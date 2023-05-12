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Çilekli Burrata Salatası

Bugün nefis lezzetli ve doyurucu olan İtalyan mekanı Filo Dolio kıurucusu  Şef Danilo Zanna'nın tarifi olan; Çilekli Burrato Salata tarifi ile hafta sonuna giriş yapıyoruz. Bu nefis salatayı İlk değerlendiren ve yorum yapan siz olun!

Çilekli Burrata Salatası
Restoran
Yayın Tarihi : 12-05-2023 13:16

 

Roka ve fesleğen yaprakları üzerinde servis edilen bal ve balzamik sos ile marine edilmiş bu çilek salatasının merkezinde kremalı burrata yer almaktadır.

Aktif Süre:

10 dakika

Toplam zaman:

25 dakika

Porsiyon:

4 porsiyon

İçindekiler

1/3 su bardağı sızma zeytinyağı

1/3 su bardağı balzamik sirke

1 yemek kaşığı bal

1 kap  çilek, kesilmiş ve yarıya bölünmüş

Yarım çay bardağı çam fıstığı

1 demet bebek roka

1/4 su bardağı küçük fesleğen yaprağı

1  top burrata, oda sıcaklığı

Deniz  tuzu ve kırık karabiber

Servis için ekşi maya ekmek 

Hepimiz zengin, kremalı burrata ile eşleştirilmiş bir domates salatasını severiz, ancak domateslerin mevsime girmesini beklemek sinir bozucu olabilir. Bu bahar versiyonu, balzamik sirke, bal ve zeytinyağı ile yapılan bir salata sosu içinde hızlı bir şekilde ıslatılarak ekşi-tatlı tatları güçlendirilen çilekleri içerir. Marine edilmiş çilekler, biberli roka ve taze fesleğen ile güzel bir uyum sağlar. Son dokunuş ise Kızarmış çam fıstığı, salataya  çıtır çıtır lezzet katar.

Burrato ve çilekli salatayı öğle yemeği için ana yemek veya akşam yemeği için başlangıç ​​olarak servis edebilirsiniz ya da kızarmış  ekşi maya ekmek  dilimleri, zengin burrata ve keskin meyveleri bir arada ekmeğin üzerinde  toplamak ise  mükemmeldir.

Talimatlar

Fırını 220 derecede ısıtın. Orta boy bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke ve balı emülsifiye olana kadar çırpın. Çilekleri kaseye ekleyin, üzerini sosla kaplayın ve  ısısını kapattığınız fırının içinde kendi ısısında 15 dakika  marine edin.

Bu arada, çam fıstığını bir tavaya  yayın ve  hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10- 15 dakika kızartın, tavayı ara sıra sallayarak fındıkların eşit şekilde kızarmasını sağlayın. Fındıkları kullanmadan önce soğumaya bırakın.

Roka ve fesleğeni birlikte atıp bir tabağa yayın. Burrata'yı ortasına yerleştirin ve içindeki krema ve mozzarellayı ortaya çıkarmak için üst kısmını hafifçe kesin. Yumuşamış çilekleri kaşıkla ve rokanın üzerine sosla süsleyin. Üzerine çam fıstığı serpin, tuz ve karabiber serpin ve ekşi maya  ile servis yapın.

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