Çilekli Burrata Salatası

Roka ve fesleğen yaprakları üzerinde servis edilen bal ve balzamik sos ile marine edilmiş bu çilek salatasının merkezinde kremalı burrata yer almaktadır.

Aktif Süre:

10 dakika

Toplam zaman:

25 dakika

Porsiyon:

4 porsiyon

İçindekiler

1/3 su bardağı sızma zeytinyağı

1/3 su bardağı balzamik sirke

1 yemek kaşığı bal

1 kap çilek, kesilmiş ve yarıya bölünmüş

Yarım çay bardağı çam fıstığı

1 demet bebek roka

1/4 su bardağı küçük fesleğen yaprağı

1 top burrata, oda sıcaklığı

Deniz tuzu ve kırık karabiber

Servis için ekşi maya ekmek

Hepimiz zengin, kremalı burrata ile eşleştirilmiş bir domates salatasını severiz, ancak domateslerin mevsime girmesini beklemek sinir bozucu olabilir. Bu bahar versiyonu, balzamik sirke, bal ve zeytinyağı ile yapılan bir salata sosu içinde hızlı bir şekilde ıslatılarak ekşi-tatlı tatları güçlendirilen çilekleri içerir. Marine edilmiş çilekler, biberli roka ve taze fesleğen ile güzel bir uyum sağlar. Son dokunuş ise Kızarmış çam fıstığı, salataya çıtır çıtır lezzet katar.

Burrato ve çilekli salatayı öğle yemeği için ana yemek veya akşam yemeği için başlangıç ​​olarak servis edebilirsiniz ya da kızarmış ekşi maya ekmek dilimleri, zengin burrata ve keskin meyveleri bir arada ekmeğin üzerinde toplamak ise mükemmeldir.

Talimatlar

Fırını 220 derecede ısıtın. Orta boy bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke ve balı emülsifiye olana kadar çırpın. Çilekleri kaseye ekleyin, üzerini sosla kaplayın ve ısısını kapattığınız fırının içinde kendi ısısında 15 dakika marine edin.

Bu arada, çam fıstığını bir tavaya yayın ve hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10- 15 dakika kızartın, tavayı ara sıra sallayarak fındıkların eşit şekilde kızarmasını sağlayın. Fındıkları kullanmadan önce soğumaya bırakın.

Roka ve fesleğeni birlikte atıp bir tabağa yayın. Burrata'yı ortasına yerleştirin ve içindeki krema ve mozzarellayı ortaya çıkarmak için üst kısmını hafifçe kesin. Yumuşamış çilekleri kaşıkla ve rokanın üzerine sosla süsleyin. Üzerine çam fıstığı serpin, tuz ve karabiber serpin ve ekşi maya ile servis yapın.