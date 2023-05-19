BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli: “Halka arzımıza yapılan 1,89 milyon başvuru bize çok gurur verdi”

Talep toplama sürecini tamamlayan Türkiye’nin lider full servis restoran zinciri markası BigChefs’in halka arzına başvuru sayısı 1,89 milyon olurken 1,8 milyon yatırımcının talebi karşılandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile 3-4-5 Mayıs tarihlerinde pay başına 22,50 TL’den talep toplayan Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 34,58, halka arz büyüklüğü ise 832,5 milyon TL oldu. Halka arz sonuçlarına göre payların yüzde 81,6’sını bireysel yatırımcılar ve yüzde 18,4’ünü ise yurt içi kurumsal yatırımcılar aldı.

Bireysel yatırımcı ve yurtiçi kurumsal yatırımcıların katılabildiği halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arzda, bireysel yatırımcılardan 4,5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan ise 7,9 kat talep toplandı. Toplamda ise halka arz edilen payların 5 katını aşan talebe ulaşıldı. Halka arzın büyüklüğü ek satışla birlikte 832,5 milyon TL oldu.

Yatırımlarımız devam edecek!

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir şekilde büyüyor. BigChefs markası full servis restoranlar kategorisinde sektörün en güçlü markalarının başında geliyor. Büyüme yolculuğumuza artık yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Halka arzımıza yapılan 1,89 milyon başvuru bize çok gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımızla yeni başarılara imza atacağız,” şeklinde konuştu.