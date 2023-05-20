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Baharın buluşma noktası; Chalet Garden!

Swissôtel The Bosphorus’un en sevilen mekanlarından olan Chalet Garden, Mayıs ayı ile birlikte yeniden en gözde buluşma noktalarından biri oluyor.

Baharın buluşma noktası; Chalet Garden!
Restoran
Yayın Tarihi : 20-05-2023 15:37

Swissôtel içerisinde İsviçre Alpleri’nin ruhunu sonuna kadar yaşamanızı sağlayan mekanlardan biri olan Chalet, havaların ısınmasıyla birlikte bahçeye taşınıyor!

Şehrin merkezinde doğa ile iç içe olma ve açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabilme fırsatı sunan Chalet Garden, menüsündeki eşsiz lezzetleri ve ambiyansıyla keyifli anlarınıza ortak oluyor.

Şef Soner Kesgin’in hazırladığı menüsünde poke bowl’lar, paylaşımlı tabaklar ve atıştırmalıklar yanı sıra pizza dog, klasik frankfurter ve bratwurst, burger gibi seçeneklerin yanında Chalet’nin kışlık lezzetlerinden de bazıları menüye eşlik ediyor.

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