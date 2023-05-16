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Jamie Oliver Londra’da Yeni Restoran Açmaya Hazırlanıyor

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni bir restoran açmaya hazırlanıyor. Times’in haberine göre; Oliver’ın yeni mekanının henüz adı belli değil. 

Jamie Oliver Londra’da Yeni Restoran Açmaya Hazırlanıyor
Restoran
Yayın Tarihi : 16-05-2023 09:13

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, 2019’daki iflasından sonra İngiltere’de yeniden bir restoran açmaya hazırlanıyor. “İngiltere’deki restoranlarımı kaybetmek hayatımın en zor zamanlarından biriydi” diyen Oliver, yeniden dönüşü için heyecanlandığını belirtiyor.

Theater Royal Drury Lane’de açılacak yeni restoranın adı Times’ın haberine göre henüz belli değil. İngiliz ürünlerinden mevsimlik bir menüye sahip olacak restoranın Oliver’ın daha önce birlikte çalıştığı çiftçiler, balıkçılar ve yerli üreticilerin temin edileceği belirtildi. Umarız ki bu kez başarır ve restoranı uzun soluklu ve kalıcı bir markaya dönüşür.

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