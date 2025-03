Oscar After Party’sinde Karaca Tabaklarıyla Puck İmzalı Bir Gecce!

Oscar Ödülleri, yalnızca sinemanın zirve noktası değil, aynı zamanda gastronomi dünyasının da parladığı bir gecce. Törenden sonra gerçekleşen Governors Ball (Oscar After Party) ise bu ihtişamın tam kalbinde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi, dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, 2025’in Oscar geccesinin de gastronomik ruhunu yaratmak için mutfağa girdi. Ancak bu yılki parti, sadece lezzetleriyle değil, sunumuyla da unutulmaz oldu: Karaca tabakları, her bir yemeği adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Tadı damaktan silinmeyecek bir partiye ne dersiniz? Hem de Oscar Ödülleri’nin hemen sonrasında! İşte karşınızda Oscar’a tam 31 yıldır lezzet katan şef Wolfgang Puck ve ekibinin alametifarikaları...

Oscar’ın Gerçek Anlamda Mutfak Şöleni!

Oscar’ın gerçek anlamda mutfağına girmeye hazırlanın! Kadife perdelerin arkasına geçiyor; dünyaca ünlü isimlerin o gecce yedikleri yemeklere daha yakından bakıyoruz. Oscar’ın hemen ardından düzenlenen Governors Ball, film endüstrisinin yıldızlarının birbirinden şık ve lezzetli yemeklerle buluştuğu unutulmaz bir gecceye dönüştü. 31 yıldır Oscar’ın after-party menüsünü hazırlayan Wolfgang Puck, her yıl olduğu gibi, konuklarına eşsiz bir gastronomik deneyim sundu. Ancak bu yılın farkı, yalnızca yemeklerde değil, sunumda da gizliydi. Puck’ın meşhur menüsü, Karaca imzalı zarif tabaklarla buluşarak, görsel ve lezzet açısından mükemmel bir uyum yakaladı.

Oscar’a Lezzet Katan Devrim: Wolfgang Puck!

Oscar gastronomisinin son 30 yılına göz atmakta fayda var. 1929 yılında sadece on beş dakikalık bir törenken, şimdilerde yılın en büyük olayları arasında sayılabilecek bir gecceden bahsediyoruz. İlki Los Angeles’ta bulunan Hollywood Roosevelt Hotel’de, 270 kişinin katılımıyla gerçekleşen Akademi Ödülleri, sadece özel bir akşam yemeği ile taçlandırılmış. Wolfgang Puck ise bu düzeni tamamen değiştiren isim olmuş. Tören sonrası yemek düzenini değiştiren ve Oscar’ın “after-party”si Governors Ball’a farklı bir gastronomi dokunuşu yapan şef, açık büfe stiline geçişi yapmış!

Türk Lezzetlerinin Oscar’da Göz Alıcı Menüsü

Geçtiğimiz yıllarda Oscar menülerine Adana kebap, içli köfte, Karadeniz pidesi, kabak tatlısı gibi Türk yemeklerini dahil eden ünlü şef Wolfgang Puck’ın bu yılki sürprizi ise Bodrum usulü pideydi.

Karaca’nın Şıklığıyla Oscar’a Efsane Bir Dokunuş

Geçtiğimiz yıl, Oscar mutfağında 30. yılını kutlayan Wolfgang Puck ve ekibi, yine dünyaca ünlü isimlerin damaklarına imza atmaya hazırdı! Bu yıl da Karaca markası, Oscar’larda özel tabaklarıyla Puck’ın leziz menüsünü tamamladı. Karaca tabakları, zarafetiyle gecceyi taçlandırırken, Puck’ın mutfağına da ayrı bir şıklık kattı. Geçen yılki başarıyı pekiştiren Karaca, 2025’in Oscar’a özel koleksiyonuyla, şıklığı ve lezzeti bir araya getirerek büyük beğeni topladı.

Oscar After Party’sinde Beş Temalı Yemek İstasyonu

Yemek yiyenlerin deneyebileceği beş yemek istasyonu, geccenin gastronomi detaylarını zirveye taşıyan bir diğer unsurdu. Tüm davetliler, beş farklı temalı istasyona yönlendirilerek dünya mutfağını keşfetme şansı buldular. Fish & Chips, Crispy Rice Bar, Chinois On Main (odun ateşinde pizza fırını) ve Bar de Pastoreo y Paella gibi istasyonlar, hem görsel hem de damak tadına hitap eden birbirinden nefis seçeneklerle donatıldı. Mezeler arasında susam ve miso ile baharatlı ton balığı tartarı, pavé patatesli biftek tartarı, vejetaryen seçenekler (tereyağı ve ballı kızarmış ekmek, rezene reçeli ve krema) ve vegan seçenekler (havuç gyoza, mantar ve edamame) de öne çıktı. Ayrıca, cheddar ve remoulade soslu mini wagyu dana burgerleri ile mini pizzalar da davetlilere sunuldu.

Soğuk ve Sıcak Yemekler ile Gösterişli Bir Sofra

Devamında konuklara sunulan soğuk ve sıcak yemekler ise bir başka baş döndürücü detay oldu. Keçi peyniri ve narenciye arpacık soğanı soslu pancar salatası, falafel, yeşil nohut, otlar, hindistan cevizi labnesi içeren ve limon soslu salatalar, ardından makarna ve peynir (cacio e pepe tarzı), siyah trüf mantarlı haşlanmış tavuk, elma ve kereviz püresi gibi lezzetler sunuldu. Yemekler, klasik ve yenilikçi yorumları bir araya getirerek, her zevke hitap etti.

Tatlılar ve İçecekler ile Büyüleyici Bir Final

Geccenin sonunda sunulan tatlılar ise misafirleri adeta büyüledi. Çikolatalı ve kirazlı minyatür Oscar heykelcikleri, tatlı ravioli ile tatlandırılmış patlamış mısır ve kremalı tuzlu karamel portakal pufları gibi yenilikçi kreasyonlar, gecceye damgasını vurdu. Ayrıca, Fransız şarap şirketi Domaine Clarence Dillon’un sunduğu Bordeaux şarapları, ve bol miktarda şampanya, kutlamanın olmazsa olmazları arasındaydı. Tatlılar arasında vegan hurma, bourbon ve tarçınlı pavlova, çikolata ve kiraz ağacı, ahududu jeli ve siyah susam yer aldı.

Karaca ve Wolfgang Puck’ın Altın Dokunuşu

Puck, “İyi yemekler, iyi tabakları hak eder. Muhteşem bir yemeği kötü tabakta sunarsanız, etkisi kaybolur.” diyerek, Karaca tasarımlarının her bir tabakta şıklık yarattığını vurguladı. Oscar’ların 20 bin tabak kullanılan mutfağında, Karaca'nın tabakları, her biri zarafetiyle dikkat çekti. Şef Puck, "Artık tüm şeflerim bana Türk tabaklarını soruyor." diyerek, Karaca tabaklarının global gastronomi dünyasında ne kadar etkili bir yer edindiğinin altını çizdi.

Oscar’ın Gerçek Lezzet Yıldızları Karaca ve Puck!

Oscar geccesi, sadece film dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği bir organizasyon değil; aynı zamanda dünya çapında bir gastronomi şölene dönüşüyor. Wolfgang Puck’ın mutfağındaki sihir, Karaca’nın şıklığıyla birleşerek unutulmaz bir gecceye imza atıyor. 2025’in Oscar’ında Karaca tabaklarıyla sunulan bu şık lezzetler, gelecek yıllarda da Oscar’ların gastronomik mirasında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.