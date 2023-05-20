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Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
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Hafta sonu evinizde davet mi var? O halde sizi pek havalı ev sahibi yapacak müthiş kokteyl tariflerini ünlü mekanların barmenlerinden sizin için aldık! 

Bir birinden nefis ve  bu yazın en hit olacak kokteyllerini barmenlere uygulamalı yaptırarak  hem tariflerini aldık hem de deneyerek tatlarına baktık ve  hepsi de Gecce Mekan Life Style gurme ekibinin onayından geçti!

Hafta sonu evinizde davet mi var? O halde sizi pek havalı ev sahibi yapacak müthiş kokteyl tariflerini ünlü mekanların barmenlerinden sizin için aldık! 
Restoran
Yayın Tarihi : 20-05-2023 17:06

Popüler mekanların barlarında ünlü barmenlerlerin kokteyl tarifini sizler için buraya bırakıyoruz;

 

Sortie barmeni Burak Aydın'dan 

Star Martini  

6 cl Votka

4 cl Passion püre

2 cl Vanilya şurup

4 cl Citrus blend

Hibiscus tozu

 

Gina'nın barmeni Engin Demirer'den 

Pink Spritz

5 cl İnfuse hibiscus 

2 cl Chambord

7,5 cl Beyaz şarap

Soda

Beyaz kadehte yenilebilir çiçek sunumu ile servise sunuluyor.

 

Lucca barmeni Deniz Olcay Turgut

Aperol Spritiz 

Büyükçe bir şarap kadehini bol buzla doldurun. Önce beyaz şarap, sonra aperolü eşit miktarlarda olacak şekilde bardağa doldurun (miktarı ayarlamak için shot bardaklarını da kullanabilirsiniz). Üzerine az bir soda ekleyip, portakal dilimi ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

 

Limoncello barmeni Hamdi Manici 

Hot passion kokteyl tarifi 

5 cl tekila 

5 cl pesion püresi 

5 cl swet sos 

2 cl portakal likörü

 

Feriye İstanbul barmeni Mert Tavacı 

Strawberry Spritz

5cl cin

5 cl beyaz şarap

Çilek püresi 

Lime Köpüğü

 

Arwin Cihangir barmeni Hakan Tezcan 

Arwin Martini

2cl Martini

4cl votka

2cl tekila

2cl lime juice

2cl nar aromalı şurup

 

Umus İstanbul barmeni Selçuk Ovalı'dan 

Pink lady 

4 cl Rom,

2cl portakal suyu,

2cl lime suyu,

Şeker,yumurta beyazı

 

Od Urla barmenleri Muratcan Baylan ve Kadir Özer Şenyurt'tan 

Perfect Martini 

Tanqueray no ten

Martini 

 

Oly House İstanbul barmeni Alp Tan Yüce'den 

Martini

3 cl Cin

3 cl Martini

2 cl Turunç şurubu

Lime dilimleri

Kırık buz

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