Hafta sonu evinizde davet mi var? O halde sizi pek havalı ev sahibi yapacak müthiş kokteyl tariflerini ünlü mekanların barmenlerinden sizin için aldık! 

Popüler mekanların barlarında ünlü barmenlerlerin kokteyl tarifini sizler için buraya bırakıyoruz;
Sortie barmeni Burak Aydın'dan
Star Martini
6 cl Votka
4 cl Passion püre
2 cl Vanilya şurup
4 cl Citrus blend
Hibiscus tozu
Gina'nın barmeni Engin Demirer'den
Pink Spritz
5 cl İnfuse hibiscus
2 cl Chambord
7,5 cl Beyaz şarap
Soda
Beyaz kadehte yenilebilir çiçek sunumu ile servise sunuluyor.
Lucca barmeni Deniz Olcay Turgut
Aperol Spritiz
Büyükçe bir şarap kadehini bol buzla doldurun. Önce beyaz şarap, sonra aperolü eşit miktarlarda olacak şekilde bardağa doldurun (miktarı ayarlamak için shot bardaklarını da kullanabilirsiniz). Üzerine az bir soda ekleyip, portakal dilimi ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.
Limoncello barmeni Hamdi Manici
Hot passion kokteyl tarifi
5 cl tekila
5 cl pesion püresi
5 cl swet sos
2 cl portakal likörü
Feriye İstanbul barmeni Mert Tavacı
Strawberry Spritz
5cl cin
5 cl beyaz şarap
Çilek püresi
Lime Köpüğü
Arwin Cihangir barmeni Hakan Tezcan
Arwin Martini
2cl Martini
4cl votka
2cl tekila
2cl lime juice
2cl nar aromalı şurup
Umus İstanbul barmeni Selçuk Ovalı'dan
Pink lady
4 cl Rom,
2cl portakal suyu,
2cl lime suyu,
Şeker,yumurta beyazı
Od Urla barmenleri Muratcan Baylan ve Kadir Özer Şenyurt'tan
Perfect Martini
Tanqueray no ten
Martini
Oly House İstanbul barmeni Alp Tan Yüce'den
Martini
3 cl Cin
3 cl Martini
2 cl Turunç şurubu
Lime dilimleri
Kırık buz