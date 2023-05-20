Hafta sonu evinizde davet mi var? O halde sizi pek havalı ev sahibi yapacak müthiş kokteyl tariflerini ünlü mekanların barmenlerinden sizin için aldık! 

Popüler mekanların barlarında ünlü barmenlerlerin kokteyl tarifini sizler için buraya bırakıyoruz;

Sortie barmeni Burak Aydın'dan

Star Martini

6 cl Votka

4 cl Passion püre

2 cl Vanilya şurup

4 cl Citrus blend

Hibiscus tozu

Gina'nın barmeni Engin Demirer'den

Pink Spritz

5 cl İnfuse hibiscus

2 cl Chambord

7,5 cl Beyaz şarap

Soda

Beyaz kadehte yenilebilir çiçek sunumu ile servise sunuluyor.

Lucca barmeni Deniz Olcay Turgut

Aperol Spritiz

Büyükçe bir şarap kadehini bol buzla doldurun. Önce beyaz şarap, sonra aperolü eşit miktarlarda olacak şekilde bardağa doldurun (miktarı ayarlamak için shot bardaklarını da kullanabilirsiniz). Üzerine az bir soda ekleyip, portakal dilimi ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Limoncello barmeni Hamdi Manici

Hot passion kokteyl tarifi

5 cl tekila

5 cl pesion püresi

5 cl swet sos

2 cl portakal likörü

Feriye İstanbul barmeni Mert Tavacı

Strawberry Spritz

5cl cin

5 cl beyaz şarap

Çilek püresi

Lime Köpüğü

Arwin Cihangir barmeni Hakan Tezcan

Arwin Martini

2cl Martini

4cl votka

2cl tekila

2cl lime juice

2cl nar aromalı şurup

Umus İstanbul barmeni Selçuk Ovalı'dan

Pink lady

4 cl Rom,

2cl portakal suyu,

2cl lime suyu,

Şeker,yumurta beyazı

Od Urla barmenleri Muratcan Baylan ve Kadir Özer Şenyurt'tan

Perfect Martini

Tanqueray no ten

Martini

Oly House İstanbul barmeni Alp Tan Yüce'den

Martini

3 cl Cin

3 cl Martini

2 cl Turunç şurubu

Lime dilimleri

Kırık buz