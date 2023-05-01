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Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları

İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Side nefis kokteyller içebileceğiniz en iyi mekanlar

Mayıs ayı keyifli ve lezzetli buluşmalar için tercihini kokteyllerden yana kullanacak olanları, Gecce Mekan Life Style ile buraya bekliyoruz!

İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Side nefis kokteyller içebileceğiniz en iyi mekanlar
Restoran
Yayın Tarihi : 01-05-2023 11:38

İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Side kokteylleriyle en sevilen mekanlarını listeledik.

İstanbul ve Bodrum Lucca Style barmenlerinden Mayıs ayında sizi şımartacak en özel ve yeni kokteylleri muhteşem ambians ve müzik eşliğinde denemenizi öneririz! @lucca_style 

 

Lezzetli yemekleri, sushileri ve keyifli müziklerine eşlik eden nefis kokteylleriyle @sunsetgirllbar

 

Sonsuz gün batımlarını izlemeye ve birbirinden özel kokteylleri içmeye @azumareside

İzmir Alsancak'ta farklı tatlar denemeyi ve sosyalleşmeyi sevenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden @piersbrasserie 

 

Tarihi bir mekan İzmir Konak Pier içindeki North Piers Kokteylleri kadar ambiyansı, yemekleri ve canlı müzik gecceleriyle en sevilen  İzmir mekanlarından @northpiers.konakpier

 

Anadolu Yakası’nın kokteyl ve yemek konusunda yeni parlayan yıldızlarından @sintesirestaurant 

Ambiyansları, müzikleri ve deneyenler tarafından çok beğenilen sıradışı kokteyl ve sunumlarıyla @thegalliardbrasserie

 

Kokteyllerinin güzelliğini ambiyansı, dekorasyonu ve müzikleriyle tamamlayan @16roof 

Kokteylleri ve İtalyan lezzetleri ile fark yaratan İzmir ve İstanbul'un en iyi İtalyanları arasında yerini alan @filodoliotr 

Mevsime özel malzemelerle hazırlanan zengin kokteyl menüsüyle @inariomakase 

Antalya'da Akra Otel’in  içinde yer alan ve bilinen kokteyllerin yanında çok çeşitli ve farklı zevklere göre kokteyller sunan en farklı mekan @pablitobistro

Antalya Akra Otel’in çatı katında yer alan, dünyanın her yerindeki mutfaklardan ilhamla kokteyllerini hazırlayan @asmanirestoran

Tanınmış imza kokteylleri yudumlarken Türk DJ’ler, jazz, funk, house tarzları ile dansın ritmine kapılabileceğiniz @karmaside
 

Gecce life Style İstanbul Etkinlik Rehberi: Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek tüm etkinlikleri Gecce Life Style ile keşfedin!
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