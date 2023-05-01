İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Side nefis kokteyller içebileceğiniz en iyi mekanlar

İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Side kokteylleriyle en sevilen mekanlarını listeledik.

İstanbul ve Bodrum Lucca Style barmenlerinden Mayıs ayında sizi şımartacak en özel ve yeni kokteylleri muhteşem ambians ve müzik eşliğinde denemenizi öneririz! @lucca_style

Lezzetli yemekleri, sushileri ve keyifli müziklerine eşlik eden nefis kokteylleriyle @sunsetgirllbar

Sonsuz gün batımlarını izlemeye ve birbirinden özel kokteylleri içmeye @azumareside

İzmir Alsancak'ta farklı tatlar denemeyi ve sosyalleşmeyi sevenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden @piersbrasserie

Tarihi bir mekan İzmir Konak Pier içindeki North Piers Kokteylleri kadar ambiyansı, yemekleri ve canlı müzik gecceleriyle en sevilen İzmir mekanlarından @northpiers.konakpier

Anadolu Yakası’nın kokteyl ve yemek konusunda yeni parlayan yıldızlarından @sintesirestaurant

Ambiyansları, müzikleri ve deneyenler tarafından çok beğenilen sıradışı kokteyl ve sunumlarıyla @thegalliardbrasserie

Kokteyllerinin güzelliğini ambiyansı, dekorasyonu ve müzikleriyle tamamlayan @16roof

Kokteylleri ve İtalyan lezzetleri ile fark yaratan İzmir ve İstanbul'un en iyi İtalyanları arasında yerini alan @filodoliotr

Mevsime özel malzemelerle hazırlanan zengin kokteyl menüsüyle @inariomakase

Antalya'da Akra Otel’in içinde yer alan ve bilinen kokteyllerin yanında çok çeşitli ve farklı zevklere göre kokteyller sunan en farklı mekan @pablitobistro

Antalya Akra Otel’in çatı katında yer alan, dünyanın her yerindeki mutfaklardan ilhamla kokteyllerini hazırlayan @asmanirestoran

Tanınmış imza kokteylleri yudumlarken Türk DJ’ler, jazz, funk, house tarzları ile dansın ritmine kapılabileceğiniz @karmaside

