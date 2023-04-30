Gecce life Style İstanbul Etkinlik Rehberi: Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek tüm etkinlikleri Gecce Life Style ile keşfedin!

2023 Mayıs ayı boyunca eğlenceden, tiyatroya, konsere , sinemaya pek çok etkinlik siz sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, sizin için seçtiğimiz Mayıs 2023 etkinliklerine göz atın.



• İstanbul Mayıs Etkinlikleri

• İstanbul Mayıs Sergileri

• Yaklaşan İstanbul Etkinlikleri



Tarih: 1 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Yerebatan Sarnıcı





Derinden Gelen Sesler: ‘Handel’den Tanbûrî Mustafa Çavuş’a’





Ensemble Orient – Occident İstanbul’un, Derinden Gelen Sesler serisi kapsamında Yerebatan Sarnıcı’nda vereceği ikinci konser serisi “Handel’den Tanbûrî Mustafa Çavuş’a” başlığını taşıyor

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Tarih: 2 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM – %100 Studio





Stand-Up: İbrahim Selim ile Bu Gece Yeni Sezonuyla Geliyor....





İbrahim Selim ile Bu Gece yeni sezonuyla geliyor. Youtube kanalından da izlenebilecek gösteri Zorlu PSM’de olacak.



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Tarih: 3 Mayıs 2023, 20:30

Yer: Maximum UNIQ Hall





Tiyatro: Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Tiyatro Sahnesinde





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Tarih: 4 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM – %100 Studio





Konser: Dilhan Şeşen “Kumdan İnşa Putlarla” Albüm Lansman Konseriyle Geliyor



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Tarih: 5 Mayıs 2023, 21:30

Yer: Blind



Konser: Brazzavile İstanbul’da







İstanbul’un büyük bir hayranı olan, ona şarkılar yazan ve sevgisinin karşılığını da geniş bir hayran kitlesi ile alan ABD’li indie pop/ rock grubu Brazzaville, geçtiğimiz sene akıllarda yer eden performansının ardından yine İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak.



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Tarih: 5 Mayıs 2023, 19:00

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi



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Atölye: El Yapımı Makarna ve Soslar Workshop İlgililerini Bekliyor





En güzel makarnaların ve onlara en yakışan soslarının nasıl yapıldığını öğrenmek istemez misiniz? Kendi hazırlayacağınız taze el yapımı makarnanızın lezzetini, en uyumlu soslarla pekiştireceğiniz özel bir etkinlik sizi bekliyor.



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Tarih: 5 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Kadıköy Sahne





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Konser: Usta Sanatçı Bülent Ortaçgil Sahnede



Yılların eskitemediği isim Bülent Ortaçgil, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



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Tarih: 4-7 Mayıs 2023

Yer: Haliç Kongre Merkezi





Fuar: Coffex İstanbul Kahve Fuarı 5. Kez Düzenleniyor





COFFEX İstanbul, kahve endüstrisi ve yan sanayiler için en önemli fuar platformu olma özelliğini taşıyor. Fuar, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sektör profesyonelleri ve kahveseverleri bir araya getiriyor. 5. kez düzenlenecek olan fuarda; uluslararası ve ulusal profesyonel kahve makineleri coffee shop’lar yer alacak



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Tarih: 5 Mayıs 2023, 20:30

Yer: Dada Salon Kabarett





Tiyatro: Oyuncu Serhat Kılıç, Müzikorman’la Geliyor



Oyuncu Serhat Kılıç’ın en sıra dışı gösterisi sevenleriyle buluşuyor.



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Tarih: 6 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM



Konser: The Ringo Jets Yeni Albümüyle İstanbul Konserinde





The Ringo Jets, albümün çıkışından sonraki ilk konserini İstanbul’da, Zorlu PSM Studio’da vermeye hazırlanıyor.



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Tarih 7 Mayıs 2023 saat 10:30 16:00

Yer : yere batan sarnıçı

Rehber ; Arkeolog İpek Kobaner

Biletler @ezberbozan.akademi

İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Yerabatan Sarnıcı'nı ziyaret edeceğimiz Ezber Bozan İstanbul Buluşması'nda değerli eğitmenimiz İpek Kobaner'in ezber bozan anlatımıyla İstanbul'un tüm mitolojik efsanelerini ve bugüne kadar pek duyulmamış sırlı hikayelerini keşfederek kadim İstanbul'un tarih hafızasına yolculuk yapacağız!



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Tarih 8 Mayıs

Yer; Caddebostan Kültür Merkezi

İmparator.



Dostlar Tiyarosu’nun oyunu İmparator, Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye’nin 44 yıl süren saltanatını konu alıyor. Oyunun Türkçe çevirisini ve dramaturjisini yapan Genco Erkal, Enes Sarı ile başrollerini de paylaşıyor. İmparator, 8 Mayıs’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler ile buluşacak.





Tarih: 8 Mayıs 2023, 20:30

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera



Gösteri: Anadolu Ateşi Yanmaya Devam Ediyor



Anadolu Ateşi’nin serüveni devam ediyor. Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtan gösteri yine sahnede olacak.



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Tarih: 8 Mayıs 2023, 21:00

Yer: Maximum UNIQ Hall



Stand-Up: Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” Oyunu ile Seyirci Karşısında



Kendini de eleştirmeyi ihmal etmeyen Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisinin ismi; “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”



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Tarih: 9 Mayıs 2023, 19:00

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi





Tiyatro: Zerrin Tekindor Sahnede Büyülemeye Devam Ediyor



Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik oyun Toz, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.



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Tarih: 10 Mayıs 2023, 20:00

Yer: Şerefiye Sarnıcı



Etkinlik: Tarihi Yarımada’da Sesle Meditasyon



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Tarih : 11 Mayıs 2023

Yer ; Atatürk Kültür Merkezi





Dünya müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden Mozart ve Salieri’nin hikayesi, 70 kişilik kalabalık ekibi ve büyük prodüksiyonu ile sahnede! Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı Amadeus, 11 Mayıs akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda!



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Tarih: 12 Mayıs 2023, 15:00

Yer: KüçükÇiftlik Park



Konser: %100 Müzik Kalabalık Bir Kadroyla Geliyor: FT United “Athena-Lil Zey-Khontkar-Second”



Rock müziğimizin tartışmasız en popüler grubu Athena, kısa sürede Türkçe rap müziğine yeni bir soluk getiren Lil Zey, son dönem rap müziğin en iyi isimlerinden prodüktör ve söz yazarı Khontkar ve Türk rock-punk grubu Second’ın sahne alacağı etkinlik, Epifoni ve Fakülte Teras organizasyonu ile Yüzdeyüz Müzik’in katkılarıyla gerçekleşecek.



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Tarih 21 Mayıs 2023

Yer Zorlu PSM

Güzel Son





Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan oyun; Semaver Kumpanya tarafından sahneleniyor. Güzel Son, 21 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak!





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Tarih 23 Mayıs 2023

Yer; zorlu PSM

1923





Cumhuriyetin 100. yılından tarihi bir yolculuk… Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisinde kaybolan dört arkadaş, kendilerini birden Milli Mücadele’nin başladığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. 1923, 23 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! 100 kişilik müzikal kadrosunu ve muhteşem prodüksiyonu izlemenin keyfini sakın kaçırmayın…



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Tarih 30 Mayıs

Yer; Maximum Uniq Hall





İstanbul mayıs ayı tiyatroları içinde Okan Bayülgen’i izleme fırsatını kaçırmayın! Okan Bayülgen, bu oyunda Shakespeare’ın Richard’ı hikayeleştirmesini tartışarak yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi ve kimliksizliği el alıyor. Richard, 30 Mayıs akşamı Maximum Uniq Hall’de!

