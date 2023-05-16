Develi Restoranlarının Kurucusu Arif Develi’ye Ailesinden Vefa Belgeseli!

“Herkesin yaşamı kendi rengindedir. Bazısı akıp giden yıllar içinde koca bir çınar olup fırtınalara göğüs gerer, sevdikleriyle el ele büyütür hayatı. Ve sonra anlatmaya başlar kendi hikâyesini: ‘Arif Olma’yı…”

Bu sözler, “Develi” markasını yaratan Arif Develi’nin hayatının anlatıldığı “Arif Olmak” belgeseline ait. Develi Restoranları’nın kurucusu 79 yaşındaki Arif Develi’nin eşsiz öyküsü, 111 yıl öncesine uzanan bir tarihin tanıklığı aynı zamanda… Develi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden 1944 doğumlu Arif Develi, dedesi tarafından 1912 yılında Gaziantep’te kurulan Develi Restoran’da henüz 6 yaşındayken çalışmaya başladı.

22 yaşındayken hem sanatına hem ahlakına hem de dürüstlüğüne güvenerek tek başına geldiği İstanbul’daki ilk restoranını Samatya’da açarken, başarı destanının temellerini de attı.

Bir vefa ve saygı duruşu…

Gaziantep’te 3 kişi ile 30 metrekarede başlayan, bugün 14 şubeyle, bine yakın çalışanıyla dünya markasına dönüşen bu destanın ardındaki kahraman Arif Develi’nin yolculuğu “Arif Olmak” belgeseliyle ölümsüzleşti. Develi markasının çınarı Arif Develi için Nuri Develi, vefa niteliğinde belgesel hazırlattı. “Arif Olmak” adlı belgeselde, Arif Develi’nin yolculuğunun izi sürüldü. Arif Develi’nin hayatının anlatıldığı “Arif Olmak”ta; sanatçılardan aile fertlerine, dostlarından birlikte çalıştığı ustalara kadar pek çok kişi Arif Develi ile ilgili anılarını paylaştı, Arif Develi tecrübelerini aktardı, esnaflığın ve zanaatkârlığın temelleri Develi’nin hayatından karelerle anlatıldı.

Yapımcılığını Arif Develi’nin oğlu Nuri Develi ve Mustafa Karadeniz’in, yönetmenliğini Mesut Gengeç’in, seslendirmesini ise Okan Bayülgen’in üstlendiği 48 dakikalık belgeselin gösterimi 6 Haziran 2023 Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi’nin ev sahipliği yapacağı lansman, iş dünyasından gastronomi tutkunlarına kadar geniş yelpazedeki davetli topluluğunu bir araya getirecek. Develi lezzetlerinin ikramıyla başlayıp, belgesel gösterimiyle devam edecek gece Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, konseriyle taçlanacak.

Nuri Develi, babaları Arif Develi için hazırlanan belgeseli “bir teşekkür ve saygı duruşu” olarak nitelendirdi. Develi markasının ardındaki asıl kahramanın Arif Develi olduğunu vurgulayan Nuri Develi, “Arif Olmak belgeseli ile hem babamıza teşekkür etmek hem de onun bu ilham veren hikâyesini gelecek kuşaklara aktarmak istedik. 111 yıllık geçmişiyle Develi Restoranları sadece bir lezzet durağı değil aynı zamanda anılara ev sahipliği yapan anı defteridir. Bu belgeselle, bu anıları ölümsüzleştirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

“Arif Olmak” belgeselinden elde edilecek gelirin tamamı, deprem bölgesindeki çocukların eğitimine bağışlanacak.