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Şef Fatih Tutak ve The Peninsula İstanbul, Haziran 2023’te Gallada Restaurant ve Topside Bar’ı Açacak

İstanbul’un beğenilen restoranı, iki Michelin yıldızlı ilk Türk restoran olan TURK FATIH TUTAK’ın şefi Fatih Tutak, 2023 Haziran ayından itibaren Gallada Restaurant ve Topside Bar’da direktör şef olarak görev alacak. Bu iş birliği 14 Şubat 2023’te İstanbul’da açılan The Peninsula Istanbul ile çatısı altında gerçekleştirilecek.

Şef Fatih Tutak ve The Peninsula İstanbul, Haziran 2023’te Gallada Restaurant ve Topside Bar’ı Açacak
Restoran
Yayın Tarihi : 20-05-2023 12:19

 

Fatih Tutak; Türkiye’den Çin’e, Güneydoğu Asya’ya doğru yaptığı yolculuk sonrasında ilham sonrasında mutfağında çağdaş Türk ve Asya mutfağına ilişkin yemekler yarattı. Yol boyunca kendisiyle paylaşılan sayısız mutfak becerisine ve tekniğini odaklanarak yemekler hazırlayan şef Tutak, şimdilerde yeni bir heyecan yaşıyor.

 

The Peninsula Istanbul’un çatı katında yer alan, Boğaz’ın imrenilerek bakılan manzaralarına sahip Gallada ve otelin üst katında yer alan Topside Bar, iki Michelin yıldızlı şef Tutak’a emanet. Birinci sınıf içeceklerin, kokteyllerin sunulduğu mekanda İpek Yolu’nun tarihi ticaret yolları boyunca uzanan hikayelerden, masallardan, aromalardan ve baharatlardan ilham alınıyor.

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