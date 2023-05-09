Coşturmaca Yaşatan Efsanevi Paris Restoranları

Sahneye yeni çıkan Paris restoranlarını keşfetmeyi ne kadar sevsek de, bazen geleneksel Fransız yemekleri şehrin en klasik kuruluşlarından birinden daha iyi nerede yenebilir ?

Gecce Mekan Life Style'da Paris'te yemek yenebilecek en ikonik yerlerin bir listesini bir araya getirdik.

Tüm bu Paris restoranlarını tek bir ziyarette yapamazsanız bile endişelenmeyin; Bu galeriyi, geziler için elinizin altında bulundurun. Çünkü Audrey Hepburn'ün dediği gibi: Paris her zaman iyi bir fikirdir.

La Tour d'Argent

Paris'in en eski restoranlarından biri olan La Tour d'Argent'ın kökleri, ilk kez bir han olarak hizmet verdiği 1582 yılına dayanmaktadır.

Yüzyıllar boyunca restoran, soyluların, kraliyet mensuplarının ve benzer şekilde zengin bireylerin gözdesi haline geldi. Yemek yine de size mal olacak olsa da, deneyim unutulmaz olacağa benziyor. Notre Dame ve Ile Saint-Louis'in (ve İncil benzeri şarap listesinin) muhteşem manzarasıyla tanınan, Michelin yıldızlı şef Philippe Labbé tarafından denetlenen bu klasik Fransız favorisi kesinlikle kaçırılmaz.



Le Train Bleu

Tren istasyonlarında yemek yemek genellikle paket servis kapları ve karton kahve fincanlarını çağrıştırırken, Le Train Bleu'yu ziyaret etmek daha zarif olamazdı. İlk olarak 1901'de açılan bu eski Buffet de la Gare, Coco Chanel'den Salvador Dali'ye kadar sanatçıları, aktrisleri ve benzer şekilde giyim tasarımcılarını ağırladı. Bugün, restoranın çarpıcı iç mekanı, ışıltılı avizeler ve girift boyalı tavanların yanı sıra aşağıdaki istasyonda trene bağlı yolcu sürülerine bakan devasa pencerelere sahiptir. Günün üç öğünü için alakart ve set menüler mevcuttur; Bir seyahat gününü anında yükseltmenin daha iyi bir yolunu düşünemiyoruz.



Le Café de la Paix



Paris'in ünlü opera binasından (ve aynı mimar Charles Garnier tarafından inşa edilen) bu nefes kesici Right Bank restoranı, açılış yılı olan 1862'den bu yana mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olmuştur. kaz ciğeri, côte de veau ve kuzu omuz gibi klasik favoriler, zarif tablolar ve genel olarak dudak uçuklatan bir iç tasarımla birlikte sunuldu.

Taze deniz ürünleri sevenler için, restoranın abartılı ham barı unutulmaz. Geçmiş müdavimler arasında Oscar Wilde ve Emile Zola yer alır ve kuruluşun ünlü yemek odasını Paris merkezli bir avuç mükemmel filmden tanırsanız şaşırmayın.

Café de Flore

Picasso, Sartre ve Gertrude Stein gibi kişilerin uğrak yeri olan bu ünlü cafe , ilginç Saint-Germain konumu ve insanları izlemek için mükemmel olan geniş açık hava terasıyla seviliyor.

Menü favorileri arasında çeşitli yeşil salatalar, omletler ve diğer klasik bistro yemekleri yer alır. Bu, listedeki basit bir bira bardağı, bir kadeh şarap veya p'tit kafeye gitmenin tamamen kabul edilebilir olduğu, yiyecek gerektirmeyen tek noktalardan biridir.

Le Fouquet's

Hareketli Champs Elysées'de elverişli bir konuma sahip olan Le Fouquet's, 1899'dan beri Paris'te var olmuştur. Zafer Takı'nın mükemmel manzaralarına sahip olan bu sevilen Fransız favorisi (eski başkan Nicolas Sarkozy'nin uğrak yeridir) Michelin yıldızlı şef Pierre tarafından denetlenmektedir.

Gagnaire. Ünlü Hotel Barrière'nin zemin katında yer alan lüks bir birahane ortamında, el değmemiş pişmiş etler, taze balık ve mükemmel hazırlanmış sebzeler servis edilir. İster Gaumont'ta bir film izlerken, ister lüks alışverişe ara verirken, Le Fouquet's size mükemmel bir Paris tatili sunar.

L'Arpège

Veganlar ve vejeteryanlar, dinleyin - bu hayatınızın mutlak en iyi yemeği olabilir.

Şef Alain Passard'ın başını çektiği bu üç Michelin yıldızlı restoran, kurulduğu 1986 yılından bu yana ürün odaklı yemek yeme konusunda bir mihenk taşı olmuştur. Daha önce L'Archestrate olarak bilinen şef Passard, restoranı 1980'lerin ortalarında Alain Senderens'ten satın almıştır.

Ve adını L'Arpège olarak değiştirdi ve 1986'dan beri üç yıldızlı statüsünü korudu. Mevsimlik menü öğeleri, Passard'ın Fransa'daki bahçelerde yetiştirilen kendi yetiştirdiği ürünlere göre oluşturuyor. L'Arpège, düzenli olarak Paris'in en iyi restoranlarından biri olarak övülür ve burayı ziyaret ettiğinizde bunun nedenini hemen anlayacaksınız.

La Closerie des Lilas

Café de Flore'a benzer şekilde, La Closerie des Lilas, çoğu yazar, filozof ve genel olarak yaratıcı çevrelerde çalışan - Hemingway, Verlaine ve Picasso'yu düşünün - geçmiş yılların yüksek profilli müşterileriyle tanınır.

Boulevard de Montparnasse'de yer alan ve yeşilliklerle dolu bu güzel Paris klasiği, kabuklu deniz ürünleri tabakları ve geleneksel et yemeklerinin yanı sıra absinthe bazlı içecekler de dahil olmak üzere ev yapımı kokteyllerden oluşan geniş menüsü ile tanınır. Havaların daha sıcak olduğu akşamlarda yüksek terasta oturun ya da daha eski bir okul hissi için içeride kırmızı deri banketlerin nostaljisinin tadını çıkarın.

Bouillon Chartier

Bu diğer pahalı kurumların aksine, Bouillon Chartier, Paris'teki en uygun fiyatlı yemeklerden biri olmaya devam ediyor. İki avroluk ana yemek, et ve balık dahil on avroluk ana yemek ve cam, şişe ve sürahi formatlarında mevcut olan bir dizi bütçeye uygun şarküteriden bahsediyoruz.

République, Pigalle, Montparnasse ve orijinal (en iyi) Grands Boulevards'daki konumları ile bu ikonik yemek odaları, yüksek tavanlara, Art Deco'dan ilham alan iç mekanlara ve midenizi - ve cüzdanınızı - dolu bırakmaya söz veren bir dizi geleneksel yemekle övünür. Hem turistler hem de yerel halk tarafından sevilen, hareketli Bouillon'lardan birine yapılacak bu lezzetli gezi unutulmazdır.

Chez Georges

Palais Royal ve Jardin des Tuileries'e sadece birkaç adım uzaklıkta yer alan Chez Georges, klasik ahşap panelli bir dekora karşı servis edilen geleneksel Fransız yemekleri için ideal bir yerdir.

Restoranın cep ısıtan menü tekliflerini ve ayrıca çeşitli Fransız şaraplarını süslemek için kuzu budu ve dana tartar gibi doyurucu klasikleri bekleyin. Restoranın Sentier mahallesinin koşuşturmacasında, Chez Georges, beyaz masa örtüleri ve geleneksel Fransız servisi dahil, geçmişten gelen bir esintiyi en eğlenceli ve lezzetli yollardan biriyle sunuyor.