İşte İstanbul’un en lezzetli pizzacıları

Gerçek İtalyan Pizzası yapan ve listeme giren müthiş pizzalara sahip mekanların listesi aşağıdaki gibidir.

Papermoon

İtalyan mutfağı sevenlerin ve benimde vazgeçemediği Papermoon!

Şehirli ve klas dekorasyonu, modern atmosferiyle kimileri için özel geccelerin özel mekânı, kimileri içinse akşam üstü içkisi ya da öğle yemeği gibi günlük programların bir parçasıdır ve benim Papermoon'da favori Pizzam ise ünlü kalp şeklindeki pizzasıdır.

Filo Dolio

İtalyan Şef Danilo Zanna'nın yarattığı Filo D'olio markası lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir hizmet sunuyor benim Favori Pizzam ise PEPPERONI PIZZA. Tatlı Domates Sos, Taze Mozzarella, Özel Yapım Çiftlik Pepperoni kullanılıyor kesinlikle öneririm.

Da Mario





1993 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden hizmet vermeye devam eden Da Mario, İtalyan mutfağının İstanbul’daki en eski ve en iyi temsilcilerinden

Beyaz masa örtülü, sade ama şık dekorasyonu ve damakta iz bırakan lezzetleri olan Da Mario, her dönem İstanbul'un keyifli mekanları arasıda gelmiştir. Burada favori pizzam ise İtalya'nun Publia bölgesinden dünyaya yayılan Burrato peynirli pizzasıdır

Mezzaluna

Mezzaluna; İtalyan lezzetleri, renkli dekorasyonu, rahat ortamı ve kaliteli servisiyle keyifli ... Pizzaya dair her şey, en leziz hali ve el yapımıyla Mezzaluna'da! Benim favori Pizzam ise Pizza ROSSA

MASA

2007 yılında hizmet vermeye başlayan MASA Restaurant, İstanbul sosyal hayatın ve benim gibi lezzet severlerin nabzını tutmaya devam ediyor.

İstinye Park'ın şehir meydanı konseptinde hazırlanan ve uluslararası ünlü markaların yer aldığı açık alanın odak noktasında yer alan Masa Restaurant yazın geniş bahçesinde, kışın ise yüksek tavanlı ferah iç mekanında ağırlamaya devam ediyor! Özel taş fırınından ise en özel Pizzaları ile bizleri lezzetlendiriyor genelde gittiğimde tercih ettiğim Pizzası ise Pizza Capricciosa içinde Füme antrikot et, Mantar, taze Enginar, mozerella peyniri ve bol roka oluyor

The Galliard

Benim en sevdiğim Brasserie tarzı mekanların her zaman başında gelen the Galliard! Floransa , İtalya ve İspanya kültürü tek mekanda topluyor! Yüksek kaliteli lezzetleri ile GALLIARD sizler için harika bir deneyim olacak. Kendine has bir stili ile Her zaman dinamik ve her gidişte keşfedilecek çok şey bulduğum Galliard'ın çok zengin bir menüsü de var! Kocaman odun ateşi fırınında pişen favori pizzam ise BARBECUE SHORT RIBS

Dana kaburga, mozzarella, yeşil biber, kırmızı soğan, mantar, barbekü sos içeriyor

OlyHouse İstanbul

Oly House İstanbul'un Sezgin Yüce'nin yalnızca işletmecilik deneyiminden değil, İtalya'nın dört bir yanını gezerek biriktirdiği tariflerden oluşan müthiş bir İtalyan menüsü var.

Bembeyaz kolalı masa örtüsünden Sezgin Bey'in bizzat kendi tasarladığı ergonomik sandalyelere, samimi ve sade iç mekana ve şahane bir bahçeye sahip. Ocak ayında bahçesinde kutladığım doğumgünü tadım hala damaklarımda ve hafızamda!

OlyHouse bahçesi yaz ve kış lezzet severlerin uğrak noktası Menüde ise Sicilya usulü pizzalardan Kuzey İtalya'dan gelen ravioli ve makarna tariflerine kadar, İtalya'nın hemen her yerinden lezzetler, Oly House İstanbul'da buluşuyor. Benim favori pizzama gelice Dağ mantarlı Crispi pizza içinde Klasik ince Oly hamuru, özel Oly domates sosu, mozarella peyniri , dağ mantarı olarak bildiğimiz porcini mantarı, organik zeytinyağ, taze kekik bulunuyor

Big Chefs

Her mevsim yeni bir başlangıç ve her yeni başlangıç yeni mutluluklar inancıyla yola çıkan BigChefs, sıcak buluşmalarıma ve hem lezzetli hem keyifli zamanlarıma her zaman ev sahipliği yapan markadır! Benim en sık gittiğim Big Chefs ise Zorlu ve Vadistanbul şubesi oluyor! Gerçekten evim gibi rahat hissettim en sevdiğim mekanlar arasında Pizzada favorim ise BEZIRGANI, SUCUK, MAYDANOZ, MOZZARELLA PEYNIRI, DOMATES SOS ile müthiş bir lezzet

Kirpi

2002 Kirpi Kozyatağı’yla başlayan Kirpi Cafe hikayesi Anadolu Yakası’nda beş şubeyle devam ediyor.

Müzikleriyle hoşça vakit geçirmenize yardımcı olan mekanın şimdilik en son şubesi Galata Port'un içinde açıldı! Galata Port Kirpi bana yakın olduğu için sık sık tercih ettiğim mekanlar arasına girdi bile, Galata Port Kirpi'de Topkapı Sarayı ve Ayasofya’dan Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü’ne kadar panoramik bir manzara size eşlik ediyor. Menü, Hatay mutfağından bruchetta’ya uzanıyor... Zaman zaman Lübnan rüzgarı da esiyor, porsiyonları ise tam paylaşımlık peki Kirpi'de favori Pizzama gelince ince hamur Sicilian pizza favorilerim arasında