Anhinga by OD, Six Senses Kaplankaya’da!

Yeni sezonda renkli ve dinamik bir tatil deneyimi için konuklarını her daim yeniliklerle karşılayan Six Senses Kaplankaya; sezonun yine en güzel keşfi olarak deneyimli şef Osman Sezener ve OD ekibinin sinerjisiyle hayata geçirilen Anhinga by OD ile yaz enerjisini yükseltiyor.

Anhinga by OD, güneş ve dalgaların buluştuğu kumsalı, Şef Osman Sezener’in gustosundan fine-dining deneyimlerini bambaşka bir boyuta taşıyan restoranı ile Akdeniz rüyasını birlikte keşfetmeye davet ediyor. Anhinga by OD yaz sezonu takviminde Deniz Mahsülleri Gecesinden Odun Ateşinde Lezzetler & Beach Party ve Misafir Şef eşleşmeli yemek buluşmalarına kadar bir çok özel ve sürpriz konsept yer alıyor.

Bu sezon Anhinga by OD menüsünde Ege’nin olmazsa olmazı enginarın Şef Osman Sezener imzalı varyasyonlarına rastlayabilir; taptaze deniz mahsullerinin her biri el açması hamur işleriyle bir araya geldiğini görebilir, odun ızgarasının kendine özgü tadına tüm sebze ve et içerikli reçetelerimizde denk gelebilirsiniz.

Anhinga by OD, Türkbükü’nden tekne seferleriyle yazın en taze ve rafine destinasyonu olmaya da aday. Türkbükü- Six Senses Kaplankaya arasındaki tekne seferleri ile, Bodrum’dan ulaşım 30 dakikada sağlanıyor. Misafirlerinin konforunu her daim ön plana alan Six Senses Kaplankaya, Haziran ayı ortası itibarıyla gerçekleştirilecek seferleri hayata geçirecek.