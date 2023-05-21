21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’na özel Hatay menüsü!

Bu yıl 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası’na geri sayım başladı. Dünya genelinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Türk Mutfağı Haftası’na destek veren Dedeman Hotels & Resorts International, proje kapsamında bu senenin konsepti olan Hatay menüsünü, seçili otellerinde Dedeman misafirperverliğiyle sunacak.

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI’NDA, HATAY MUTFAĞI TANITILACAK

Asırlar boyu farklı kültürler, gelenekler ve derin tecrübelerle iç içe oluşan zengin Türk mutfağı, gastronomi turizminde önde gelen ülkelerin mutfaklarını sunarak yerel lezzetleri markalaştırmak amacıyla oluşturulan global “Mutfak Haftası” uygulamaları çerçevesinde geçtiğimiz senenin ardından ikinci defa Türk Mutfağı Haftası ile dünyaya açılıyor. Bu sene 21-27 Mayıs günleri arasında düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası, odağına Hatay’ın lezzet harikalarını alıyor.

Özgün mutfağıyla gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan ve Türkiye’de mutfağıyla en çok öne çıkan şehirler arasında yer alan Hatay’dan seçkin lezzetler, etkinlik boyunca ülkemizdeki bazı otel ve restoranlar ile ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli yerli ve yabancı otel zincirlerinin yurt dışı otellerinde sunulacak. Dedeman Hotels & Resorts International da bu çalışmaya destek vererek belirli otellerinde bu uygulamayı hayata geçirecek.

HATAY MUTFAĞI, GELENEKSEL PİŞİRME TEKNİKLERİYLE SUNULACAK

Farklı tarihlerde yaşamış sayısız medeniyetin kültürlerinin birbiriyle etkileşimiyle ortaya çıkan ve sebze, baklagil ve tahılların bolca yer aldığı toplam 650 yemeğin reçetesine sahip Hatay; proje kapsamında biberli ekmek, zeytin salatası, humus, kısır, tepsi kebabı ve künefe ile tanıtılacak.

Türk Mutfağı Haftası boyunca 81 ilde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerde Hatay menüsünün her bir bileşeni yerel malzemeler ve geleneksel pişirme teknikleriyle atıksız bir şekilde hazırlanarak Türkiye gastronomisinin sürdürülebilir yönüne dikkat çekilecek. Ayrıca menünün ardından sunulacak Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum ile de Türk mutfağı tüm yönleriyle deneyimlenebilecek. Leziz Hatay menüsü, 14 Dedeman otelinde misafirleriyle buluşacak. Hatay menüsünü deneyimlemek isteyenler, otellerin iletişim numaralarından detaylı bilgi ve rezervasyon için iletişime geçebilirler.

