Baharın ve mutluluğun habercisi Hıdırrelez'i hep birlikte kutluyoruz!

Hıdırellez nedir? Hıdırellezde neler yapılır, ritüelleri neler?

Hıdırellez, baharın müjdelenmesi amacıyla Türklerin hakim olduğu coğrafyalarda kutlanan bir bahar bayramıdır. Hızır ile İlyas peygamberlerin her yıl buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez farklı inanış ve geleneklerde kutlanıyor.

Her yıl 6 Mayıs tarihinde Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülkede geleneksel bayram olarak kutlanan bu gün için Baharın habercisi ve geldiği gün olarak Kutlanıyor.

Sizler için 6 Mayıs Hıdırellezde yapılan ritüelleri araştırdık ve detaylı açıklamalarıyla yazdık!

İşte detaylar..

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez, farklı gelenek ve inançlar tarafından her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Geleneksel bir bayram olarak görülen Hıdırellez yıllardır Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde kutlanmaktadır.

"Hıdırellezde neler yapılır, ritüelleri neler?" İşte, Hıdırellez ritüelleri ve yapılması gerekenler...

Bu önemli günde sağlık, bolluk, bereket, şans getirileceğine inanılan ve yöreden yöreye değişen farklı ritüelleri hala görmek mümkün. Geçmişten bugüne uzanan bu geleneklerin kimisi şehirleşmenin etkisiyle unutulmaya yüz tutarken bazıları ise hala yaşatılmaya çalışılıyor.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.

Eğer dışarıda ateş yakma imkanınız yoksa evde bir tencerede 5 ya da 7 kaşık un kavurun içine bir beyaz mum yakın ve evde üstünden 3 kez atladıktan sonra bir kenarda mumun tamamen bitene kadar yanmasını bekleyin.

Evde mutlaka adaçayı ve biberiye yakarak evi tütsüleyin

Üzerine çeşitli dilek ve niyetlerinizi yazdığınız kağıtları açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakın.

Evde mutlaka yoğurt ve hamur mayalayın.

Bugün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.

Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.

Verim vermeyen ağacın yanına balta ile gidilerek ürün vermesi yoksa kesileceği söyleniyor.

Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.

Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gecce bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor.

Gül ağacının dallarına dilekler asılıyor ya da altına gömülüyor

Bursa ve birçok kentte, bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdırellez sabahı evin yönüne doğru süpürülüyor.

Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini, yüzlerini yıkıyor.

Gül suyu ya da gül yağı da bugün de sık sık kullanıp koklamanın yıl boyunca sizi huzurlu ve mutlu edeceğine inanılıyor.

Haydi sizde bugün sizler için derlediğimiz seveceğiniz bir ritüeli mutlaka eviniz ve kendiniz için uygulayın deriz;)

HIDIRELLEZ GÜNÜ YAPILMAMASI GEREKENLER NELER?

Doğaya zarar verilmemesi, süt sağılmaması, çift sürülmemesi, boya ve badana yapılmaması, dikiş dikilmemesi, çamaşır yıkanmaması, un elenmemesi, makas tutulmaması gibi inanışlar da yer alıyor.