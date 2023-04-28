İstanbul'un en iyi kebapçıları

Hazırlayan: Ezgi Özcan

Günaydın

1965 yılından bu yana geleneksel lezzetlerin üstün kalitesini, çağdaş unsurlarla harmanlayan Günaydın, lezzetli etleri, ağız sulandıran mezeleri ve unutulmaz sunum deneyimi ile misafirlerini Türkiye'nin farklı bölge ve kültürlerine sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

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Beyti

Florya'dan tüm şehre hatta tüm dünyaya lezzetini yaymış; her detayıyla büyüleyen Beyti'yi daha önce denemediyseniz, kesinlikle tavsiye ederiz. Deyim yerindeyse ete nerdeyse lezzetiyle yeniden can veriyorlar. Aynı zamanda hizmet kalitesi ve büyüleyen ambiyansıyla da akıllara kazınıyor.

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Adana Ocakbaşı

Ataşehir'de bulunan mekan, ocakbaşı konsepti sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday… Dekorasyonu, konforlu oturma alanları, 90’lar playlisti ile keyifli yemeler içmeler vaad ediyor.

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Dönerci Serkan Usta

Günden güne büyümekte olan ve yeni şubeleri ile sevilmenin hakkını veren mekan 10/10 tavsiyemizdir. Dönere attıkları imza ile lezzetine doyum olumuyor. Etiler şubesinde haftanın her günü 21:00'den sabah 06:00'ya kadar çeşit çeşit, şifa deposu, sıcacık çorbalarını da denemelisiniz.

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Develi

Yılların tecrübesi ile her şubesinde enfes bir mutfakla bizi karşılayan Develi’nin reçeteleri hep daha iyiye gidiyor. Dekorasyonu ve geniş oturma kapasitesi ile konforu garanti edenlerin başında geliyor.

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Bursa Garaj Kebap

Son zamanların en trend mekanlarından olan Bursa’dan günlük gelen taze ve organik ürünleri ile Bursa Garaj Kebap müdavimi olmalık bir mekan. Özellikle iskenderi ile tanışmanızı tavsiye ederim.

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Nuar Restaurant

Beylikdüzü'nün en şık restoranı olan mekan dekorasyonu, geniş bar alanı, 90’lar Türkçe playlisti ile keyifli anlarına eşlik edecek. Türk ve Dünya Mutfağı’dan seçkin lezzetleri barındıran menüsünde kebapların yeri ayrı. Fıstıklı kebap, tavsiyemdir.

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Borsa Restaurant

Adile Sultan Sarayı’nın içinde bulunan bu çok özel mekan öncelikle gezip görmeniz gereken detaylarla dolu. İçinizi açan tabloları, manzarayı gören pencereleri, tarihi dokusu içinizi açacak. Türk Mutfağı’ndan harika reçeteler içeren mekan tarihimizi en iyi temsil edenlerden. Pilav üstü dönerini kesinlikle denemelisiniz.

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Kalbur Et

Anadolu Yakası’nın en kalbur üstü mekanı olan Kalbur Et, gerçekten etin hakkını veren, usulünü bilenlerden. Kebap çeşitleri, mezeleri ve muhteşem ambiyansı ile sevdikleriniz ile tercih edebileceğiniz bir mekan.

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