Swissôtel’de Craft Brew Fest ile İstanbul’da Yaz Başlıyor!

İstanbul’un yaz takviminde artık klasikleşen etkinliklerden biri geri dönüyor. Craft Brew Fest, 27 Haziran 2026’da şehrin en özel açık hava alanlarından birinde müzik, gastronomi ve craft bira kültürünü buluşturuyor. Festival, bu yıl da enerjisini yükselterek katılımcılara gün boyu süren çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Etkinlik, Swissôtel The Bosphorus, Istanbul bünyesindeki Chalet Garden’da gerçekleşiyor. Bu özel lokasyon, doğayla iç içe atmosferiyle festival ruhunu şehir merkezine taşıyor. Böylece katılımcılar, İstanbul’dan uzaklaşmadan yazın en keyifli anlarını yaşayabiliyor.

Müzik, Enerji ve Güçlü Line-Up

Festivalin en dikkat çeken unsurlarından biri güçlü sahne programı. Gün boyunca sahnede yer alacak isimler, farklı müzik türlerini bir araya getirerek ritmi sürekli canlı tutuyor.

Islandman elektronik dokunuşlarıyla atmosferi derinleştirirken, Barış Demirel sahne performansıyla enerjiyi yükseltiyor. Ayrıca Türko Disco ve Karbo + Zonderic (live saksafon performansı) gecceyi daha dinamik bir noktaya taşıyor. Günün finalinde ise Ollie sahneyi devralarak festival enerjisini zirveye çıkarıyor.

Bu çeşitlilik, etkinliği sadece bir bira festivali olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda müzik odaklı bir yaz buluşmasına dönüştürüyor.

Craft Bira Deneyimi ve Tadım Atölyeleri

Festivalin merkezinde ise craft bira kültürü yer alıyor. Türkiye’nin önde gelen üreticileri, özel seçkilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Böylece katılımcılar, farklı aromaları keşfetme fırsatı yakalıyor.

Bununla birlikte tadım seansları ve atölyeler, deneyimi daha derin hale getiriyor. Katılımcılar yalnızca bira içmiyor; aynı zamanda üretim süreçleri ve tat profilleri hakkında bilgi ediniyor. Bu yönüyle etkinlik, öğrenme ve keşfetme deneyimini eğlenceyle birleştiriyor.

Gastronomi ve Festival Ruhunun Buluşması

Festival yalnızca müzik ve bira ile sınırlı kalmıyor. Swissôtel’in deneyimli şefleri, gün boyunca zengin bir menü sunuyor. Böylece ziyaretçiler, craft biralarla uyumlu lezzetleri deneyimleyebiliyor.

Ayrıca oyun alanları, sürpriz aktiviteler ve interaktif deneyimler festival atmosferini güçlendiriyor. Bu detaylar, etkinliği klasik bir konserden çok daha fazlasına dönüştürüyor.

Şehrin Kalbinde Kaçırılmayacak Bir Deneyim

İstanbul’un merkezinde, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen Craft Brew Fest, yazın en enerjik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Gün batımından gece yarısına uzanan program, katılımcılara kesintisiz bir eğlence sunuyor.

Bu nedenle hem müzik hem gastronomi hem de yeni tatlar keşfetmek isteyenler için festival güçlü bir alternatif oluşturuyor. Yaz enerjisini hissetmek isteyen herkes için bu etkinlik, sezonun öne çıkan deneyimleri arasında yer alıyor.