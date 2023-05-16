İtalya Como Gölü'nde yapılması gereken 5 aktiviteyi Gül Erçetingöz sizler için bir araya getirdi

Çözüm? Basit! Gideceğini şehrin yerel hayatı yaşayan lokal insanlara sorun ve onların önerilerine kulak verip notlarınızı alın.

Bizde Gecce Life Style ekibi olarak; COMO LAKE Today'in kurucusu Elena'ya sizler için şu anda en popüler tatil merkezi Como gölünde yapılması gerekenleri sorduk. Elena her zaman bir Bel Paese aşığı ve 2013'te İtalya'ya taşındığından beri sadece yerel hayatı yaşamakta kalmayıp ziyaret etmek isteyen herkesle ipuçlarını ve deneyimlerini paylaşıyor. Biz de Como Gölü'nde yapılması gereken en doğru 5 aktiviteyi Elena aracılığı ile sizlere aşağıda yazıyoruz.

Como Gölü olağanüstü bir zarafet yeridir; olağanüstü bir atmosfer yaratan inanılmaz doğal güzelliğin, zengin tarihin ve büyüleyici manzaraların cazibesini birleştirir. İşte Como Gölü'nde yaşanması gereken ve yapılması gereken 5 aktivitenin bir listesi.

Özel bir tekne gezisine çıkın ve Como Gölü'nü sudan seyredin

Como Gölü'nde yapılması gereken başlıca aktivite ise özel tekne turu. Lüks bir taksi-tekneye binebilir veya ehliyet gerektirmeyen küçük bir tekne kiralayıp bir günlüğüne kaptan olabilirsiniz. Como Gölü'nü sudan gördüğünüzde çok daha çeşitli ve büyüleyici görünüyor. Como Gölü'nün sunduğu en iyi deneyimlerden biri. Sudan göl gerçek güzelliğini ortaya koyuyor: antik villaları, uzak yerleri, gizli mücevherleri, sulara inen güzel bahçeleri göreceksiniz. Tekne turu her mevsim ve hava koşulunda sizi şaşırtacak ve büyüleyecektir.

İtalya Como gölünde Birkaç saatliğine veya tüm gün tekne kiralayabilir, denize girebilir, piknik yapabilir veya rüya gibi bir öğle yemeği için demir atabilirsiniz. Gölün ferahlatıcı temiz havasında tam bir konfor içinde seyahat etmek için yanınıza bir ekose, su ve atıştırmalık almayı unutmayın.

Teleferikle Brunate'ye gidin

Como şehrindeyken yapabileceğiniz en kolay ve eğlenceli şeylerden biri de Como'dan fünikülerle Brunate'ye gitmek. Bu teleferik 1894'ten beri faaliyet gösteriyor ve Como'nun merkezini yaklaşık 488 m yükseklikte bulunan küçük tatil beldesi Brunate'ye bağlıyor. Gölü ve yamacı süsleyen sayısız villayı görmek için harika bir yer. Brunate'den, Como Gölü'nün nefes kesen panoramasına, yakındaki şehirlere hayran olabilir ve hatta güzel havalarda Milano, Torino ve komşu İsviçre'yi bile görerek ayırt edebilirsiniz.

Brunate ayrıca yürüyüşler için mükemmel bir seçimdir - farklı seviyeler için çok sayıda rota vardır. Brunate'den Eremo di San Donato üzerinden Como'ya geri dönebilir veya Molina'ya daha uzun bir yürüyüş yaparak Torno'dan tekneyle Como'ya dönebilirsiniz.

Bellagio'yu bir kanodan seyret

Bellagio gerçekten büyüleyici, dünyaca ünlü bir turizm merkezidir. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, rıhtımına, dar sokaklarına ve küçük barlarına bayılıyor. Siz de Como Gölü'nün incisini alışılmadık bir turistik açıdan görmek ister misiniz? Michele Gondola tarafından kurulan Bellagio Water Sports ile kano turuna çıkın!

Michele Gandola aslen Bellagio'ludur ve güzel küçük Borgo of Pescallo'da (Bellagio) yaşamaktadır. Michele eski bir profesyonel kürekçidir ve yerel kürek kulübünde eğitmen olarak geniş deneyime sahiptir.

Kano turu, muhteşem Pescallo plajında, Villa Serbelloni ve Rockefeller Vakfı Parkı boyunca uzanan körfezden başlar. Tur sırasında, Michele Gandolga size Bellagio'nun gizli manzaralarını ve doğal noktalarını, göl manzarasının kuzey kısmını ve Alpleri gösterecektir. Kendi kanonuzdan kırsal bölgenin muhteşem manzarasının keyfine varacaksınız. Bu Bellagio sahnelerine standart turistik rotalardan kano olmadan erişilemez.

Belirli bir yerdeki yaşamı anlamanın mükemmel bir yolu, yerel insanlarla bağlantı kurmaktır. Michele Gandola bunun için mükemmel bir rehberdir. Su aktivitelerinin yanı sıra size yerel restoranlar, mağazalar ve diğer aktiviteler hakkında değerli bilgileri de sağlayacaktır.

Bir deniz uçağından Como Gölü'nü keşfedin

1930'da kurulan Como Aero Club'ın Avrupa'nın en eski kulüplerinden biri olduğunu çok az kişi bilir. Burada faaliyet gösteren deniz uçağı uçuş okulu, Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın en eskisidir. Hususi Pilot Lisansı için tam eğitim sağlar.

Aero Club of Como, ana faaliyetinin yanı sıra deniz uçağı uçuş turları da sunmaktadır. Ve Como Gölü'ndeki en muhteşem deneyimlerden biri! Tabii ki cesur insanlar için. Gezginler, Como Gölü üzerinde deniz uçağı turu sırasında gölün muhteşem manzarasının ve çevredeki dağların kuşbakışı manzarasının tadını çıkarır. Como Gölü'nde bir deniz uçağı yolculuğu size gerçekten harika anılar yaşatacak!

Bottega ve Café Da Luciano'da İtalyan Aperitivo'yu deneyin

Aperitivo, "İtalyan dolce vita"sının bir parçasıdır. Aynı zamanda harika bir sosyal andır. Bottega ve Café Da Luciano'daki Aperitivo, Como Gölü'nde mutlaka denenmesi gereken bir deneyim. Minik kafe, George Clooney'nin villasında yerleştiği köy olan Laglio'da bulunuyor. Luciano Motti, kasap dükkanını 1996'da Laglio'da açtı.

Küreselleşme tüketim modellerini değiştirdi: gölün etrafına yayılmış süpermarketler; küçük kasap dükkanı işi durgunlaşmaya başladı. Ve bu, Luciano'nun oğullarının aklına harika bir fikir geldiği zamandı: kasap dükkanını, aperitif kafesi olan ev yapımı bir şarküteri dükkanına dönüştürdüler. Şimdi Bottega ve Café Da Luciano'da, büyüleyici Motti ailesi tarafından sağlanan en iyi yerel et ve peynir seçkisinden oluşan leziz bir tabakla servis edilen göl kenarında muhteşem aperatifleri Aperativo kokteylinizi yudumlayarak yiyebilirsiniz.