, tavuk uyutma, saksı yapımı, çiçek ekimi gibi doğayla bütünleşebilecekleri aktiviteler yapıyorlar. Yetişkinler ise o sırada restoranda keyif yapıyorlar! Tabii bu bahsettiğim atölyenin içeriği değişebiliyor, o yüzden mutlaka instagram hesapları üzerinden incelemenizi öneririm. Ayrıca dönemsel olarak farklı konseptte atölyeleri de var. Kasım ayında ise çiftlikte kamp kuruluyor! Rita Çiflik'in keyifli ambiyansında, şömineli çadırlarda hem de. 2 gün sürecek olan kamp programında ise yine keyifli detaylar gözüme çarptı; çadır kurma eğitimi, sokak hayvanları için barınak yapımı atölyesi, Focaccia ekmeği yapım atölyesi, çiftlik hayvanlarının beslenmesi, ev yapımı zeytin yapılışı, tarla temizliği, kompost yapım atölyesi, korkuluk yapım atölyesi ve açık hava sineması!

Çiftlikte Babamla Çadır Kampı - 13 ve 14 Kasım

Çiftlikte Annemle Çadır Kampı - 15 ve 16 Kasım

Çiftlikte Ailemle Çadır Kampı - 11 ve 13 Kasım / 17 ve 19 Kasım

İletişim: 0541 102 14 14

İki Kemer Çiftliği - @ikikemerciftligi

İstanbul'un son kalan gerçek huzurlu semtlerinden Göktürk'ün yeşillikleri içinde bulunan çok keyifli ve gerçek anlamda gurme bir deneyim yaşatan mekanı İki Kemer Çiftliği; 7'den 70'e herkese o kadar iyi gelen bir yer ki! Sepeti kolunuza takıp dalından sebzeleri toplayabiliyorsunuz. Çocukların koşup oynayabileceği, dilediği gibi oyunlar kurabileceği kocaman bir yeşillik alanı bulunuyor. Yetişkinler İki Kemer'in damaklara imza atan lezzetlerinin keyfini çıkarırken çocuklar da dilediğince oyun oynayabiliyorlar.

İletişim: 0532 214 62 47

Bella Kamp - @bellakampp

İstanbul'a sadece 1 saatlik mesafede, Şile'de bulunan Bella Kamp; doğayı en doğal haliyle sunanlardan. Çam ağaçlarının gölgesinde, denize karşı kamp yapmak için çocuklarla terih edilebilecek yerler arasında. Hafta sonları hem yetişkinler hem çocuklar için çok keyifli kamp programları düzenliyorlar; ritim atölyesi, ateş başı hang drum dinletisi, açık hava sineması, canlı müzik, çocuk zumba, yüz boyama, doğadan tasarım biblo gibi keyifli atölyeleri bulunuyor. Cadılar Bayramı için de yine keyifli bir kampları olacak. 27 - 28 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu kamp programında, Halloween konseptli çok keyifli atölye ve etkinlikler de olacak. Göz atmanızı tavsiye ederim.

İletişim: 0537 677 82 88

Sarıyer Çilek Bahçesi - @sariyercilekbahcesi

Çocukları doğayla buluşturmanın en mis kokulu hali diyebilirim. Sarıyer Çilek Bahçesi'nde sepetinizi, makasınızı alıyorsunuz ve çilekleri dalından toplamaya başlıyorsunuz.

Girişi ücretsiz olan mis kokulu bahçede topladığınız çilekleri tartıyorsunuz ve ona göre ödemenizi yapıyorsunuz. Çileklerin kilosunu da 75 TL'ye satıyorlar. Bahçedeki çilekler yediveren türünde olduğu için kış aylarında bşile dalından çilekleri toplayabiliyorsunuz. Sonrasında ise topladığınız çileklerle pankek yapıyorlar ve mekanın keyifli bahçesinde harika bir lezzet keyfi yapıyorsunuz.

İletişim: 0533 512 83 92

Mavi At Binicilik Merkezi - @maviatbinicilikmerkezi

İstanbul'da hem nefes aldıracak hem de çocuklara erken yaşta binicilikle tanıştıracak harika bir mekan! Merkezin aslında pek çok farklı konsepti bulunuyor; çocuk ve yetişkinler için biniciliğin yanı sıra atlı deniz ve orman turu, konaklama ve restoran konseptleri de mevcut.

İletişim: 0531 717 27 71

Yeni nesil ebeveynlerin gözdesi : Atölyeler!

Atölye5 - @atolye5.co

Çocukları anlayan, onlara alan açan ve bu alanda kurdukları dünyaya eşlik edebilen; yetişkin katılımlı bir oyun grubu! Atölye5, okul öncesi çocuklar için (15 - 36 ay) tasarlanmış bir program.

Çocukların tüm dünyası olan oyunun önemini bilen ve yaklaşımlarını da bu çerçeve içinde yaratan bir ekip. Çocukların hem sosyal, hem duygusal gelişimi açısında son derece hassas davranıyorlar. Yaptıkları tüm atölyelerde ve aktivitelerde ürün değil süreç odağında ilerlemeyi seçiyorlar; ki bu gerçekten bence çok önemli bir detay. Bunu da şahsen şu şekilde açıklayabilirim... Bu yaş grubu için genel olarak ebeveyn katılımlı atölyeler ağırlıkta oluyor. Ben geçmişte Atölye5'in birçok programına katıldım. Yaklaşık 2 sene önce gerçekleşen bir yeni yıl atölyesi vardı. İnanılmaz keyifli aktiviteler, enerjisi yüksek insanlar, müzikler, eğlenceler; çok güzel bir gün geçirmiştik. Atölyenin kapanışında ise çocuklar yılbaşı ağacı süsü yapmak için masalara oturmuştu. Ben de anne olarak kenarda uzaktan oğlumun aktiviteyi yapmasını izliyordum. Bir anda çocukların oturduğu masaya anneler, babalar doluşmasına ve çocukların yaptığı süse minik dokunuşlar yapmak istemelerine şahit oldum. O an "Ben çok mu ilgisizim ya, yanına biraz yaklaşayım bari." diye geçirdim içimden, yalan yok! :) Tam o sırada öğretmenler; "Çocuklarımız kendileri çok daha güzel yapacaklardır." tadında kibar, sevimli ve bir tık uyarıcı bir cümle kurmuşlardı.

Her aile ve her çocuk bambaşka birer hikayedir; ama siz de benim gibi bir yapıdaysanız eğer Atölye5 kesinlikle doğru bir tercih olacaktır. Ebeveynler olarak izleyerek ve müdahele etmeden yardımcı olmamız gerektiğini savunuyorlar; alanlarına ve sürece çok saygı duyuyorlar. Bir de kirlenmeyi çok severler; atölyeye giderken çocuğunuza en güzel kıyafetini giydirmenizi pek önermem. Onun yerine çantaya yedek birkaç parça atarsanız çok daha keyifli vakit geçirirsiniz.

İletişim: 0216 266 60 70

Ekim ayının farklı konseptteki atölyeleri...

Müze Müze Geziyoruz & Sanat Kaşifleri - @pitikapo

Sanat Eğitmeni bir anne olan Emel Niğdeli'nin, çocuklara sanatı anlatıp, onların diliyle sevdirdiği harika sanat keşifleri! Her ay belli müze ve sergileri geziyorlar, hikayeler anlatıyorlar ve sanatın çocuksu yüzünü ortaya koyuyorlar. Ekim ayı programları da yine çok keyifli olacağa benziyor!

15 Ekim Pazar - Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi "212 Photography İstanbul" sergisi için saatler ve yaş grupları şu şekilde;

11:00 - 3 ve 4 yaş grubu çocuklar için.

13:00 - 5 ve 7 yaş grubu çocuklar için.

15:00 - 7 ve 9 yaş grubu çocuklar için.

21 Ekim Cumartesi - Sakıp Sabancı Müzesi için saatler ve yaş grupları şu şekilde;

14:00 - 5 yaş ve üzeri çocuklar için.

16:00 - 5 yaş ve üzeri çocuklar için.

22 Ekim Pazar - Zeyrek Çinili Hamam için saatler ve yaş grupları şu şekilde;

12:00 - 6 yaş ve üzeri çocuklar için.

14:00 - 6 yaş ve üzeri çocuklar için.

İstanbul Drama Kids - @idsakids

İstanbul'un farklı lokasyonlarında; farklı konseptlerdeki sanat odaklı atölyeleriyle hem eğlenceli hem yaratıcı hem de geliştirici programları var! Heykelden dramaya, seramikten resim ve sanata, ingilizce yaratıcı dramaya kadar birçok farklı atölyesi mevcut.

İdsa Kids Suadiye - Seramik ve Heykel - Her Pazar 11:00; 5 ve 8 yaş aralığı çocuklar için uygun.

İdsa Kids Bizimtepe - Oyun içinde drama - Her Pazar 15:30; 3 ve 4 yaş aralığı çocuklar için uygun.

İdsa Kids Akmerkez - İngilizce yaratcı drama - Her Pazartesi 17:00 / Her Cumartesi 10:30; 7 ve 9 yaş aralığı çocuklar için uygun.

NaturPirat - @naturpirat

Çocukları doğayla buluşturmanın farklı ve keyifli bir halini arıyorsanız NaturPirat ile tanışın! Doğa ve Orman Pedagojisi alanın tanınan bir isim olan Eda Çizioğlu'nun tanımıyla "Tabiat ile sürdürülebilir, etik bağlar kurmaya" aracılık ediyorlar.

Validebağ Korusu'nda keyifli orman buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Tabiatı gözlemliyor, ağaçları inceliyor, doğanın verdikleriyle keyif dolu oyunlar kuruyorlar, doğaya saygı kavramını merkeze koyuyorlar. Sonbahar döneminde ise programları şu şekilde;

Ormanda Buluşalım - Validebağ Korusu - Salı & Perşembe & Cumartesi & Pazar 10:30 ve 12:00 saatleri arasında; 18 ay ve üzeri çocuklar için uygundur. (Ebeveyn katılımlı.)

Ormanda Buluşalım - Validebağ Korusu - Her Perşembe 13:30 ve 15:00 saatleri arasında; 3 ve 6 yaş aralığı çocuklar için.

Ekim ayının dikkat çeken tiyatroları..

Hayalbaz Kaşifler

“Hayaller yüreğinin gücünü gösterir. Sen hele bir hayal et evlat.” Korsanlar, balıkçılar, süper kahramanlar, kraliçeler, soytarılar, çobanlar, efsanevi kuşlar, ejderhalar, katırlar, balinalar, uçurtmalar, hazineler, mağaralar, tılsımlar… Hayal gücüyle hayat bulan masallarla dolu bir şenlik var “Hayalbaz Kaşifler”de. Yeter ki sen de hayal et ve keşfet… Hayalbaz Dede, gündüz gecce demeden diyar diyar dolaşır, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yaparmış. Bir gün yolu, dört oyunbaz çocukla kesişmiş ve onların hayallerine rehberlik etmek için türlü masalları oyunlarla süslemiş. Gerçek hazinemiz hayallerimiz mi acaba? Gerçeklere ulaşmanın yolu biraz da hayal kurmaktan geçmez mi?

Biletler: tiyatrolar.com.tr

Kuşlara Fısıldayan Kız

Bazen dinlemek bile yeterli olur dönüştürmek için bazı şeyleri. Doğanın seslerini, söylediklerini dinleyip, kuşlara yol arkadaşlığı yapan Kora’nın bu sesleri ilk zamanlarda duymakta zorluk çeken arkadaşı Mori’nin hikayesi. Bu hikayeyi dinlerken bazen denizin altında bazen de gökyüzünde kuşlarla olacaksın..

Biletler: mobilet.com

Pırt

İki küçük gazın büyük yolculuğu! Onlar bir bebeğin ilk gazlarıdır. Tek hayalleri Gazlar gezegenine gidip orada kendi gaz okullarını açmak ve saygın iki gaz olmaktır. Ama önce dünyadaki ilk ve çok önemli görevlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bir bebeğin büyüme yolculuğunda ona eşlik ederek, bağırsağının dünyaya uyum sürecinde onunla olacaklardır. Bağırsağında görevlendirildikleri bebeği çok severler ve artık ona yardım etmek için de gazlar gezegenine gitmeleri şart olmuştur. Yeni bebek sahibi olmuş bir anne babanın bebeklerinin gazını çıkarmak için başvurdukları çözüm arayışlarını izlerken kendimizi bir masalın içinde buluruz. Çocuklara onların büyüme serüvenlerini ailelerinin nasıl evrelerden geçtiklerini ve onları büyütürken gösterdikleri emeği de hatırlatan oyun ebeveyn ve çocukları aile oldukları ilk günlere doğru bir yolculuğa çıkarır. Büyüme sancısının yaratıcı ve neşeli bir biçimde de yaşanabileceğini teklif eden oyun değer ve öz değer kavramlarını işler.

Biletler: tiyatrolar.com.tr



Kırmızı Burnun Yolculuğu

Palyaço Memo kaybettiği burnunu ararken kendini ansızın konser hazırlığı yapan bir müzisyenin sahnesinde bulur ve sahneden inmek için artık çok geç olduğunu fark eder. ÇünküPalyaço Memo seyircinin karşısındadır ve burnu hala kayıptır. Memo’nun kırmızı burnuna kavuşup kavuşmadığını öğrenmek ve yaşadığı eğlenceli maceraya eşlik etmek için salonda yerinizi almanız yeterli olacak. Canlı müzik ve özel tasarım kuklalar eşliğinde izleyeceğimiz bu fantastik mim oyunu Direklerarası Seyirci Ödülleri’nin çocuk oyunu dalında “En İyi Oyun” ödülü almıştır.

Biletler: istanbuloyuncakmuzesi.com

Bale Masalları

Tan Sağtürk’ün anlatımıyla "Bale Masalları", "Duende Global" yapımcılığında yepyeni bir anlayışla sahneye taşınıyor. Büyük besteci Çaykovski'nin yazmış olduğu en önemli bale müziklerinden oluşan özel bir kolajla sahneye taşınan "Bale Masalları", Tan Sağtürk Akademi çocuk sanatçılarının performanslarıyla seyirciyle buluşuyor. Özel tasarlanmış görseller eşliğinde gerçekleşecek olan gösteride 52 çocuk sanatçı yer alıyor.

Biletler: passo.com.tr

Galaksi Yolcusu Kalmasın

Gökyüzüne taşan hayallerinizi yıldızların arasında yakalamaya hazır mısınız? Küçücük odasına kocaman galaksileri sığdıran Can Kaptan’ın ufak bir sorunu vardır. Her bir parçasını kendi elleriyle yaptığı, son teknoloji sistemlerle donattığı ve günlerini, haftalarını, aylarını harcadığı uzay aracı Gezgin çalışmıyordur. Can, hayallerini süsleyen yıldızlardan, keşfedeceği gezegenlerden ve türlü uzay maceralarından vazgeçmek üzereyken Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bir astronot gelir. Bu gizemli astronot, fırtınalı bir gezegende mahsur kalmış uzay kedisini kurtarmak için Gezgin’e ihtiyaçları olduğunu söyler. Can, Gezgin’in çalışmadığını söylese de astronot eksikleri tamamlayıp uzay aracını çalıştırmayı başarır. Can, artık ilk uzay macerasına yelken açmaya hazırdır. Can Kaptan’ın bu kosmolojik serüveninde karşısına çeşitli zorluklar çıksa da artık hayallerinin peşini bırakmamakta kararlıdır.

Biletler: mobilet.com

Sevimli Dinazor

Bir gün eve geldiğinizde saklambaç oynayan kocaman bir dinozor yavrusuyla karşılaşsanız herhalde çok şaşırırdınız. Peki, bu dinozor sevimli mi sevimli, akıllı mı akıllı ve birde çocuğunuzun en iyi dostu olsa ne yapardınız? Unutmayın birde sevimli dinozoru ele geçirmek isteyen kötü bir bilim adamı var. Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu bu oyun şimdiye kadar izlediklerinizden çok ama çok farklı. Unutamayacağınız anlar için bu oyunu mutlaka izleyin.

Biletler: passo.com.tr